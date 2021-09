Dacia Duster dostane zcela nové motory, ceny mohou vyšponovat nepříjemně vysoko před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Dacia se dostala do zapeklité situace, ze které zjevně nedokáže najít jednoznačné východisko. Na jednu stranu odmítá osadit svá auta elektrifikovanými pohony, na tu druhou si ale zjevně není jistá, zda bez nich může dále přežít.

Dočkáme se zcela elektrické automobilové budoucnosti? To je otázka, na kterou aktuálně nikdo nedokáže jednoznačně odpovědět. A výjimkou nejsou ani automobilky, které do elektrického pohonu nainvestovaly už stovky miliard korun. Většina plánů je spojena s koncem této dekády nebo polovinou příští dekády, což se může zdát jako poměrně dlouhý časový úsek. Však v kontextu turbulentních změn, jichž jsme svědkem, jde o věčnost - ještě na počátku září roku 2015 by se nikdo neodvážil vsadit na kolaps dieselů, přesto však hlavně v Evropě kdysi oblíbené motory míří s popularitou ke dnu.

Jenže přejít z dieselu na benzin, plyn nebo cokoli podobného je legrace vedle výzev, které jsou spojené s elektromobilitou. A tak i „nejzelenější” Britové přestávají věřit, že se to povede. Do elektrických aut se tak, jak se z prohlášení některých zástupců značky může zdát, nežene ani Renault, a to hlavně kvůli Dacii, která už zjevně poznává, že prodat nejlevnější auto na benzin a prodat nejlevnější auto na elektřinu (obojí dnes v podstatě nabízí) není jedno a totéž. Rumuni tak dokonce říkají, že na elektřinu přejdou jen když budou opravdu muset. A zjevně už se připravují na to, že budou.

Elektrickým směrem totiž hodlá zamířit i Dacia s modelem Duster. Nestane se tak ovšem hned, nýbrž až v horizontu několika let. Rumunská automobilka totiž chystá novou generaci Dusteru, která již bude postavena na moderní modulární platformě CMF-B. Ta má velmi blízko k architektuře CMF-BEV, kterou aliance Renault-Nissan používá pro elektrická auta. Dokonce natolik, že shodné mohou být rozvor i převisy. Díky tomu tak verze s alternativním a spalovacím ústrojím mohou být vyráběny na téže montážní lince.

Je tu nicméně jeden stěžejní problém, architektura CMF-BEV zatím počítá pouze s jednou elektrickou jednotkou a tudíž s pohonem předních kol. Pro Duster je nicméně pohon 4x4 zásadní, jak potvrdil produktový šéf rumunského SUV Julien Ferry. „Rolí tohoto modelu v rámci naší společnosti je velmi dobrý poměr ceny a užitné hodnoty. Má oslovit ty zákazníky, kteří chtějí jednoduchý vůz, se kterým chtějí do terénu.“ A právě proto musí být nová generace „tímtéž“, čím je i ta stávající.

Dacia tedy evidentně hodlá spojit poměrně širokou nabídku s relativní úsporou nákladů. Nový Duster by tedy měl dorazit jako elektromobil, plug-in hybrid i vůz se spalovacím ústrojím. A ve stejném duchu bude vyvedeno i větší SUV, které má dorazit v roce 2025. I to bude totiž v případě benzinových agregátů (diesely v té době nejspíše již budou minulostí) postaveno na platformě CMF-B, zatímco alternativní pohon vsadí na architekturu CMF-BEV.

Ferry přitom slibuje, že novinky i přes elektrifikaci zůstanou cenami blízko u země. Tomu se však jen těžko věří, zvláště když za příklad dává model Spring. Ten vznikl přepracováním primitivního čínského Renaultu City K-ZE, přičemž zrovna dynamikou či dojezdem okouzlit rozhodně nedokáže. Přesto si za něj Dacia účtuje 449 900 Kč, což je suma, za kterou byste mohli mít pomalu dvě Sandera. Přitom Spring nedokáže úplně zaskočit za jediné, natož za obě.

Co tedy říci závěrem? V podstatě tolik, že Dacia bude v příštích letech rozkročena mezi dvěma světy - tím spalovacím a elektrickým. U druhého zmíněného se přitom se zlevňováním počítat nedá, místo toho dojde na pozvolné zdražování toho druhého. Cena jednotlivých pohonů se tak začne vyrovnávat, to však dobrou zprávou vlastně není. Začíná být totiž jisté, že za pár let už bude i nová Dacia pro spoustu lidí zcela nedostupná, pokud by vůbec byla schopna v takovém prostředí přežít. I proto se do elektrifikace nehrne, současně ale ví, že možná nebude mít na výběr.

Stávající Duster je postaven na platformě B0, novinka však dostane CMF-B. Ta je příbuzná s architekturou CMF-BEV, proto přijdou také plug-in hybridní a elektrická verze. Foto: Dacia



Se stejnou ofenzivou bude spojeno i větší SUV, které předznamenal koncept Bigster. Foto: Dacia

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec