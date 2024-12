Dacia míří po zádech upadající konkurence stále výš. Ukázala první náznak žádoucích aut, jaká dosud nenabídla včera | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Rumunská automobilka těží z toho, že na rozdíl od většiny konkurentů zůstává racionální a dál se snaží vycházet vstříc zákazníkům. Ty nyní hodlá potěšit nebojácnými speciálními edicemi, jaké jsme od ní dosud neviděli.

Hned třetí den roku 2025 odstartuje další ročník Dakarské rallye. Ta se původně jela v Africe, nicméně kvůli obavám o bezpečnost účastníků došlo nejprve na její přemístění do Jižní Ameriky a posléze na Střední východ. V Saudské Arábii se letos pojede pošesté, vůbec poprvé v historii této soutěže bude na také Dacia. Rumunská automobilka má ale i jako nováček nemalé ambice, neboť cílí rovnou na vítězství.

Dacia nespoléhá pouze na speciál zvaný Sandrider, ale rovněž na tři „týmy snů“. Rumunům se totiž do jednoho závodního stroje povedlo angažovat Nassera Al-Attiaha, pětinásobného vítěze Dakaru z let 2011, 2015, 2019, 2022 a 2023. Další vůz pak bude řídit Cristina Gutierrez Herrero, která v roce 2021 vyhrála kategorii T3 světového poháru v rallye. Především je tu ale Sébastien Loeb, tedy devítinásobný mistr světa ve WRC.

Automobilka skutečně neponechává nic náhodě, načež jsme skutečně zvědavi, kdo nakonec 17. ledna příštího roku stane na bedně. I kdyby se ovšem Dacii napoprvé nepovedlo zvítězit, sama účast značky v tomto prestižním závodě je zajímavá. Zvlášť když na ni dochází v době, kdy velké množství značek kvůli rostoucím nákladům spojeným s elektromobilitou spíš od motorsportu odstupuje či redukuje své sponzorské zapojení.

Na historický počin Rumuni nově poukázali představením studie Duster Soul of Dakar, která se oproti standardnímu provedení liší hlavně několika doplňky a vícebarevným polepem. Ten má evokovat závodní speciál, přičemž jej doprovází prvky jako střešní nosič s voděodolným kufrem, úložný box či lopatka. Uvnitř je pak možné počítat s držáky YouClip, které je možné umístit různě po kabině tak, abyste třeba mobil či pití měli na dosah ruky.

Je to relativně snadno stvořená specialita, technika je standardní od podvozku po hnací ústrojí postavené okolo mild-hybridní jedna-dvojky naladěné na 130 koní, šestistupňového manuálu a pohonu všech kol. To je ale ve finále jen dobře, neboť šéf značky Denis Le Vot naznačil, že by nemuselo skončit jen u studie.

„Možná bychom mohli využít onen závan dakarského vozu na některých limitovaných sériích, nebo na čemkoli podobném, ale ještě uvidíme,“ sdělil kolegům z Autocaru, kteří dovozují, že by Rumuni mohli přijít s novým typem žádoucích aut, tedy speciálních edice postavených okolo sportovních aktivit značky, to tu zatím ještě nebylo.

Pokud by automobilka skutečně začala posílat do prodeje verze odkazující na rallyový úspěch, šlo by skoro jistě o další úspěšný počin. Je totiž třeba si uvědomit, že většina majitelů Dacií jsou běžní zákazníci, nikoli firmy. Asociaci se závodním speciálem tak vnímají jinak, a přestože může jít jen o drobnosti, budou na ni hrdi. Proto lze očekávat, že se nebudou bránit hlubšímu sáhnutí do peněženky.

Veškeré modifikace ze strany značky jsou přitom nízkonákladové, s dakarským startem se tedy Dacii otevírají dříve netušené možnosti. SUV Duster a Bigster pak v případě odklepnutí příslušného programu zřejmě budou prvními kandidáty na tovární úpravy, jakkoli agresivnější barvy by jistě slušely i takovému Sanderu Stepway či Joggeru. Tahle zlatá žíla je tedy evidentně plná cenného kovu.

Duster Soul of Dakar zatím nemáme vnímat jako předvoj sériové verze, ale spíše náznak věcí budoucích. Rumunská automobilka totiž od příštího roku nebude chybět na startu dakarské rallye, čehož by následně její marketingový tým mohl řádně využít k něčemu, co dosud automobilka nedělala. Foto: Dacia

Zdroj: Dacia, Autocar

Petr Prokopec

