Čínské elektrické novinky ohromují aspoň vzhledem a technickými daty, co může při jejich cenách Evropa nabídnout? | Petr Prokopec

Evropské automobilky vsadily pomalu vše na elektromobilitu, ve srovnání s těmi čínskými ale najednou vlastně nemají co nabídnout. Vozům jako Zeekr 007 či Jiyue 01 se totiž nedá konkurovat. A nejde jen o cenu, zaujmout umí i vzhledem a technickými parametry.

Za sebou máme Vánoce, jimž předcházely hojné objednávky čínských produktů. Říše středu je totiž známa tím, že tamní firmy mají v nabídce i nadále to, co jinde na světě již neseženete. A co je podstatnější, takové zboží je o poznání levnější než kdekoli jinde. Pravda, člověk se sice může potkat s poněkud horší kvalitou, ovšem když ale víte, že třeba různé postavičky z filmů mají sloužit jen k bitvám, během kterých lze třeba upadnutí jedné končetiny považovat za klad, snadno se s tím vyrovnáte.

Výše popsané pochopitelně není spojené pouze s letošním rokem, v Číně se v hojném množství nakupují hračky již dlouhá léta. A nezůstává jen u nich, z Říše středu pochází také třeba tuningová světla, nárazníky nebo třeba pneumatiky. Všechny tyto produkty jsou přitom levnější než cokoli, co je v Evropě nabízeno zavedenými výrobci. Člověk se tak soustavně musí ptát, co hlavně automobilky vede k názoru, že takové elektromobily si Evropané budou kupovat u nich a ne u levnějších čínských firem.

Je pochopitelně otázkou, zda při poněkud vyšším výdaji již budou poněkud nižší kvalitativní standardy problémem. Když si ale uvědomíme, jak moc nízko srazila laťku očekávání Tesla, pak vlastně Číňané mohou spíš překvapit než zklamat. Když navíc stále pohlednější design jejich aut spojíte s oněmi nižšími cenami, rázem začnete i o takových elektromobilech uvažovat skoro jako o ponožkách - tedy že je vyměníte, jakmile se začnou rozpadat, neboť oprava se prostě nevyplatí.

My si dnes posvítíme na automobilku Geely, pod kterou spadá celá řada značek. Mimo jiné i Zeekr, který to již zkouší také v Evropě. Ve své domovině tento výrobce 1. ledna 2024 odstartuje dodávky modelu 007, za jehož vzhledem stojí Stefan Sielaff, který dříve pracoval pro Audi a Bentley. Zda vám ovšem vzhled sedanu opravdu padne do oka, je otázkou - z našeho úhlu pohledu není až tak oslňující, podivné jsou hlavně zadní partie. Příď a záď ale již pár lidí přitáhnout mohou.

Podstatná je nicméně ona cena, základní verzi 4 865 milimetrů dlouhého vozu lze pořídit od 229 900 CNY (cca 721 tisíc Kč). To je nižší suma, než za jakou je u nás k mání cokoli elektrického s výjimkou Dacie Spring. Oproti ní však Zeekr 007 disponuje slušnou dynamikou, neboť se vzadu uloženým motorem naladěným na 421 koní vůz zvládne stovku za 5,4 sekundy. Varianta se dvěma motory o celkovém výkonu 646 koní pak dokonce potřebuje pouze 2,8 sekundy.

Vůz bude k dispozici se dvěma pakety baterií, kdy základ počítá se 75,6 kWh a vrchol se 100 kWh. Dojezd se pak v závislosti na motoru pohybuje mezi 688 a 870 km, dobíjení při výkonu až 500 kW pak má umožnit dočerpání energie na dalších 500 km během pouhých 15 minut. Realita pochopitelně bude záviset na schopnostech stojanu, který naleznete, v případě ujeté vzdálenosti ale počítejte s nižšími čísly, než jaká byla dosažena v laboratorním prostředí.

I kdyby ale ve finále Zeekr 007 zvládl na jedno nabití urazit jen 300 či 400 km a zmiňované akcelerace byste si užívali pouze čas od času, stále tu máme nabídku, jaké Evropa zkrátka nezvládne konkurovat. Na světlo světa se navíc klube příbuzný tohoto vozu, a sice liftback Jiyue 07, který taktéž využívá platformu SEA. S tou jsou spojené stejné pakety baterií, pohonné jednotky však produkují buď 272 nebo 543 koní.

Jízdní dynamika zatím oznámena nebyla, stejně jako můžeme tápat v případě dojezdu. Dá se ale předpokládat, že ve druhém případě dojde na podobné hodnoty jako u Zeekeru. Jen dočerpání energie bude díky maximálnímu přípustnému výkonu 400 kW o něco delší. O to tu ale ve finále nejde, stěžejním kladem této novinky je design. Máme tu totiž úchvatný fastback, který díky očekávané nízké ceně vzbudí nemalé touhy.

Znovu se tak jen můžeme zeptat, jak něčemu takovému značky jako Volkswagen, Škoda nebo Ford chtějí konkurovat. Za daleko vyšší sumy tyto značky nabízejí o poznání menší a méně výkonné elektromobily, jejichž vzhled není žádná výhra a technické parametry též ne. Při jejich cenách rozhodně.

Číňané spustili výrobu modelu Zeekr 007



snad ještě více se ale lze těšit na odvozený fastback Jiyue 07. Na jeho kontě totiž sice budou svítit horší čísla týkající se dynamiky, vzhled je však naprosto úchvatný. Obě novinky navíc budou z evropského úhlu pohledu k mání za hubičku.

