Číňané ukázali svůj revoluční kamion, s moderní technikou spojuje malý hotel na kolech

Nejen tradiční výrobci tahačů a dalších nákladních aut se pokouší přijít na kloub tomu, co by se mohlo starat o převoz nákladu v brzké budoucnosti. Se svou trochou do mlýna nyní přichází největší čínská automobilka Geely.

Již mnohokrát jsme zmínili, že bateriová elektromobilita není lékem na všechno. V mnoha případech jde o značně nevyhovující řešení, přičemž jedním z nich je kamionová doprava. Stačí si jen uvědomit, co je její podstatou - řidiči musí často i s několika desítkami tun za zády urazit tisíce kilometrů v co nejkratším časovém horizontu. Stačí pak jen drobný zádrhel a rázem můžete zapomenout třeba na pomeranče v supermarketech nebo nová trička v regálech s oblečením. Firmy si proto nemohou dovolit mnohahodinové dobíjení a pokud by si jej dovolit mohly, musely by mít mnohem více kamionů s mnohem více řidiči, což by jejich služby zdražilo za hranici únosnosti.

A nejde jen o to, problémem jsou také ceny těchto strojů. Baterie stále tvoří okolo poloviny hodnoty vozů s elektrickým pohonem, přičemž aby výrobci zaručili alespoň trochu smysluplný dojezd, musí vyrukovat s několika stovkami kilowatthodin. Lpění na jediné technologii by tak logicky vedlo k v nejlepším případě k dalšímu zdražování.

Je proto chvályhodné, že se v případě nákladní dopravy a zásobování výrobci nesoustředí na jediný pohon. Místo toho tu máme jistou diverzitu, a to často i v rámci jedné značky. Dokládá to i čínský gigant Geely, pod který spadá také divize Farizon Auto. Její nejnovější kamion Homtruck byl navržen tak, aby mohl dostat do vínku palivové články na vodík. Zároveň může disponovat i spalovacím ústrojím, jenž bude generovat energii pro elektromotor, a ve finále i vyměnitelnými bateriemi.

Klientela si tedy bude moci vybrat ideál přesně dle svých preferencí. Přičemž u čistě elektrické verze prý dokonce bude moci sáhnout po bateriích s tuhým elektrolytem, které mají vyšší měrnou hustotu a snáší o něco rychlejší dobíjení. Stát za nimi má společnost QuantumScape, která se nedávno pochlubila svým nejnovějším prototypem. U něj dosáhla i po 800 vybitích a nabitích 80procentní kapacity, a to i přes extrémní podmínky testu. Geely ale nejspíše vývojem není až tak úplně nadšené, i proto Číňané nesází vše na jednu kartu.

Homtruck by dále mohl disponovat alespoň o trochu lepším dojezdem i díky své aerodynamice. Koeficient aerodynamického odporu totiž vyšplhal pouze na 0,351, je tak na úrovni lepších SUV. Je ale třeba dodat, že to je pořád jen kamion s obrovitou čelní plochou. Zajímavá je pak i jeho výbava. Ta koresponduje s názvem vozu, který do sebe bojí slova „home“ a „truck“ neboli „domov“ a „náklaďák“.

Tahač se tak na levé straně chlubí integrovanou pračkou, zatímco na té pravé najdeme miniaturní kuchyňku. V té nechybí varná deska, trouba či dřez, ve kterém lze umýt nádobí. To je přitom venkovní výbava, do kabiny nicméně byla integrována ještě lednička, koupelna se sprchou a postel. Řidiči tedy skutečně i na cestách mohou počítat s pohodlím domova.

O ceně se Číňané momentálně nezmiňují, ostatně s příchodem Homtrucku počítají až v roce 2024. Zda ale nakonec jejich plány klapnou na jedničku, není jisté. Koneckonců si stačí uvědomit, že taková Tesla představila svůj elektrický kamion Semi již v roce 2017. Původně přitom počítala s loňským zahájením výroby, k tomu však nedošlo. A dle nejnovějších informací se tak nestane minimálně do roku 2023.

Farizon Auto Homtruck je jedním z nejaerodynamičtějších kamionů na světě, přičemž alternativní pohon páruje s moderním pohonem i nebývalým komfortem. Foto: Geely

