Dacia Duster dostala v crash testu 0 hvězd i po převrácení a úniku benzinu, stačilo jiné logo

Obrovské zklamání, jinak nelze označit výsledky i u nás mimořádně populárního vozu v crash testu organizace Latin NCAP. Teoreticky by neměly být jiné než v případě Euro NCAPu, ale jsou.

Dacia Duster je na řadě míst světa prodávána jako Renault, neboť Dacia na tom či onom trhu nemá dostatečné renomé. Jedná se o země jako Rusko nebo Brazílii, tedy klidně i vcelku vyspělé státy, které ovšem nekráčí v čele automobilového vývoje. Tamní legislativa tedy není tak přísná jako v Evropě, což má na podobu Dusteru podstatný vliv. Auto nedostává jen nové logo a drobná vizuální specifika, zásahy jsou zjevně mnohem významnější, jakkoliv to na první pohled nevypadá.

Že tomu tak je, dokládá nejlépe nové kolo crash testů organizace Latin NCAP. Ta otestovala Duster, který byl svého času i pro tyto končiny vyráběn v Rumunsku, ovšem logo Dacie na jeho přídi chybělo. Šlo o verzi Renaultu určenou pro Jižní Ameriku, jež je standardně vybavena pouze dvojicí airbagů, úchyty Isofix a některými moderními asistenčními systémy. Přesto z testu odešla s naprosto tragickou bilancí.

Duster získal 0 hvězd poté, co mu bylo přiděleno hodnocení 29,47 procenta za ochranu dospělých, 22,93 % za ochranu dětí, 50,79 procenta za ochranu chodců a 34,88 procenta za asistenční systémy. Tedy bída za bídou - jakous takous šanci na přežití těžké nehody v Renaultu Duster máte jen tehdy, když v něm nesedíte, ale když kolem něj jdete. Riziko vážného poranění při typických nehodách je jak pro dospělé, tak pro děti enormní.

Mizérii vozu ale nejlépe dokládají události, které se při podobných testech běžně nedějí. Při čelním nárazu došlo k úniku paliva z vozu, což přináší v posledních letech zcela nevídané riziko vzplanutí. Při nárazu zboku pak došlo na převrácení auta, což je též mimořádně neobvyklé. A Latin NCAP dále poukazuje na to, že nárazy způsobily „neobvykle vysoký” zásah do struktury vozu.

Auto je tak očividně jinak postavené než Duster pro Evropu, který na první pohled při nárazových zkouškách též příliš nezazářil - před pár lety si vysloužil tři hvězdy z pěti. Nicméně úroveň ochrany dospělých byla na 71 procentech, u dětí pak na 66. To jsou vzhledem k ceně vozu relativně pozitivní čísla, a tak je zjevné, že vozu ublížila hlavně absence elektronických bezpečnostních systémů, se kterými nelze v základu počítat.

Kdo by tedy čekal, že v Dacii Duster s prestižnějším logem Renaultu najde lepší a bezpečnější auto, ten by se mýlil. Pro francouzskou automobilku je to ostuda, ta na celou věc ale reagovala vcelku s nadhledem s tím, že auto plní veškerá homologační pravidla a někdy nabízí i víc, než musí. Jistě, jen ve výsledku se auto převrací na bok, nárazy devastují vůz více než je obvyklé a ještě z něj občas vyteče benzin. Takže se rozejděte, není tu nic zajímavého k vidění.

Hodnocení Renaultu Duster v crash testu Latin NCAP je tragické, auto nezískalo ani jednu hvězdičku. Grafika: Latin NCAP



Čelní i boční náraz způsobily následky které jsou neobvyklé a nebezpečné pro dospělé i děti. Foto: Latin NCAP

