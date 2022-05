Číňany zabavená továrna slavné americké značky míří do aukce, je to konec jednoho velkého snu před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Saleen

Proslula na poli, které se s aktivitami v Číně nezdají být ideálně slučitelné, přesto to zkusila a ve spolupráci s lokálním partnerem i takřka dokončila své tamní zázemí. Dobře to ale nedopadlo.

Americkou firmu Saleen nejspíš znáte, svého času se do historie zapsala opravdu tučným písmem. Nejprve proslula jako úspěšný úpravce Fordů Mustang, než přišla s vozem vlastní konstrukce, který se při vší úctě k Chevroletu Corvette a Dodge Viper stal nejúchvatnějším americkým supersportem. Koneckonců šlo teprve o šesté auto s motorem uprostřed, které ve Státech vzniklo. Na svět se dostalo v roce 2000, kdy se o pohon staral atmosférický sedmilitrový osmiválec naladěný na 558 koní.

O pět let později se tento agregát dočkal přeplňování, přičemž dvojice turbodmychadel zvýšila výkon na 760 koní. Sprint z klidu na stovku se tak místo 2,8 odehrál na 2,7 sekundy, mnohem podstatnější však byla další technická data. Na stošedesátku totiž S7 Twin-Turbo dosvištěl již za 5,9 sekundy místo předchozích 7,1 sekundy, nejvyšší rychlost pak vzrostla z 386 na 399 km/h. Kvůli tomu se ostatně přepracování dočkaly i přední spoiler a zadní křídlo a difuzor, načež nová verze nabídla o 60 procent vyšší přítlak.

Na tento vůz nicméně Saleen již nikdy pořádně nenavázal. Dlouhých osm let po jeho konci, tedy v roce 2017, sice značka představila nový model S1, ten byl však do značné míry jen lehce upravenou nepříliš úspěšnou Artegou GT. Původně se přitom předpokládalo, že ročně vznikne hned 1 500 kusů tohoto vozu, nicméně na takové množství na americkém trhu jednoznačně chyběli zákazníci. Saleen se tak rozhodl expandovat do Číny, což byl krok, který se značně nakonec vymstil.

Je pochopitelně otázkou, co přesně se skutečně stalo. Steve Saleen, zakladatel automobilky a bývalý závodník, totiž uvádí, že jej jeho čínský partner okradl. Spíše se ale spíše zdá, že si obě strany prostě ukously větší krajíc chleba, než byly schopné pozřít. A aby se ta jedna zkrátka nezadávila, jednoduše se rozhodla zapracovat na svém přežití. Společná továrna pod hlavičkou Jiangsu Saleen Automotive Technology (JSAT) vznikla, teď ovšem i s dalšími pozůstatky firmy míří do dražby.

Co přesně se tedy stalo? Vrátit se musíme zpět do roku 2017, kdy Steve Saleen uzavřel partnerství s čínským městem Rugao. Již to samo o sobě přináší rozpaky, neboť navzdory 1,2milionové populaci jde na Čínu prakticky o „vesnici“. Třeba v Šanghaji totiž žije takřka 25 milionů lidí. Město nicméně i tak do podniku investovalo 500 milionů dolarů (cca 11,9 mld. Kč) a zaručilo se za dalších 600 mil. USD (14,3 mld. Kč) v půjčkách. Za to pak získalo menšinový podíl.

Oproti tomu Saleen měl přinést do podniku duševní vlastnictví v hodnotě 800 milionů dolarů (19,09 mld. Kč), které měla ověřit nezávislá firma. JSAT pak následně hodlalo svět zaplavit zmiňovaným sporťákem S1, stejně jako byl přímo pro Čínu určen malý městský elektromobil MaiMai. Firma kromě toho vyrukovala také s SUV zvaným MAC a aby skutečně oslovila co nejširší publikum, pozvala na veřejný debut i herce Jasona Stathama.

Následně se nejspíše odehrálo přesně to, co se stane každému, kdo má velké oči. Realizace odvážných plánů začala pokulhávat a jak Saleen následně uvedl, u většiny z 510 aplikovaných patentů nebyl uveden jako vynálezce. Místo toho veškerá práva přešla na JSAT. Vedení města Rugao pak nejspíše začalo vyžadovat návratnost svých investic, ovšem i když výroba měla začít již v půlce roku 2020, továrna nebyla zcela dokončena dodnes.

Na sklonku roku tak společnost zbankrotovala. Stalo se tak i proto, že její většinový majitel Wang Xiaolin měl zpronevěřit vládní fondy ve výši 1 miliardy dolarů (23,87 mld. Kč). Rugao a čínská vláda pak zabavily veškerý majetek společnosti včetně oné továrny, která jde nyní do aukce. Ta se koná 30. května, přičemž za dvě továrny, kancelář v Šanghaji a 144 apartmánů by zájemci měli zaplatit minimálně 360,1 milionů dolarů (8,59 mld. Kč).

Je pochopitelně otázkou, zda se pozůstatky JSAT za takovou prodají. Nicméně i tak se pro čínskou vládu a město bude jednat o prodělek, třebaže disponovat mohou ještě právy k oněm patentům. Saleen pak pro změnu již takřka dva roky apeluje na americké úřady, aby zabránily krádežím duševního vlastnictví. Díky tomu má podle něj tamní ekonomika přicházet o 600 miliard dolarů (14,3 bil. Kč) ročně.

Jakkoliv pak lze souhlasit s tím, že ochrana duševního vlastnictví je v Číně na vodě, na stejném místě se zdají být mnohá Saleenova tvrzení. Dle něj např. řada zaměstnanců firmy v roce 2020 zmizela beze stopy, a to povětšinou ve vládních budovách. Ovšem samotní lidé uvádí, že kvůli práci pro JSAT dali vale dalším nabídkám, aby nakonec po několika měsících bez výplaty skončili na pracovním úřadu.

Jak jsme tedy zmínili výše, najít v tomto případě pravdu je nadmíru složité. Saleen se v každém případě s potupou vrátil do Ameriky, kde ale zřejmě již jen přežívá ve stínu své někdejší slávy. Poslední významnější zmínky o značce jsou datované k loňskému roku a víceméně jen souvisí se zařazením modelu S7 do toho či onoho muzea.

Saleen chtěl expandovat do Číny, dobře to ale nedopadlo a jeho tamní aktiva jsou nyní rozprodávána v dražbě. Foto: Saleen



Nejznámějším dílem firmy tak zůstává supersport S7, který se pravidelně objevuje na aukcích jako nadmíru žádané zboží. Nic takového ale nelze říci o čínských produktech, jenž nakonec vedly k bankrotu firmy. Foto: Mecum Auctions

Zdroje: Jalopnik, The Wall Street Journal

Petr Prokopec

