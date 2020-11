Číňané v Evropě prodávají vybavené SUV třídy Škody Kodiaq za 317 tisíc Kč před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Geely

Spousta lidí čínská auta odmítá, je ale otázkou, jestli je to ještě na místě. Emgrand X7 je dílem nejúspěšnější čínské automobilky, je srovnatelný se Škodou Kodiaq, nabídne více výbavy, motor 1,8 v základu a stojí zlomek její ceny.

Ještě před několika málo lety v Evropě po čínských vozech neštěkl ani pes, situace se ale v posledních letech rychle mění. Ačkoli první pokus zaujmout místní zákazníky se Číňanům nepovedl a získali si pověst výrobců designově nezajímavých, nekvalitních a nebezpečných aut, objektivních důvodů odmítat zrovna jejich auta postupně ubývá. V tuto chvíli se tak zdá být jen otázkou času, než se tu stanou něčím podobně běžným, jako ta korejská, na která tu před 25 léty také kde kdo koukal skrz prsty.

Číňané se zkrátka poučili z předchozích nezdarů a i v Evropě nabízejí stále zajímavější vozy. Jedním z těch, který lze koupit v Rusku a okolních zemích, je SUV Emgrand X7 automobilky Geely, které se po poslední modernizaci přiblížilo západnímu vkusu, a tak se na západ od Číny také prodává. Současná stylizace modelu je docela moderní, sází na ostré hrany, diodová světla a výraznou masku chladiče připomínající vzhledem tu od Cadillacu.

Blíže evropským preferencím je také interiér, kde se sice nedočkáme virtuálního přístrojového štítu, ovšem digitální displej do něj zasazený byl zvětšen. Výrazně se pak změnila palubní deska a středová konzole, jenž i přes přítomnost řady tlačítek působí čistějším dojmem. A nechybí ani větší obrazovka multimediálního systému.

Jen u viditelných prvků však nezůstalo, zmínit můžeme alespoň avizovanou vyšší kvalitu plastů a zlepšení odhlučnění. Rozvor vozu zůstává na 2 661 milimetrech, používá širší rozchod, který má přispět k navýšení stability a SUV jako takové narostlo o 7 mm do výšky (na 1 707 mm), v rámci délky však došlo ke zkrácení ze 4 600 na 4 500 mm, a to díky mnohem svislejší nové přídi.

Emgrand X7 dále rozšířil nabídku o provedení Sport, jehož vzhled je snad už i přitažlivý, neboť tu máme lépe padnoucí přední nárazník, světla s přitažlivější grafikou a zejména přepracovaný zadní sloupek, který opticky propojuje zadní okna s těmi bočními. Kromě toho došlo rovněž na úpravu platformy, rozvor tak narostl na 2 670 mm a délka na 4 519 mm. Aby ovšem Číňané dodali vážnost onomu označení Sport, došlo také na pokles světlé výšky ze 190 mm, jimiž disponuje základní Emgrand X7, na 163,2 mm. Logicky tak poklesla i výška vozu, a to na 1 694 mm. Šířka se pak prakticky nemění, i přes menší počet milimetrů (1 831 versus 1 834). Jde o SUV střední třídy, takže rozměry nemá daleko od Škody Kodiaq, která je o něco delší, ale nižší a přibližně stejně široká.

Do motorového prostoru si našly cesty dvě pohonné jednotky. Základní provedení X7 je k mání s jedna-osmou se 131 koňmi, jenž přenáší pouze dopředu pětistupňový manuál. Kromě toho je ovšem možné sáhnout ještě po dvoulitru se 139 koňmi, který pro změnu doprovází pouze šestistupňový automat. Obě motorizace přitom mají zvládnout maximálně 175 km/h a stovku pokoří pod 13,5 sekundy.

V případě X7 Sport je možné počítat s dva-čtyřkou, která je díky zásahům do architektury k dispozici i s pohonem všech čtyř kol. Mimo to dostala do vínku i přeplňovanou jedna-osmičku, která je se 180 koňmi a 285 Nm naprostým vrcholem v nabídce. Automat a pohon 4x4 jsou v jejím případě standardem, manuál a pohon předních kol jsou vyhrazeny pouze základnímu dvoulitru se 139 koňmi.

Emgrand X7 je k mání i v Evropě a v Rusku startuje na 1 099 900 rublech. To je 317 tisíc Kč, za tak velké SUV s motorem 1,8 kouzelná cena. Ani výbava není chudá, v základu vůz nabízí ABS, ESP, duální airbagy, přední a zadní parkovací senzory, asistent rozjezdu do kopce, klimatizaci, multimédia s 9palcovým displejem či litá kola. O tom se nejlevnějšímu Kodiaqu ani nezdá.

Pokud vám toto nestačí, můžete vystoupat na úroveň Standard resp. Comfort. I nadále budete mít pod kapotou jedna-osmu a tedy i pětistupňový manuál, zároveň lze ovšem počítat kupříkladu s elektronickou parkovací brzdou místo ruční a širšími pneumatikami (225/65 místo 215/60). Lité sedmnáctky zůstávají, cena pak narůstá na 1 139 000 RUB (328 tisíc Kč) za verzi 1,8 Standard, respektive na 1 239 900 RUB (357 tisíc Kč) při volbě 2,0 Comfort.

Na vrchol se pak vyšplhaly úrovně Suite a Flagship, kdy první disponuje navíc mlhovkami a druhá rovněž tempomatem, umělou kůží či zpětnou kamerou a střešním oknem. V motorovém prostoru přitom již nic jiného než dvoulitr nefiguruje, ceny pak činí 1 279 900 RUB (368 tisíc Kč), respektive 1 279 900 RUB (396 tisíc Kč). Ani v plné výbavě tedy není vůz zrovna drahý a vedle Kodiaqu je skoro komicky laciný - základ stojí o hodně méně než polovinu základní ceny škodovky a vrcholná varianta s veškerou výbavou je pořád 320 tisíc Kč pod základem mladoboleslavského medvěda. Věřit, že s tímto tady Číňané neuspějí, je podle nás bláhové.

Emgrand X7 je docela pohledný a vybavený vůz velký skoro jako Škoda Kodiaq, ovšem za zlomek její ceny... Foto: Geely



Ještě lépe pak vypadá varianta X7 Sport, která nabízí více místa, výbavy, konektivity i koní pod kapotou. V Evropě ale zatím k mání není. Foto: Geely

Zdroj: Geely

