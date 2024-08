Číňané vytáhli další trumf, k novým autům nyní standardně nabízí záruku na 10 let a 250 000 km včera | Petr Prokopec

/ Foto: MG Motor

Také u nás se Číňany ovládané MG prosazuje rychlostí blesku. A sebrat mu vítr z plachet bude těžké. Zákazníky už nechce lákat jen nízkými cenami, nyní přidává i velmi nadstandardní záruky. Zatím ne v Evropě, ale co není, může být.

Je prakticky nemožné, že byste na českých silnicích dosud nezahlédli MG ZS, tedy pokud po nich aspoň občas jezdíte jakýmkoli dopravním prostředkem. Tohle reálně čínské SUV s britským logem má velikostně nejblíž ke Škodě Karoq, stojí ale míň než Kamiq. Za sebe musím zmínit, že jeho vzhled není ve skutečnosti tak okouzlující, jako je tomu na fotkách. A někteří z těch, kteří s ním jezdí, mluví kriticky o kdečem od motoru až po plasty v interiéru. Nicméně protože je k mání od 399 900 Kč, lidé ho berou všemi deseti. Však jen za první letošní půlrok má v Česku na kontě už 1 598 prodejů.

Cosi podobného jsme tu měli už před lety v době, kdy Dacia představila Duster první generace. S ním, stejně jako s ostatními vozy rumunské značky, byly před 14 lety spojené nemalé předsudky a pomalu ještě vyšší kritika. Jenže díky cenám, které byly u země blíže než podvozky těchto aut, se Dacia postupně stala modlou privátní klientely. MG je pak jejím asi prvním velmi vážným konkurentem. A výhodu má v tom, že hraje dlouhou hru a Číňané za jeho zády mají ještě plnější kapsy než Renault.

Někdejší britská značka, která je aktuálně spravována čínským molochem SAIC Motor, totiž nyní přichází se záručními lhůtami, které berou dech. V Austrálii je totiž nyní veškeré její portfolio kryto tovární garancí na 10 let či 250 tisíc kilometrů, pochopitelně podle toho, co přijde dřív. Pět let poté, co MG na nejmenším kontinentu světa přišlo se sedmiletou zárukou, tak Číňané dál zvyšují laťku. Už u toho není neomezený počet kilometrů, ale pro soukromého zákazníka je čtvrtmilion kilometrů velkorysým ekvivalentem.

Zajímavá je také skutečnost, že MG novou záruku ani nepodmiňuje pravidelným servisem v autorizovaných centrech po celou dekádu. To je již naprosté unikum, spojené však stejně jako prodloužená záruka bude pouze s vozy, jenž budou sloužit čistě privátním účelům. V případě taxi služeb, řidičů Uberu, kurýrů či autoškol se totiž počítá s komerčním využitím, díky kterému je garance stažena na 7 let či 160 000 km. I to je nicméně víc, než nabízí konkurence.

Ještě trochu jinak se MG rozhodlo ohromit v Thajsku. Automobilka totiž oznámila, že na tomto trhu lze počítat s doživotní zárukou na baterie a pohonné ústrojí elektromobilů MG4, Maxus 7, Maxus 9 a Cyberster. Tovární garance není omezena žádným počtem najetých kilometrů, kromě toho je přenosná. Když ale baterie „odejde” kvůli prostému opotřebení pravidelným používáním, majitel novou nedostane, je to neomezená záruka na vady.

Zda se některá z těchto záruk rozšíří i na další trhy, zatím nebylo upřesněno. Pokud by ale MG nabídlo záruku na 10 let a 250 tisíc km také u nás, rozbilo by bank. To by tu předsudky zahodila další podstatná část potenciálních kupců.

I obyčejné MG3, levný konkurent Škody Fabia, je od teď v Austrálii standardně v prodeji s 10letou zárukou omezenou až 250 tisíci najetými km. Něco takového konkurence nemá šanci přebít. Foto: MG Motor

Zdroj: Drive, MG Motor

Petr Prokopec

