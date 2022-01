Dacia Duster je jako Porsche 911, říká nový designér Rumunů, myslí to smrtelně vážně před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Po vyřčení těchto slov si nutně musíte myslet, že se zbláznil, nebo až překypuje sebevědomím. Když se ale na věc podíváte zevrubněji, zjistíte, že jeho slova mají hlavu i patu.

Dacia byla založena v roce 1966, o třiatřicet let později ji odkoupil Renault. Začala tak úspěšná éra značky, ze které se stal jeden z evropských tahounů. V roce 2019 Dacia na starém kontinentu prodala 576 450 aut, což představovalo tržní podíl 3,68 %. Loni a předloni sice zůstala pod touto laťkou, situace se ale postupem času opět stabilizuje.

Loni v létě se automobilka dočkala poměrně nečekané posily, když do designového oddělení nastoupil Miles Nurnberger. Ten předchozích 14 let strávil u Astonu Martin, což může spoustě nezasvěcených připadat jako zvláštní krok. Dotyčný u britské automobilky pomohl stvořit takové vozy jako Valkyrie, Valhalla, DBX, Victor či One-77, za který získal i ocenění na přehlídce Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Jak ale sám dodává, po 37 autech zkrátka jeho mise u Astonu Martin byla zcela naplněna.

Nurnberger mimo to uvádí, že k Dacii měl svým způsobem vždy velmi blízko. Než začal pracovat pro britskou značku, navrhoval auta Citroënu. Kromě toho jeho otec žije ve francouzských Pyrenejích. Vozy rumunské automobilky tak vídával ještě dříve, než se z kontinentální Evropy dostaly do Anglie. A kupodivu jej oslovovaly více než sporťáky, kterým se původně nikdy nechtěl věnovat. V mainstreamovém segmentu totiž viděl daleko větší výzvu, neboť taková auta musí oslovit davy a nikoliv jen pár velmi bohatých lidí.

V tomto ohledu je tedy vlastně přestup plně pochopitelný. Co ovšem může mnoha lidem způsobit další pád čelisti až na zem, to jsou slova, kterými Nurnberger popisuje Duster. Dle něj totiž jde o Porsche 911 od Dacie. Pokud se ale více zamyslíme nad daným tvrzením, zjistíme, že designér německého původu má pravdu. V rumunském SUV se skutečně skrývá vše, co dělá Dacii Dacií. Jak „její duch, tak dostupnost i robustnost“.

Mimo to je třeba poukázat i na věhlas, neboť Duster se s logem Renaultu se prodává po celém světě. Znají jej nejen Evropané, stejně jako se v případě Porsche každému hned na mysli vybaví právě 911. Nurnberger tedy ani zdaleka nepřehání, jakkoliv řeč je logicky jen o duchovním odkazu, za přímé konkurenty designér tyto dva výrazně odlišné vozy pochopitelně nepovažuje.

Jak pak závěrem dodává, Dacia by se ve své podstatě neměla měnit ani do budoucna, jakkoliv se svět změnil. Právě z toho důvodu je zde ovšem místo pro značku, která se snaží dělat věci nekomplikovaně a tedy levně. Kromě toho chce ovšem ještě více zdůraznit i smysl pro dobrodružství. Ten má být součástí DNA každého modelu, v případě Dusteru ale bude hrát roli především. To je ale s ohledem na pozici firemní ikony logické.

