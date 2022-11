Čínská auta začnou brzy do Evropy proudit po milionech, říkají analytici, je to přímý důsledek postupu EU před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MG Motor

Ještě před pár léty počet aut vyvážených z Evropy do Číny převažoval ta mířící opačným směrem o skoro 2 miliony vozů ročně. Za pár let se ale má karta zcela obrátit, EU není konkurenceschopná. A při současném směřování na tom bude jen hůř.

Ještě donedávna čínská auta Evropany jen odrazovala. Byla nekvalitní, nebezpečná a neoriginální, a tak jim k úspěchu nepomáhala ani cena, která ve výsledku nebyla o tolik nižší než v případě evropské konkurence. Zatímco tedy značky ze starého kontinentu na čínském trhu bodovaly, v opačném případě to nefungovalo. A nic nenasvědčovalo tomu, že by se situace v dohledné budoucnosti mohla změnit.

V poslední době je ale všechno jinak a někdejší averze lidi postupně opouští. Zjevná nekvalita je pryč, v crash testech čínská auta bodují kolikrát víc než ta evropská a design, byť nemusí padnout do oka každému, je svébytný. To podstatné je ale ještě jinde - většina lidí by dala i tak přednost evropským soupeřům, ti jsou ale dnes podstatně dražší. Číňané tak bodují, a to svůj druhý útok na Evropu ještě pořádně nerozjeli.

Zejména politické změny jim ale nahrávají k tomu, aby se do toho pustili se vší vervou. Vyrábět auta na starém kontinentu je stále nákladnější a stále riskantnější činností. A čím větší tlak na rozmach elektrických aut přijde, v tím větší výhodě se Číňané ocitnou. Však evropské automobilky dostupný elektromobil nabídnout v podstatě ani neumí - i nejlevnější Dacia Spring je čínský Renault. A beztak je to s víc jak půlmilionovou základní cenou drahé auto.

Tohle všechno lze vidět pouhým okem, jestli ale potřebujete i pohled odjinud, jako na zavolanou přichází predikce analytické společnosti PwC. Podle ní právě Bruselem dirigovaná střelba do vlastních nohou, stejně jako další okolnosti, povedou k vzestupu čínských aut na starém kontinentu. Od roku 2025 by totiž mělo být z Říše středu dováženo 800 tisíc aut za rok, celková čísla tedy půjdou ještě v této dekádě do milionů. Ne ve všech případech půjde o vozy čínských značek, zhruba 330 tisíc kusů by na kontě měly mít ty „západní“ - případ Dacie Spring už jsme zmínili, v Číně se také dělají Tesly pro Evropu. Ovšem i tak má dovoz převážit nad vývozem, a to o více jak 220 tisíc vozů.

Ještě v roce 2015 přitom Evropa stála na exportu, počet vyvezených aut převažoval počet těch dovezených o 1,7 milionu kusů. Během jedné dekády tak má dojít na opravdu razantní obrat, který logicky nemalou měrou poškodí evropskou ekonomiku. A jak jsme již zmínili, nucený přechod evropských automobilek na elektromobily nůžky i podle PwC rozevře jen více.

Je skutečně s podivem, že se Evropa na tuto cestu vydává v očekávání světlých zítřků, my je nevidíme. A analytici též ne. Jak už jsme ale nejednou zmínili, někteří se holt musí spálit, aby poznali, že mít ruku v ohni je přesně tak nepříjemné, jak jiní říkali.

Takové MG jen v říjnu prodalo v Česku 77 aut. To jsou vyšší registrace než Nissanu či Subaru. Čínská auta tak začínají dávat na frak těm japonským, a to se tu nabízí málokterá. Podle analýzy PwC jich bude jen víc a během jednotek let sem mají mířit po milionech. V důsledku regulací EU jsou totiž evropská auta stále dražší i stále méně konkurenceschopná současně. Foto: MG Motor

Zdroj: PwC

