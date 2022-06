Dacie pro šetřílky někde končí a mohou skončit zcela, i když to v této době nedává smysl včera | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Lidé dnes ještě více než kdy jindy přemýšlí, jak by mohli ušetřit za palivo. A zákazníci Dacie jistě nejsou výjimkou. Vyřadit z nabídky zrovna v této době šetřílkovské verze tak nedává smysl, i kdyby dočasně nic nešetřily.

Ceny elektřiny a plynu začaly růst již v loňském roce vlivem bujících „zelených nápadů” zejména Evropské unie. A rusko-ukrajinský konflikt tento trend jen akceleroval. Nedostatek se ovšem neprojevuje jen v oblasti „klasických” energetických zdrojů, některé země mají i problém s dostupností zkapalněného ropného plynu známějšího jako LPG. A tou největší mezi nimi je Velká Británie.

Britové měli problémy s dostupností LPG na trh již po příchodu koronavirové pandemie, v jejímž důsledku nastal nedostatek řidičů. Palivo se tedy často nemohlo dostat na místo určení, což ceny šroubovalo do výšin, které jej činily nezajímavým. Kvůli tomu začal zájem o LPG klesat a někteří provozovatelé čerpacích stanic (např. Shell) jej v Británii zcela přestali nabízet.

Zatímco tedy před dvěma lety mohli Britové natankovat LPG u zhruba 1 400 stanic, nyní jich mají k dispozici pouze 368. A nedostatek trvá. To mělo ovlivnit rozhodnutí Dacie, která ve Velké Británii zastavila prodej modelů Sandero a Duster z továrny uzpůsobených právě ke spalování plynu. Nemusí to tak být navždy, ale může. Tak či onak nechápeme, co Rumuni tímto krokem sledují. Plynové verze mohou bez problémů spalovat i klasický benzin a tudíž mobilita jejich majitelů není omezena, i kdyby plyn jednoho dne nebyl k dispozici vůbec. Něco takového navíc nelze realisticky očekávat.

„Současná síť stanic Autogas byla vybudována před zhruba 20 lety a jako taková vyžaduje značné investice, aby byla zachována bezpečnost a provozuschopnost,“ uvedl zástupce společnosti, která plynem zásobovala i zmiňovaný Shell, k současnému stavu. Z jeho slov vyplývá, že situace není růžová, ale v čem a kde dnes je? Mnozí lidé přístup k LPG mají i nadále. A pokud automobilky budou omezovat nabídky modelů schopných jej spalovat, budou jen dále roztáčet spirálu klesajícího zájmu o plyn, který dále zhorší jeho dostupnost.

V kontinentální Evropě zůstávají oba modely, stejně jako Jogger Bi-Fuel, stále v prodeji, je však otázkou, zda je na to za nastalé situace spoleh i do budoucna. Také Dacia chce být hybridní a elektrická, i když je to s jejími hodnotami, které dlouhodobě představuje, prakticky neslučitelné.

Pro dnešek dodejme, ž od konce letošního roku pak všechny modely značky ponesou nové logo tvořené spojenými písmeny „D“ a „C“. Nahrazen jimi bude dosavadní emblém s celým názvem značky. Půjde však pouze o příď a středové krytky kol, na zádi či na volantu se naopak objeví výrazným písmem označení Dacia. Rumunská automobilka nově označené modely ukáže naživo na říjnovém autosalonu v Paříži, kdy nejspíše již bude jisté, jak to bude s plynovými verzemi do budoucna. Nedivili bychom se ale, kdyby skončily i jinde. Automobilky vyřazují žádané věci z nabídek na úkor těch nežádaných jako na běžícím pásu, tak proč si dělat hlavu s relativně okrajovými modely na LPG?

Dacia ve Velké Británii přestala prodávat verze s motory na plynový pohon, což zkrátka nedává smysl. I kdyby zrovna teď nebylo dost LPG, nebude tomu tak věčně. Auta lze přitom současně provozovat na benzin, nedostatek tedy může zákazníky mrzet leda skrze nerealizované úspory, což se dočasně jistě dá přežít. Foto: Dacia



Automobilka se dnes také pochlubila kompletní modelovou řadou s už známým novým logem, kterým začne prodávaná auta osazovat od letošního podzimu. Tehdy bude také jasněji, co do budoucna čeká ona plynová provedení. Foto: Dacia

Zdroj: Autocar, Dacia

Petr Prokopec

