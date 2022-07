Číňané skutečně začali v Evropě prodávat své luxusní SUV, jeho ceny dokážou vyrazit dech před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Changan

Bylo jasné, že čínské automobilky nechtějí hrát věčně jen druhé housle na poli maistreamových aut a zkusí se v žebříčku posunout i o trochu výš. Tohle auto je jedním z prvních vážně míněných pokusů o něco takového v Evropě, nyní už je reálně k mání.

Changan je už několik let jednou z nejúspěšnějších čínských automobilek, a to zdaleka ne jen na domácím trhu, kde se loni několikrát vyšvihl do pozice domácí jedničky. Značka si tak troufá stále výš a za pomyslný zlom lze považovat její modelovou řadu UNI. Pod tímto názvem Číňané nabízí vozy, které jsou vyvedené v novém designovém směru a sází na moderní techniku, pokročilou elektroniku i bohatou výbavu.

První vlaštovkou se stalo menší SUV UNI-T, které s délkou 4 515 milimetrů bylo i jistou konkurencí pro již existující model Changan CS55. Na přelomu let 2020 a 2021 ale přibyl do nabídky druhý model, který je o poznání svébytnější. Říká si UNI-K, je 4 865 mm dlouhý, 1 948 mm široký a 1 700 mm vysoký. Není to tedy žádný prcek, což potvrzuje i rozvor 2 890 mm. A zaujme na něm také jeho vzhled, který evokuje některá Porsche, o konkurenta Porsche ale nejde. To nejlépe dokumentuje motorový prostor, kde trůní v této třídě tuctový přeplňovaný dvoulitr. Produkuje ovšem přijatelných 233 koní výkonu a 360 Nm točivého momentu, který osmistupňová automatická převodovka Aisin primárně přenáší na přední kola. S vyššími verzemi nicméně přichází i pohon všech, standardně nejméně 20palcových kol.

Přesunout se můžeme do kabiny, kde oproti prvotině UNI-T udělali Číňané ještě větší pokrok. Kromě digitálního přístrojového štítu přišla širokoúhlá obrazovka multimediálního systému, která byla úmyslně nakloněna v úhlu 13 stupňů. Zredukována tak byla vzdálenost, jakou musí oči urazit mezi displejem a vozovkou, což má zvyšovat bezpečnost jejího používání. Kromě toho dostala i chemicky zpevněné sklo Gorilla Glass, které zostřuje obraz a eliminuje zanechané otisky prstů. I to má pomáhat bezpečnosti.

Do prodeje v Číně novinka zamířila loni a přestože se tituluje jako absolutní vrchol nabídky Changanu a jedno z nejluxusnějších čínských SUV vůbec, není tam nijak zvlášť drahé. Základní provedení s pohonem předních kol a velmi bohatou výbavou, ve které nechybí ani elektrická sedadla, stojí jen 145 900 yuanů, tedy asi 520 tisíc Kč. To je dost málo na tak velký, silný a vybavený vůz. A ani absolutní vrchol není drahý - verze Noble s pohonem 4x4 a vší probíranou výbavou včetně např. ventilovaných sedadel stojí 184 900 yuanů, tedy asi 659 tisíc Kč. O něčem takovém nelze v Evropě za podobné peníze ani uvažovat, však ani oholený Kodiaq s motorem 1,5 a předním pohonem dnes nekoupíte za méně než 864 tisíc Kč, neuvěřitelná suma.

Changan už dříve avizoval, že s UNI-K zkusí uspět i v Evropě a nepřekvapivě začne v Rusku. Konflikt na Ukrajině vstup auta na trh trochu zdržel, na druhou stranu mu ale dodal nový smysl. Protiruské sankce totiž většinu konkurence eliminovaly a zájemci o podobné auto dnes skoro nemají na výběr.

Zda zvolí tuhle alternativu, je ale otázkou, neboť ceny jsou opravdu vysoké, zejména ve srovnání s těmi čínskými. Už základní verze Comfort stojí od 3 219 900 rublů, tedy asi 1,33 milionu Kč. Je pěkné, že výbava zahrnuje přední a boční airbagy, ABS, ESP, monitorování tlaku v pneumatikách, integrovanou kameru natáčející dění kolem vozu, polokožené čalounění, vyhřívaná přední a zadní sedadla, panoramatické střešní okno, elektrické nastavování sedadla řidiče, digitální přístrojový štít, multimediální systém s 12,3palcovým displejem, audiosystém, 20" kola nebo LED světlomety, je to prostě hodně peněz. A to jde pořád o variantu s pohonem předních kol.

Vyšší verze Luxe AWD stojí od 3 369 900 rublů, tedy asi 1,4 milionu Kč, a přidává pohon všech kol. K němu přihazuje adaptivní tempomat, bezdrátové nabíjení telefonu a automatické nouzové brzděním. Audiosystém je v tomto případě už od Sony.

Vrcholem je pro tuto chvíli variant Tech AWD od 3 479 900 RUB (cca 1,45 milionu Kč), která přidává dalších 5 reproduktorů audiosystému (celkem jich má 12), dvouvrstvá přední boční okna, vnitřní ambientní osvětlení, streamování videa, elektrické nastavení sedadla spolujezdce, ventilaci sedadel, elektrické ovládání pátých dveří, boční airbagy a 21palcová kola. Spousta věcí, ale skoro za 1,5 milionu?

Jsou to odzbrojující, dříve nemyslitelné sumy za čínské auto. A tak jsme zvědavi, jak se mu povede. Že Changan chce s řadou UNI i do zemí EU, snad ani nemusíme dodávat.

Changan UNI-K je jedním z nejluxusnějších čínských SUV, které se nemusí stydět ani za svou techniku. Nyní začal jeho prodej v Rusku za velmi vysoké ceny, reálnou konkurenci ale v tuto chvíli na trhu prakticky nemá. Foto: Changan

Zdroj: Changan

Petr Prokopec

