Čínská automobilka se s 4,27 miliony prodejů za rok dostala mezi top 10 světových výrobců. Už teď, díky spalovacím autům dnes | Petr Prokopec

/ Foto: BYD

Bývá nám předkládána jako symbol čínského elektrického úspěchu, ale podívejte se na rozklad jejích prodejů. A dynamiku vývoje odbytu jednotlivých typů aut. Tohle je trochu jinak, o meteorický růst Číňanů se starají hlavně spalovací motory.

Rok 2024 je na za námi, a tak se budeme po nějaký čas pravidelně zabývat rekapitulacemi prodejních dat všeho druhu. Minulý týden jsme si posvítili mj. na Teslu, která za předchozích dvanáct měsíců zákazníkům dodala 1 789 226 nových aut. To sice není málo, americká automobilka tím ale ani nevyrovnala své prodeje za rok 2023, které vystoupaly na 1 808 581 vozů. Wall Street proto začal poněkud panikařit a akcie značky zamířily dolů, Elona Muska to ale příliš zajímat nemusí. Dá se očekávat, že hodnota během dalších dnů znovu vystoupá výš.

Tesla se navíc může radovat z toho že stále ještě je světovým elektrickým králem. Venku jsou totiž i data spojená s čínským BYD, který se chystal sesadit americkou automobilu z trůnu. A vlastně ji naprosto převálcoval, v případě ryze elektrických aut ale zůstává těšně na druhém místě, neboť na kontě má 1 764 992 čistě elektrických registrací. Což je mimochodem 12procentní meziroční vzestup, pro současnou Teslu nesplnitelný sen.

Zajímavé je ale na výsledcích BYD něco jiného - celková výše prodejů a to, co se o ni především stará. Čínská automobilka totiž loni celkem prodala 4,27 milionu aut, což představuje 41,3procentní meziroční růst. A když z toho elektromobily tvoří menší část a jejich růst je zlomkový, nevyhnutelně to znamená, že odbyt BYD táhnou hlavně spalovací auta. Co na tom, že jsou to bez výjimky hybridy, takové pohony jsou pořád dominantně spalovací. Loni se postaraly o celkem 2 485 378 dodaných vozů což představuje neskutečný 72,8procentní meziroční vzestup.

Uvážíme-li, že BYD prodává svá auta pořád hlavně u sebe doma, kde mají elektrické vozy docela jinou pozici než u nás, je to fascinující ukázka toho, jak moc je přeceňována schopnost Číňanů prosadit se s elektrickými auty. Ne snad, že by jim to s nimi nešlo, ani v Číně na ně ale většina lidí zvědavá není, natož pak kdekoli jinde, což je pořád rozhodující faktor. Vzpomeňme, že „motorový papež” nedávno varoval, že Číňané se i v Evropě se spalovacími, nikoli elektrickými auty. V globálním měřítku se to zjevně děje. Mezi elektromobily pořád nestačí na Teslu a může jim to být úplně jedno.

V případě celkových prodejů bude zajímavé sledovat, s jakými výsledky přijdou zavedené značky, což určí, kam se BYD na světovém žebříčku zařadí v době, kdy chtějí mít v nejlepší desítce pětici automobilek. Top 10 to bude za loňský rok určitě, jinak platí, že Toyotě prvenství asi nikdo nesebere, stejně jako koncern Volkswagen uchvátí druhou příčku. Třetí pozici si pak zřejmě uchrání Hyundai-Kia, čtvrtou aliance Renault-Nissan, pátou Stellantis a šestou General Motors. Nicméně sedmé už bude BYD, kterému svou dřívější příčku přepustí Ford, což znamená, že Honda skončí na devátém místě a nejlepší desítku zřejmě uzavře Suzuki.

Veškerá tato konkurence přitom má silné zákaznické základny po celém světě, BYD ovšem i přes více než 300procentní růst v USA a více než 200procentní v Evropě spoléhá hlavně na svou domovinu. Na čínském trhu totiž značka prodala 3,8 milionu aut. Zároveň se také stala druhým největším výrobcem baterií z Říše středu, přičemž mezi její největší zákazníky patří její největší konkurent, tedy již zmiňovaná Tesla. Její odběr má pak letos ještě narůst.

Číňanům tak vlastně může být jedno, kdo jaké místo v žebříčku okupuje, jejich prodeje jdou po všech stránkách nahoru. Otázkou jsou ovšem finanční výsledky, neboť rekordních prodejů mohlo být dosaženo nepřiměřeně draho, to se ale teprve dozvíme.

Jedním z vozů, které loni hnaly prodeje čínského BYD nahoru, je i Song Plus známý v Evropě jako Seal U či v Austrálii jako Sealion 6. Také ten je k mání nejen jako elektromobil, ale i jako hybrid, právě tyto verze tvoří největší část prodejů i zajišťují téměř veškerý růst. Foto: BYD

Zdroj: BYD

