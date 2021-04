Číňané ukázali své řešení největší bolístky elektromobilů, podle nás je to jediná cesta před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nio

Teoreticky není nová, do praxe jí ale zatím nikdo neuvedl. Číňané chtějí být první a zdá se, že jejich řešení v praxi funguje velmi dobře. Baterie místo dobíjení mění za dobité.

Není žádným tajemstvím, že největší bezprostřední bolístkou současných elektrických aut je jejich malý dojezd a dlouhá doba dobíjení. Je to kombinace tak vzdálená současným standardům (bavme se v dobrém případě o ekvivalentu třetiny nádrže a 20krát delší době doplnění energie), že ji nedokáže vyléčit ani sebelepší infrastruktura. Většina elektromobilů je tak ve stávající podobě ideální jen pro kratší přesuny a třebaže se s nimi dá dojet třeba i do Chorvatska k moři, je to v praxi pořádné utrpení i s tím nejlepším elektromobilem dneška.

V Číně se nicméně rýsuje řešení, které tento nedostatek dokáže řešit. Pokud nicméně čekáte, že Číňané násobně zvýšili energetickou hustotu akumulátorů, urychlili jejich dobíjení a zázračně posílili síť, jste vedle. Automobilka Nio místo toho ve spolupráci se společností Sinopec představila druhou generaci stanic, ve kterých dochází na výměnu baterií.

Právě to se zdá být jediným přijatelným řešením alespoň z hlediska praktické použitelnosti elektrických aut. Automobilky podle nás nesmyslně trvají na dobíjení elektromobilů ve stylu tankování aut, což dává smysl v momentě, kdy vám „nateče do nádrže” 1 000 km dojezdu za pár minut, ale ne ve chvíli, kdy jde klidně o desítky kilometrů za hodinu. Akumulátor má tu výhodu, že se může nabíjet i odděleně od vozu, tak proč toho nevyužít?

Myšlenka tohoto řešení je stará dekády, ale dodnes se nechytila. Proč, nevíme. Výrobci obvykle jako hlavní problém spatřují degradaci akumulátorů, kdy by si majitelé mohli stěžovat, že si včera koupili nové auto s novou baterkou a dnes dostali 4 roky starou s omezenou kapacitou. Zní to logicky, ale popravdě: Koho to zajímá, když s ní ujedete 100 km a zase ji vyměníte za jinou? Nebylo by přece tak těžké, přimět zákazníky vnímat situaci tak, že si kupují auto nikoli s akumulátorem, ale s právem mít jej plně nabitý kdykoli za pár minut?

Právě tak dlouho trvá výměna paketu u stanic Nia. Ty jsou vybaveny 239 senzory a čtyřmi spolupracujícími počítačovými systémy, jenž zvládnou přehození až 312 baterií za den. To je trojnásobné zlepšení oproti spíše experimentálním stanicím první generace. Ty nové přitom zvládají celý proces namanévrování vozu automaticky, samotnou výměnu baterií pak odstartuje řidič stiskem příslušného tlačítka ve voze.

Nio přitom již má k dispozici i zázemí oněch prvogeneračních stanic, které má alokované v 58 různých čínských městech. Souběžně s tím automobilka rozjela i strategii poněkud odlišného prodeje, než s jakým je spojena konkurence, což souvisí s výše zmíněným. Koupit si totiž můžete jen samotný automobil bez baterií, což výrazně poníží pořizovací cenu. Následně pak platíte jen ony výměny, což znamená, že čím méně toho projezdíte, tím méně vás provoz vozu vyjde.

Automobilka má přitom zautomatizovaný celý proces, což znamená, že starat se nemusíte ani o platby. „Pronájem“ šesti baterií o kapacitě 70 kWh, které vystačí na běžný týdenní provoz, přitom vychází na zhruba 3 500 Kč. To není zrovna nízká suma, vzhledem k počáteční úspoře stovek tisíc korun za baterii coby nejdražší díl auta je ale dopočítání se celkové efektivity pro toho či onoho uživatele složitějším zadáním

Ostatně, oněch 5 minut je opravdu krátký čas, s nímž je navíc ve srovnání s tankováním spalovacích aut spojena nemalá výhoda - z auta vůbec nemusíte vylézat. To nejspíše velmi ráda uslyší bohatší klientela, pro kterou právě dobíjení na veřejných stanicích představovalo zásadní problém.

Zda dojde na adopci dané technologie v širším měřítku, je prozatím ve hvězdách. Sinopec je bere jako součást svého přechodu od tradičních ropných produktů k mnohem širšímu portfoliu, u nichž se více než kdy dříve počítá s udržitelnou mobilitou. První stanici firma ve spolupráci s automobilkou Nio vystavěla v Pekingu, cílem pro nejbližší budoucnost je však hned 5 000 stanic zajišťujících výměnu. To už není málo.

Nio ve spolupráci se Sinopecem představilo stanici na výměnu baterií, která zvládne automaticky obsloužit jedno auto již za pouhých pět minut. Je to jedním z mála možných řešení omezeného dojezdu a dlouhé doby dobíjení. Foto: Nio

Zdroj: Nio

Petr Prokopec