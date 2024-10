„Čisté” a kdysi levné Porsche 911 je zpátky jako náplast na ústupky z poslední doby. Ani to ale není bez kompromisů před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Buďme za něj rádi, bez debat, přesto je těžké se po prostudování veškerých detailů zbavit menších rozpaků. Tohle auto by mohlo být přinejmenším ještě citelně lehčí, když už nemůže být dostupnější.

Jakkoli to ještě před pár lety vypadalo, že sportovním vozům odzvonilo, nakonec lze i v tomto segmentu stále volit z velmi slušné nabídky. Problémem ovšem je, že většina produkce nadšené řidiče nedokáže uspokojit. Ano, po stránce výkonů se jde už do tisíců koní, dynamika je omračující a podvozky nebo brzdy zvládají stále víc. Jenže je tohle to, po čem nadšenci touží?

Pozitivní odpovědí si nejsme příliš jisti, koneckonců když třeba zápasníci MMA vstupují do klece, obvykle netouží po tom, aby jim soupeř vítězství daroval. Místo toho onu výhru chtějí vybojovat, i když u toho budou cedit pot a krev. A podobné je to s řízením sportovních aut. Jednoduše chcete, aby vás vtáhla do děje a zároveň vám nedala ani metr jízdy zadarmo. Místo toho v podstatě toužíte po balancování nad propastí, to je zdrojem zábavy. Kolik aut vám to dnes nabídne?

Odpovědí naštěstí ani tady není nula, možností ale ubývá. Jistotou se dosud zdály být různé deriváty modelů 718 a 911 od Porsche, i s těmi to ale jde od deseti k pěti. Poslední kolo jejich devastace je kruté - 718 je v podstatě mrtvá a v Evropě se už jen doprodávají žádoucí verze GT4, 911 pak sice žije dál, akceptovatelných verzí ale ubývá hybridizované GTS bez manuálu nadšence nedojme, podobným směrem se vydá i Turbo a stále „čisté” GT3 zbývají možná dva roky života, navíc je už opravdu hodně drahá.

Spásou už není ani základní 911 Carrera, protože přišlo o manuál, vyšší Carreře S zůstal a zůstane zachován, ale tahle verze se teď koupit nedá. Jako náplast na všechny špatné zprávy tak přichází v modernizovaném provedení verze 911 T. Ta se do nabídky vrátila před pár rok a vyznačovala se tím, že zahodila velké množství kudrlinek, aby publiku nabídla co nejnižší hmotnost. Nikdy jsme úplně nepochopili, proč byla k mání i s automatem PDK, mj. to ale facelift mění.

S automaty je u „téčka” a provedení Touring (to je plný název skrývající se za oním písmenem T) a dál bude k dispozici pouze s manuálem s působivou dřevěnou hlavicí, navíc bude možné krom kupé sáhnout i po kabrioletu. To znovu poněkud zdvihá obočí, neboť otevřené vozy se s nízkou hmotností příliš neslučují - tedy pokud se nejedná o Pagani. Jenže ono to ve finále až tak moc nevadí, neboť původní filozofii neodpovídá ani kupé. To dnes váží 1 490 kg, tedy o 20 kg víc než předchůdce. Oproti běžné Carreře je tak lehčí jen o 30 kilo.

V dnešní době je pochopitelně každý krok vedoucí k nižší hmotnosti chvályhodný, nicméně od verze 911 T člověk zkrátka očekává víc. Na druhou stranu je otázkou, zda kdy takové provedení ještě přijde znovu, načež v případě zájmu vše výše zmíněné hoďte za hlavu a utíkejte do showroomů. V těch na vás bude čekat třílitrový boxer, jenž produkuje 394 koní, se kterými stovku zdoláte za 4,5 sekundy a které vás dovezou až na 295 km/h.

Oproti standardnímu Porsche 911 Carrera můžete počítat s tenčími skly a zredukovaným odhlučněním, přičemž další úspora kil jde na konto odstranění zadních sedadel. Ty však na přání můžete dostat zpátky, ostatně kabriolet je pro změnu má ve standardu. Stejně jako je součástí základní výbavy řiditelná zadní náprava, která pro změnu nějaká ta kila vrací zpátky na palubu. Stejně jako třeba paket Sport Chrono či podvozek PASM.

Máme zde jistý krok směrem k všeobecné líbivosti. Bude nicméně otázkou, kolik lidí půjde tímto směrem a zaplatí minimálně 3 641 980 Kč. Pokud 911 T dříve platila za „čistou a levnou”, tedy alespoň relativně, teď už je tak nanejvýš tím prvním. Tato suma je ostatně o 335 tisíc korun vyšší než u základní Carrery se stejným výkonem, ovšem s převodovkou PDK, se kterou stovku zvládnete za 4,1 sekundy. Co se pak kabrioletu týče, ten startuje lehce nad čtyřmi miliony korun.

Porsche 911 T se v provedení 992.2 vrátilo pouze s manuální převodovkou. Ta je oproti minulosti jen šestistupňová, přičemž automobilka evidentně jen vypustila poslední rychlost, neboť převody prvních šesti byly být převzaty beze změny. Mimo to je verze Touring poprvé k mání i jako kabriolet. Foto: Porsche

Zdroj: Porsche

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.