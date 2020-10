Čínská Škoda Octavia se bude vyrábět i v Evropě, zachovat si tak chce nízké ceny před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: JAC Motors

Cestou na západ vůz změnil své jméno, jeho podstata ale zůstává stále stejná - kompaktní liftback se spoustou prostoru a výbavy, který díky výrobě mimo Činu vyjde v Evropě ještě levněji.

Slavnostní debut čínské Octavie, tedy auta zvaného JAC A5, proběhl před rokem, letos pak byl spuštěn jeho prodej. Nikoliv však jen na největším trhu světa, čínská automobilka totiž od roku 2017 spolupracuje také s bývalým nejbohatším mužem světa Carlosem Slimem Helú a jím vlastněnou firmou Giant Motors. Její vozy se tedy prodávají i v Mexiku, byť s trochu odlišnými názvy. Onen liftback A5 totiž do zámoří dorazil jako JAC J7.

Za daným přejmenováním stojí Audi, které je vlastníkem označení A5 na severoamerickém i jihoamerickém kontinentu. A jelikož nejde o domácí píseček JAC Motors, nemohlo dojít na porušování duševního vlastnictví. Ke stejnému procesu pak ostatně Číňané museli přistoupit také v Rusku, kde se liftback J7 měl začít prodávat v srpnu. K tomu nicméně kvůli koronaviru nedošlo, místo toho se premiéra má odehrát během následujících týdnů.

JAC J7 se nicméně nebude v Rusku pouze prodávat, do jisté míry totiž stejně jako v případě již nabízených modelů S3, S5 (to už Audi nevadí?), T6 a iEV7S půjde o domácí produkt. Výrobu auta pro Evropu totiž dostane na starosti továrna SaryarkaAvtoProm v Kazachstánu. Zde by se mělo montovat i sedmimístné SUV S, které má v Rusku taktéž zamířit do prodeje. Díky tomu by JAC Motors měl také na dalším trhu dosáhnout nadmíru příznivých cen.

Detaily o výbavách budou upřesněny později, aktuálně tak můžeme jen nahlédnout pod kapotu. Zde bude k dispozici pouze přeplňovaná jedna-pětka o výkonu 150 koní, o které se v Číně stará buď šestistupňový manuál, nebo automat CVT. Zda tato nabídka dorazí také do Ruska, zatím není jisté. Obě převodovky ovšem budou roztáčet pouze přední kola, systém 4x4 nebude k mání ani za příplatek.

Uvnitř pak J7 počítá se 7palcovým digitálním přístrojovým štítem a 10,4palcovou vertikální dotykovou obrazovkou multimediálního systému. Ten nicméně lze ovládat i hlasově. S vyššími úrovněmi jsou pak spojená i sportovní sedadla s lepším bočním vedením, sada kamer, panoramatická střecha nebo dálkové ovládání zavazadelníku. V Číně přitom ceny startují na 84 800 yuanech (cca 292 tisíc Kč) a končí na 115 800 CNY (399 tisíc Kč). To jsou na auto podobného ražení skutečně zajímavé cifry.

JAC A5 míří pod názvem J7 na ruský trh. Speciálně pro Evropu se bude vyrábět po boku již několika sourozenců v Kazachstánu, expanze na další trhy je v plánu. Foto: JAC Motors

Zdroj: JAC Motors

