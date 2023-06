Číňané už na největším evropském trhu s auty překonali značky jako Honda či Jeep, u nás si vedou ještě líp před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MG Motor

Druhý pokus Číňanů uspět v Evropě probíhá o mnoho tišeji než ten první, o to úspěšnější ale je. Prakticky bez povšimnutí širší veřejnosti se značky jako MG posunuly před mnohé tradiční výrobce. A to i na největším, tedy německém trhu.

Patrně nikomu neuniklo, že současná vláda ČR zatíná sekeru do dluhových futer stále hlouběji. Bez radikálních škrtů se rozpočet neuzdraví a jistě ho nespasí ani opatření, které navrhuje řada lidí, tedy snížení platu politiků. Takový krok by sice byl symbolicky významný, fakticky ale zanedbatelný. Přesto si většina ministrů vlády žádné vlídné zacházení nezaslouží, ministr zahraničí Lipavský by pak snad měl i vrátit vše, co kdy od daňových poplatníků dosud získal.

Mohou za to Lipavského slova o tom, že Česko již není v bezpečí. Hrozbu dle něj nepředstavuje pouze Rusko, ale rovněž Čína. Takové prohlášení přichází více než rok poté, co se Evropa rozhodla zbavit závislosti na levném ruském plynu a ropě. Místo toho byl navýšen tlak na elektromobilitu, prakticky vše s ní spojené má ovšem od palcem Říše středu. Takřka 16 měsíců se zde tedy snažíme o útěk z deště pod okap, aby nám pak bylo oznámeno, že ten je děravý a může nás taktéž ohrozit.

Zmíněný čas nemalou měrou využily čínské automobilky nejen k zabírání stále většího tržního podílu v Rusku. Jejich prodeje začínají růst i na západ od ruských hranic, mimo jiné v Německu. V této zemi došlo v květnu na celkový růst registrací, prodáno totiž bylo 246 966 nových aut, tedy o 19,2 procenta více než loni. Prim hrál znovu Volkswagen, na který připadá 17,7procentní tržní podíl. Našince pak může těšit, že Škoda byla nejúspěšnějším importérem. Kdo naopak může truchlit, to jsou příznivci Opelu a Fordu - tito výrobci meziročně klesli o 4,2 resp. 4,4 procenta.

Pro nás je ale v tuto chvíli zajímavější úspěch MG. Tato tradiční britská značka už dávno prodává čínská auta tamního koncernu SAIC, přičemž ze všech výrobců z Říše středu dosahuje nejlepších výsledků. Od ledna do května se jí pak povedlo prodat zhruba 6 700 aut, což představuje 0,6procentní tržní podíl. Ten by na první pohled nestál za tak obsáhlý komentář, jenže registrace u této značky letí nahoru stále větší měrou - ostatně jen v onom květnu byl růst dokonce tříciferný.

Zpět ale k MG, které již nyní za sebou nechává tradiční výrobce jako Jeep, Hondu, Alfu Romeo, Land Rover či Mitsubishi. A protože se jeho auta prodávají na dnešní dobu levně, a to klidně i s elektrifikovaným pohonem, je prakticky jisté, že Číňané budou svůj tržní podíl dál navyšovat. Navíc i za pomoci dotací, které od EU i evropských zemí přímo či nepřímo dostávají. Nevím jak vy, ale já si reakci na potenciální hrozbu představuji jinak.

Dodejme pro jistotu, že proti samotnému MG nemáme vůbec nic, politizace automobilového průmyslu se nám nezamlouvá. A vozy této značky jsou nám sympatické už svými cenami. V Česku zjevně nejsme sami, letos už tu MG prodalo 848 aut. Jeep, Hondu nebo Mitsubishi tu poráží též, dokonce ještě výrazněji než v Německu.

Fakticky čínské MG výrazně boduje také u nás, modely jako ZS totiž stále ještě prodává za ceny, na které dosáhnou i obyčejní lidé. Čím více se zavedené značky začnou vzdalovat od země, tím více budou ve prospěch Číňanů ztrácet. Foto: MG Motor

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.