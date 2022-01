Číňané znovu okopírovali ikonu Volkswagenu, Němci se poprvé nezmohli ani na žalobu před 5 hodinami | Petr Prokopec

Ani nestoudné a pochopitelně nelicencované „obšlehnutí” auta, které definovalo značku Volkswagen, nestačilo k tomu, aby se Němci proti takovému jednání důrazně ohradili. Co tedy mohlo následovat?

Loni v dubnu se na autosalonu v Šanghaji čínská značka Ora pochlubila modelem Punk Cat. Jak jsme přitom zmínili již v době debutu, punkového ani kočičího nebylo na této novince nic. Přesto však zaujala pozornost prakticky celého světa, neboť šlo o nestydatou kopii původního Volkswagenu Beetle. Číňané navíc ve vší drzosti neobšlehli pouze exteriér, ale rovněž interiér. Reakce VW byla nicméně naprosto směšná, neboť německá automobilka pouze uvedla, že její právníci „vše prověří“.

Již v létě ale bylo jasné, že na žádnou ráznou odpověď nedojde. Automobilka Great Wall Motors, pod kterou značka Ora spadá, si totiž design nechala patentovat, a to jak ve své domovině, tak i v Evropské unii. Němcům tak zůstaly pouze oči pro pláč, ačkoliv jinou reakci jsme vlastně ani nečekali. V automobilce Great Wall Motors, která je pojmenovaná podle Velké čínské zdi, je totiž zaháčkována tamní vláda, která by právní kroky VW mohla nést nelibě.

VW si tak mohl vybrat, zda bude riskovat svou už tak oslabenou pozici na pro něj stěžejním trhu, nebo zda bude dělat, že jeho právníci žádné na žádný problém nenarazili. A jak asi tušíte, automobilka si vybrala druhou možnost. Tím ovšem jen projevila svou slabost, jíž se Ora rozhodla využít na maximum. Čínská značka totiž přišla s novou verzí Ballet Cat, která je ještě okatější kopií originálního Brouka. Od „punkové kočky“ se pak vlastně liší jen čelními a zadními světly ve tvaru podkovy.

Novinka je přitom popisována jako varianta určená ženám. Do prodeje má zamířit 30. března, a to jako pětidveřový hatchback, který je 4 401 milimetrů dlouhý, 1 880 mm široký, 1 663 mm vysoký a užívající rozvor 2 750 mm. Hmotnost pak narostla na nemalých 1 780 kilogramů, což je dáno elektrickým pohonem. To tvoří vpředu umístěný motor o výkonu 171 koní a točivém momentu 250 Nm, jenž roztáčí pouze přední nápravu, a baterie o kapacitě 47,8 kWh (LFP) či 59,1 kWh (Li-ion).

Ora zatím blíže nespecifikuje, zda se zmíněná hmotnost týká základní verze s lithium-železito-fosfátovými akumulátory či výše postavené s lithium-iontovými. Stejně tak není jasné, pro kterou platí dojezd 500 kilometrů a nejvyšší rychlost 155 km/h. Během následujících týdnů bychom se měli dozvědět víc. Že se ani tentokrát VW na Číňany neoboří, víme ale skoro s jistotou už nyní.

Ora Ballet Cat je další diskutabilní kopií původního Volkswagenu Brouk. Tentokrát ji však již ani nelze označit jako nelegální, neboť Číňané si vzhled nechali patentovat. Přitom uvedli, že se na „xeroxování“ podílelo hned 11 designérů. Foto: Ora

