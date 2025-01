Číňané zkouší ulovit Evropany na sexy nový kombík s výkonnými motory, trochu nás ale opíjí rohlíkem před 7 hodinami | Petr Prokopec

Nutno uznat, že tohle auto vypadá opravdu dobře, Evropanům se navíc snadno trefí do vkusu i typem karoserie. Marná nebude ani dynamika s 421 nebo 646 koňmi na zadních či všech kolech, ale co použitelnost?

Na poli elektrických aut ani zdaleka nedochází k tak horečnatému vývoji, jak se traduje. Nakonec ani lídr světového trhu s tímto typem aut se neposouvá prakticky nikam, a třebaže konkurence se snaží víc, zázraky nekoná. Zejména rozdíl mezi rychlostí dobíjení elektromobilů a tankováním spalovacích aut je ruku v ruce s prachbídnou energetickou hustotou současných baterií tak ohromný, že i kdyby se elektromobily v klíčových ohledech rychle zlepšily několikanásobně, pořád budou výrazně ztrácet.

Realitu nejlépe poznáte sami, když od těchto aut budete sami něco chtít, i samotní výrobci ale ve své neprozřetelnosti čas od času dají jasně najevo, jak mizerná současné možnosti těchto aut jsou. Všechno ostatní je mlha, snaha využít nevědomosti publika či neschopnosti potenciálních zákazníků si něco spočítat.

Jedním ze zásadních limitů zůstává rychlost dobíjení, která by musela probíhat výkonem okolo 9 MW, aby vyrovnala spalovací vozy, navíc by energie musela mířit do baterií, které by při jejich současných limitech vážily klidně 1,5 tuny. Ani Číňané to nechtějí přiznat, a tak se tamní automobilky Zeekr pokouší okouzlit Evropany s pomocí modelu 007 GT,. Tedy stylového elektrického kombíku postaveného na bázi sedanu, který se už dříve pokoušel ohromit dobíjecím výkonem až 500 kW. Jak jsme ale hned kontrovali, firma používá při prezentaci možností auta velmi zavádějící praktiky.

Číňané i tentokrát uvádí, že díky 800voltové architektuře je možné dobít energii na 500 kilometrů již za 15 minut. Nicméně kde přesně? A jakých 500 km to bude? Doma u majitelů bývají maximem dobíječky operující při výkonu 11 či 22 kW, z veřejných dobíjecích bodů, kterých bylo v Evropě ke konci předloňského roku dle asociace ACEA 632 423, jich pak víc než těch samých 22 kW nabízelo pouze 13,5 procenta z nich.

Lídrem v rámci dobíjení na starém kontinentu je společnost Ionity, jejíž stojany povětšinou disponují výkonem mezi 300 a 350 kW. Nicméně firma má v celé Evropě jen něco přes 4 500 dobíjecích bodů. A třeba Tesla zde provozuje jen tisícovku Superchargerů. Stojan s takovým výkonem tedy člověk aby pohledal, pořád se navíc bavíme asi o jedné třicetině rychlosti obyčejného tankování benzinu prakticky kdykoli. Navíc do nesrovnatelně většího rezervoáru energie.

Jak už padlo loni, Zeekr se ve výsledku chlubí mj. tím, že do auta umí dobít energii odpovídající asi dolití 13,5 litru nafty za 10,5 minuty. To někoho ohromí? Je to jen jiný pohled na totéž. Jde zkrátka znovu pokus opít Evropu rohlíkem, což je trochu škoda, neboť Zeekr 007 GT jinak má čím zaujmout. Přitažlivě vyhlížející auto není pouze sexy, v Evropě nabídne volbu mezi zadokolkou a čtyřkolkou, kdy první verze disponuje 421 a druhá 646 koňmi.

Všechno ostatní je trochu horší. Klientela bude moci volit mezi bateriemi o kapacitě 75 a 100 kWh, což není mnoho na 2,6tunový (vážně tolik) vůz o délce 4,8 metru s takovým výkonem. Výrobce sice hovoří o dojezdu až 688 kilometrů pro první a 870 km pro druhou zmíněnou variantu. To je pořád stejná pohádka, přímo tato data navíc odpovídají čínskému cyklu CLTC, který je ještě méně reálný než ten používaný v Evropě. Velkému a těžkému autu s mnoha stovkami koní totiž přisuzuje průměrnou spotřebu pohybující se okolo 13 kWh/100 km, což by byla obdoba asi 3,3 litru nafty na 100 km. To v praxi půjde velmi těžko.

Leccos pochopitelně může zhojit cena, tu ale pro Evropu zatím neznáme. Za nějakých 600 tisíc Kč by to byla zajímavá nabídka, kdy by člověk odpustil autu jeho popsané limity a užíval si jeho předností. Pochybujeme ale, že se Zeekr se základní cenovkou dostane aspoň na dvojnásobek této sumy.

Zeekr 007 GT je nepochybně nadmíru přitažlivý, s výkonem až 646 pak nabídne i zajímavou dynamiku - stovku má navzdory své hmotnosti zdolat za 2,8 sekundy. Jenže co se dobíjení a dojezdu týče, je spojen s daty, na která v reálném světě můžete rovnou zapomenout. A i když patří zřejmě mezi elektrickou špičku, pořád představuje jen odvar z toho, co vám v případě použitelnosti dovolí prakticky libovolné spalovací auto. Foto: Zeekr

