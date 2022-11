Číňané začali v novém prodávat svého ničitele Škody Kodiaq. Je o něj 25krát větší zájem, při jeho cenách není divu před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Geely

Je někdy až neuvěřitelné, o kolik vyšších prodejů dosáhly některé čínské značky ve srovnání se Škodou, která je ještě před pár lety školila. Když se ale podíváte, co jejich auta nabízí a za kolik, uvěříte celkem snadno. Bo Yue L v tomto směru není výjimkou.

Vyznat se v nabídce některých čínských automobilek je opravdu komplikované. Představují nové modely jako na běžícím pásu, dávají jim pro nás nesrozumitelná jména, často stejnou třídu okupují hned několika modely a leckdy dokonce i několika generacemi stejného modelu současně. Výjimkou v tomto ohledu není ani Geely, které v roce 2016 uvedlo na trh první generaci SUV, jež v Evropě známe nejvíce jako Atlas. Na jiných trzích si tak ale neříká, pokud jste tedy narazili na cokoli od Geely Emgrand X7 Sport přes Geely Boyue až po Proton X70, šlo pořád o to samé auto.

Geely tento model po dvou letech prodejů faceliftovalo a v roce 2019 do nabídky přidalo i variantu Boyue Pro, která nabídla více luxusu na palubě. Loni ovšem došlo na její přejmenování na Boyue X a letos čínská automobilka přišla s druhým faceliftem originálu, který se dočkal stejné čelní masky jako provedení Pro. V prodeji pak zůstává vedle varianty X a pokračovat bude i vedle druhé generace SUV, která se právě začala prodávat. A jmenuje se - to byste neuhodli - Boyue L či Atlas L.

Je to z pohledu Evropana bizarní přístup k věci, pro Číňany ale funguje, zvládají tak podobnými vozy oslovovat různé sociální skupiny. Mezi bohaté navíc nemusí patřit nikdo z nich, neboť jen málokteré čínské auto lze (znovu přinejmenším z evropského pohledu) označit za drahé. Výjimkou není ani Boyue L, jakkoli jde o opravdu velké, designově moderní, technicky solidní a výbavově bohatě dimenzované auto.

Začněme tím, že novinka stojí na modulární platformy CMA, která byla vyvinutá ve spolupráci s Volvem, které Geely vlastní. A je na to patřičně hrdá, jak můžete vidět na opěrkách hlavy prezentačního vozu. I díky použití CMA je Boyue L citelně větším vozem než dříve, neboť délka narostla z 4 544 na 4 670 milimetrů a rozvor z 2 670 na 2 777 mm. Novinka je však i lehce širší, byť také o chlup nižší. Je to prakticky stejně velké auto jako Škoda Kodiaq, která je jeho přímým soupeřem. I když soupeřem, Geely spíše líže paty - loni se v Číně prodalo skoro 225 tisíc Boyue či Atlasů, chcete-li, Kodiaq se musel spokojit s 1 545 prodeji. Letos je rozdíl menší, jde o 101 363 aut oproti 4 544, pořád se ale bavíme o skoro 25násobném rozdílu. A novinka může nůžky dále rozevřít.

Boyue L je od pohledu atraktivnějším, vyváženějším vozem, jakkoli jde o pohled subjektivní. Výbava je opravdu velkorysá a zahrnuje mimo jiné pokročilý informačně-zábavní systém s výstupem skrze 25,6palcový AR-HUB displej, systém Harman, sadu kamer monitorujících celé okolí vozu či asistenční systémy úrovně SAE2. Všechno menší než to je standard.

V případě motorů bude k dispozici jako základ přeplňovaná benzinová jedna-pětka naladěná na 181 koní výkonu a 290 Nm točivého momentu, se kterými vůz dosáhne maximálky 195 km/h. Sáhnout lze i po verze osazené dvoulitrem, který nabídne až 218 koní a 325 Nm a je možné jej spojit také s pohonem 4x4. Nejrychlejším modelem v nabídce je pak mild-hybridí dvoulitr s 245 koňmi a 545 Nm. Jde o nový motor zvaný Leishen Hi-X, kterému jsme se věnovali už dříve. Hmotnost auta zůstává v přijatelných mezích - u nejslabší provedení s motorem 1,5 turbo jde o 1 571 kg, u silnějších lze počítat s 1 610 a 1 645 kilogramy.

Je to prostě velké, vybavené a docela rychlé i efektivní auto, které snad neurazí ani designem. Jeho ceny jsou přesto velmi příznivé - startují na 125 700 CNY, maximálně pak lze u Geely nechat 170 700 CNY. Bavíme se tedy o cifrách v rozmezí 418 a 568 tisíc Kč. To je vzhledem k tomu, co za ně dostanete, opravdu bezkonkurenční - Škoda Kodiaq je o statisíce dražší a nabízí přitom podstatně míň. Kdo by se pak divil, že prodejně dostává tak moc na frak.

Nové Geely Boyue L alias Atlas L už se začalo prodávat. Za ceny od 418 korun nabízí 181 koní výkonu, který doplní rozsáhlá standardní výbava zahrnující mimo jiné digitální přístrojový štít, head-up displej a velkou centrální obrazovku multimédií. Tomu dnes dokáže konkurovat málokdo. Foto: Geely

Zdroj: Geely

