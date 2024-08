Čínské SUV podrobili neobvyklému crash testu, namáčkli ho rozjetým náklaďákem na stojící kamion. Podívejte se, jak dopadlo před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Li Auto

Čínská auta si u mnohých vydobyla pověst pojízdných rakví a tohle je zkouška, která i lidem z Euro NCAP nahání husí kůži. SUV od Li Auto v ní přesto obstálo způsobem, který nutí ke smeknutí klobouku.

Čínská auta mají lidé po celém světě zapsaná jako velmi levné, ovšem nepříliš propracované stroje. V Evropě se o to postaral hlavně jejich někdejší první útok na zdejší konkurenty, který skončil prakticky hned poté, co začal. Číňané sice už tehdy dokázali nabídnout líbivé vozy za dobré peníze, jakmile ale byly podrobeny nárazovým zkouškám, vyklubala se z nejednoho nich hotová pojízdná rakev.

Nyní ale začíná zuřit nová, docela jinak probíhající bitva, ve které proti sobě stojí o poznání vyrovnanější soupeři. Dokládá to i zatím nepříliš známá značka Li Auto, která vznikla před devíti lety. V roce 2020 se pak okolo ní začala vznášet kontroverze ve výše popsaném duchu. Majitelé jejích aut totiž začali mít problémy s brzdami, někteří pak uvnitř začali i cítit kouř. Opravdu velký problém ale přišel o rok později, kdy jeden z vlastníků objevil ve voze stopy rtuti.

Co by jiné možná i položilo, to Číňany nakoplo. Značka Li Auto prošla výraznou reorganizací a přišla s novými modely, jako je její vlajková loď L9. Aby Li Auto prokázalo její kvality, nechalo jej podstoupit crash testy u nezávislé společnosti Caeri. A jejich výsledky opět berou dech, jen v jiném smyslu těchto slov. V rámci zkoušky, kterou ukazují přiložené fotky, je totiž L9 zezadu napasováno rozjetým 8tunovým náklaďákem do vysoké a nepoddajné hrany korby 30tunového kamionu. To zní jako recept na dekapitaci posádky, ničeho takového tady ale nejsme svědky.

Li Auto ke konstrukci svých aut používá vysokopevnostní ocel, a tak dokonce nedošlo ani na pořádnou destrukci jediného z A-sloupků. Exekutoři testu naopak zmiňují, že při nárazu došlo na aktivaci airbagů, přitažení bezpečnostních pásů a vysunutí klik dveří. Ty bylo po nárazu možné otevřít. Kromě toho byl rovněž aktivován systém nouzového volání E-Call a došlo i na spuštění varovných světel.

Automobilka tím připomíná, že bezpečnost tentokrát neponechala náhodě a před zahájením prodeje uskutečnila 64 virtuálních simulací a 212 reálných crash testů, při kterých muselo SUV L9 zvládnout i náraz v rychlosti 88 km/h. Li Auto tak dost možná stojí i nad evropskou konkurencí, neboť takový test by si u Euro NCAP ani netroufli realizovat. Uvidíme ale, jak si vůz povede v místních zkouškách, chvíli si na to ovšem počkáme - značka se při své expanzi hodlá nejprve soustředit na Střední východ a Afriku, pak teprve může přijít na řadu starý kontinent.

L9 pohání dvojice elektromotorů, pro které vyrábí „šťávu“ přeplňovaná jedna-pětka. SUV dlouhé 5 218 milimetrů si tak vystačí s bateriemi o kapacitě 44,5 kWh, načež váží 2 520 kg, tedy prakticky stejně jako menší BMW M5. Předmětem našeho zájmu je ale dnes hlavně jeho pasivní bezpečnost, kterou vykresluje crash test z přiloženého videa. Foto: Li Auto

Zdroj: Li Auto

Petr Prokopec

