Čínský soupeř Octavie Combi v Evropě válí, i když byl dosud k mání jen v jediné zemi před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MG

Číňané už začínají svými prodeji válcovat Mazdu, Hondu či Alfu Romeo. Stojí za tím i na jejich poměry neobvyklý kombík, který letos zaútočí na celou Evropu.

Na sklonku loňského září jsme si mohli představit nový kombík mířící do Evropy přímo do hájemství Škoda Octavia Combi. Stála za ním tradiční britská značka MG Motor, která nicméně již léta patří Číňanům. Ti pochopitelně nejprve zaútočili na ostrovní království, kde mohli těžit z nostalgických pocitů. Momentálně nicméně již své vozy nabízí ve 14 evropských zemích včetně Německa, Francie, Španělska, Portugalska, Švédska a Norska. Automobilka navíc počítá s tím, že ještě letos navýší počet svých dealerství na dvojnásobek.

Je ale MG skutečně tak úspěšné? Pokud se na jeho letošní prodeje podíváte bez patřičného kontextu, nejspíše si to myslet nebudete. Od ledna do dubna automobilka dle dat JATO Dynamics prodala 10 811 aut, tedy o nějakých 7 300 kusů méně než Lancia, která v podstatě byla mrtvou značkou dožívající s jedním modelem na jediném italském trhu. Nicméně jakmile se zadíváme na detaily, ukáže se trochu jiný obrázek.

Jednak zmíněné registrace představují 79,4procentní zlepšení oproti loňsku a jednak se ze 75 % váží pouze ve Velké Británii. Zmíněný kombík byl dosud navíc k mání pouze v Británii a do kontinentální Evropy dorazí až letos. Pokud se pak podíváme jen na prodeje v ostrovním království, pak MG vidíme předou Mazdou, Jaguarem, Hondou, Fiatem, Alfou Romeo nebo dokonce i Dacií.

To už je nutné označit za úspěch, zvlášť když se vůz začal prodávat až koncem loňského roku, a to za ne úplně nemalých 737 tisíc korun. Daná suma je přitom již po odečtu britských vládních dotací, bez ní by vůz stál 832 000 Kč. Za to nabízí 156koňový elektromotor, který zvládá stovku za 8 sekund. S bateriemi o kapacitě 52,2 kWh by pak měl zvládat až 444 kilometrů na jedno nabití, ovšem pouze ve městě a při využití systému KERS, jenž zintenzivňuje regenerativní brzdění. Jinak musíte počítat s udávanými 344 kilometry, což vám sice bude stačit na cestu z města na chatu, ovšem na té budete muset vůz „píchnout“ do zásuvky na nějakých 9 až 18 hodin.

Tohoto auta se jen v Británii prodalo za první čtyři měsíce roku 1 098 kusů a zájem stále stoupá. Automobilka má tedy zjevně nakročeno k tomu, aby obnovila svou předchozí slávu. Jakkoliv je třeba zmínit, že o většinu registrací se stará SUV ZS. To bylo zpočátku k mání s benzinovými motory, než loni dorazila i elektrická varianta. Právě na elektrický pohon MG sází ve velkém, letos v létě tak pustí do prodeje stylové SUV Marvel R. Tento model má přitom zrychlit z klidu na stovku za 4,9 sekundy, stát ovšem bude méně než Volkswagen ID.4, který je na tom dynamicky hůře.

MG 5 dorazil loni na britský trh, přičemž jen za první letošní čtyři měsíce má na kontě 1 098 registrací. Foto: MG Motor



Letos se navíc dostane i do kontinentální Evropy, a to rovnou ve faceliftované verzi. Počítat se tedy dá s ještě větším úspěchem. Foto: MG Motor

Zdroj dat: JATO Dynamics

Petr Prokopec