Citroën v Česku kapituloval a do nabídky vrací spalovací motory, zlobit se bude asi jen Brusel včera | Petr Prokopec

/ Foto: Citroën

Byl to nevyhnutelný krok, i když se někteří tvářili, že o elektromobily je velký zájem. Už kvůli skoro dvojnásobné ceně v případě Berlinga se tomu nedalo moc věřit a prodeje to jen potvrdily, právě tento model tedy přepřahá zpět na spalovací pohon.

Třetí generace Citroënu Berlingo se ukázala v roce 2018. Už o čtyři roky později ovšem koncern Stellantis rozhodl, že v zemích Evropské unie, stejně jako v Norsku a ve Velké Británii již nebude nabízet osobní provedení se spalovacím pohonem. Byli jsme k tomu velmi kritičtí, spolu s dalšími verzemi v zásadě stejného auta platilo, že z nabídky se pakují provedení, která si koupilo za rok 2 667 lidí, a místo nich bude v prodeji figurovat už jen varianty, jíž si vybralo 6 kupců. I proto nešlo věřit tomu, že důvodem je zájem o elektrickou variantu, ten byl prakticky nulový.

Naštvaní tehdy byli i dealeři a byť se s výše popsaným stavem museli vyrovnávat déle něz rok, nyní se mohou těšit z jakési normalizace. Spalovací Berlingo se totiž s velkou pompou vrací do nabídky a dá se čekat, že znovu pofrčí mnohem víc než elektrická verze. Aktuálně jej totiž můžete objednávat od 495 000 Kč, elektromobil ale bez 905 000 Kč v kapse v garáži nezaparkujete.

Je tak prakticky jisté, že koncern Stellantis se loni rozhodl jít spíše na ruku úřadům než zákazníkům, což dnes není nikterak výjimečné. A při hrozbě pomalu likvidačních pokut za nadměrné emise je to alespoň touto optikou pochopitelné. Jenže z obchodního hlediska o dobrý nápad nešlo - neprodávat nic bez pokut není řešení, ostatně v případě čistě elektrického Berlinga se u nás letos pro bateriový pohon vyjádřilo pouze 13 zákazníků, to je pořád nic. A to se týká osobní i užitkové verze.

My se pro tuto chvíli budeme držet už jen první zmíněné, právě s ní jsou spojeny výše zmíněné konce a návraty. Zákazníci přitom budou moci stejně jako u dodávky se zaslepenými bočními okny volit mezi 1,2litrovým benzinovým tříválcem naladěným na 110 koní a 1,5litrovým turbodieselem. Ten pak na základní úrovni výbavy Live Profi+ zaměstnává přední nápravu pouze 100 koňmi, od druhého stupně Feel Profi+ ale již můžete sáhnout také po verzi se 130 koňmi. V té chvíli ale již zaplatíte 607 000 Kč místo 540 000 Kč.

Prozatím lze spalovací jednotky spárovat pouze se standardním modelem, který na délku dosahuje 4 403 milimetrů a v rámci rozvoru počítá s 2 785 mm. Ředitel českého zastoupení František Neuman nás ale ubezpečil, že provedení XL, u které ony rozměry narůstají na 4 753 a 2 975 mm, se již vyrábí a lze jej předobjednat. Navzdory podstatnému nárůstu ovšem cestujícím jsou i v tomto případě pouze dvě řady sedadel. To zní tak trochu jako nevyužitá příležitost, nic jiného než postesknutí nám ale nezbývá.

Můžeme už jen dodat, že už základní výbava vám nabídne vše potřebné k životu, tedy i manuální klimatizaci. Pokud ale chcete automatickou či nahradit plechová kola litými, standardně s těmito prvky můžete počítat až od úrovně Shine Profi+. V takové chvíli ovšem lze sáhnout už jen po dieselu, přičemž sto koní v kombinaci s manuálem vychází na 637 tisíc korun, zatímco se 130 jsou spojené částky 657 000 Kč (manuál) a 717 000 Kč (automat). Ve srovnání s elektromobilem ale přesto ušetříte.

Berlingo tak zjevně čeká nakopnutí prodejů, k nelibosti leda Evropské unie. Politici si ale snad jednou začnou uvědomovat, že bez stěžejního ekonomického pilíře začíná být v ohrožení i jejich korýtko. Čím více se blíží roky, kdy má dojít k dalšímu utahování emisních opasků, tím více je patrné, že sázka na jednu kartu zkrátka nevyjde. Momentálně tak vlastně už jen čekáme oznámení typu: „Mysleli jsme to s tebou dobře, holoto, ale když chceš zabít planetu emisemi CO2, co s tebou?“

Berlingo v osobní verzi může nově znovu počítat se spalovacími motory, které na počátku loňského roku zmizely. To je překvapení, že? Foto: Citroën

Zdroj: Citroën

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.