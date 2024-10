Číňané vrací úder za zavedená cla. Drahé Němce v tom vykoupou, ti se toho děsí, jako první to ale odnesli Francouzi před 10 hodinami | Petr Prokopec

Země EU byly v rozhodování o této věci dalece nejednotné a výsledek v první řadě ukazuje, jak malý konsenzus stačí k zavedení tak zásadního opatření. Číňané v reakci na to na nic nečekají a jednají.

V pátek 4. října se jednotlivé státy Evropské unie vyjádřily ke zvýšení cel, která byla s počátkem července uvalena na elektrické modely čínských automobilek. Prozatím šlo o dočasné opatření, to se však na konci října stane trvalým, i když jen 10 zemí bylo pro. Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Francie, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Nizozemí a Polsko mají zjevně z Říše středu tak moc nahnáno, že na vysokých clech trvají.

Německo, Maďarsko, Malta, Slovensko a Slovinsko oproti tomu zastávají zcela opačný názor a postavily se proti. Ptáte se, kde je země příběhů s tou nejlepší vládou v čele? Česko se přidalo mezi 12 zemí, které se hlasování zdržely, stejně se k věci postavily Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Kypr, Finsko, Řecko, Lucembursko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko a Švédsko. Aby zvýšení cel nebylo akceptováno, muselo by se proti postavit 15 zemí Unie, které reprezentují alespoň 65 procent obyvatelstva. To se nestalo, takže schváleno.

Na tom je vidět, jak moc je Evropa v této věci nejednotná, dokonce i dvě největší evropské mocnosti jsou na různých stranách. Není to až tak překvapivé, neboť se zavedením cel má hlavně Německo co ztratit. Čína totiž opakovaně dala najevo, že protiopatřením budou její vlastní vysoká cla na luxusní a výkonné vozy. Ty se přímo v Říši středu nevyrábí, přesto jsou ale velmi ziskové. Německé automobilky by tak byly zasaženy nemalou měrou, což jen potvrdil Oliver Zipse, šéf BMW, který zmíněné rozhodnutí ostře kritizuje a považuje jej za „fatální pro evropskou automobilovou branži“.

„Co nyní potřebujeme, je rychlá dohoda mezi Evropskou komisí a Čínou, abychom zabránili obchodní válce, ve které nikdo nic nezíská. Fakt, že Německo volilo proti clům, je důležitým signálem a zvyšuje šance na dosažení dohody,“ dodal šéf BMW. Lidé z Mercedesu pak zvýšení cel označili za „chybu“ a vyzývají EU, aby se zdržela jejich zavedení a dál se snažila vyjednávat. Proti Bruselu ale už kráčí i Volkswagen, který dané rozhodnutí označil za „politické“.

Číňané ale nebudou čekat na to, zda si to 27 evropských zemí ještě nerozmyslí a odpovědělo okamžitým vyhlášením obchodní války. Vedení země totiž už podle Bloombergu oznámilo, že od pátku 11. října začnou platit cla ve výši 30,6 až 39 procent na evropskou brandy, neboť kvůli jejímu importu „hrozí domácímu průmyslu vážné škody“. To je stejná rétorika, jakou používá EU, přičemž dané opatření dopadne především na Francii. S ohledem na hlasování této země je to logický postup.

Jen u brandy se ovšem Číňané nezastaví, pouze dávají jistý časový prostor ke konstruktivním krokům. Pokud nepřijdou, vykoupou v tom hlavně drahé německé značky zatím nespecifikovaným clem dotýkajícím se zmíněných aut, což bude opatření, které dopadne i na prestižní italské automobilky. Kromě toho se Čína zaměří také na vepřové a mléčné výrobky. Profitovat z toho opravdu nebude nikdo, jak uvedl Zipse. Daná opatření jen dál zdraží život běžným lidem, zvláště pak těm, kteří pracují pro evropské automobilky, neboť rozhodnutí Bruselu je postupně přivádí na buben.

Problémem nejen pro Němce je navíc zdražení nejen aut vyvážených do Číny, ale i těch vyvážených z Číny. Šéf VW Group Oliver Blume v rozhovoru pro Bild řekl, že by přinejmenším dovozy evropských automobilů z Číny měly být z cel vyňaty. Nepředpokládáme, že se to stane.

EU pak dodává, že Čína každoročně vyrobí 3 milionu elektromobilů navíc, a tak je potřebuje někam vyvézt. A jelikož Spojené státy a Kanada už přišly se cly ještě vyššími, je klíčovou cílovou destinací Říše středu právě Evropa. Že by jí mnohem lépe než cla ubránily místní konkurenceschopnější výrobky, které by si lidé jistě kupovali raději než ty čínské, Bruselu stále nedochází. Místo toho soustavně plánuje, jak místní produkci ještě víc zdražit.

Kýčovitá auta typu Mercedes-Maybach S680 Nordic Glow žijí hlavně z čínské poptávky. A vyrábí se v Německu. Cla na tento typ vozů tak bude Němce hodně bolet, jsou to velmi ziskové modely. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Reuters, Bloomberg, Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.