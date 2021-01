Dacia odhalila své dlouho očekávané velké SUV, není ale tak nové, jak se může zdát před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Už žádné spekulace, přes předchozí odmítání podobného auta se nakonec velké rumunské SUV až pro sedm stává realitou. Kde najednou Dacia vzala techniku i odvahu? Je to prosté, podobné auto už ukázala Lada.

V poslední době se poměrně čile diskutovalo o budoucnosti Renaultu a všech jím ovládaných značek. Francouzská skupina na tom byla nebyla dobře už před příchodem koronaviru, pandemie pak její strádání jen umocnila. Rázem se tak začalo spekulovat o tom, že sportovní varianty RS čeká konec a že značka Alpine by mohla opětovně zmizet v propadlišti dějin. K něčemu takovému ale nakonec nedojde, místo toho z ní Renault udělal svou elektrickou divizi. Alpine má tak nyní spolupracovat s Lotusem na sporťáku s elektrickým pohonem.

My se nicméně nyní zaměříme na Dacii, která v rámci nově oznámeného strategického plánu Renaulution (nebo hezky česky „Renoluce”) představila koncept Bigster. Pokud nicméně budete mít ihned po zhlédnutí prvních snímků pocit, že 4,6metrové SUV již dávno znáte, nebudeme překvapeni. Vůz totiž značnou měrou připomíná předobraz nové Lady Niva, který se ukázal před třemi lety na autosalonu v Moskvě. A náhoda to není, neboť Francouzi se rozhodli zredukovat náklady a Ladu i Dacii sdruží pod jednu střechu.

Co přesně to znamená? Pochopitelně snahu o navýšení efektivity. Obě značky totiž v současné době produkují osmnáct různých karosářských variant, tento počet ale bude do budoucna snížen na jedenáct. Kromě toho dojde na redukci platforem, kdy stávající čtyři nahradí pouze jedna jediná. V tomto ohledu přitom dochází na radikální zemětřesení především u Lady, která díky tomu přijde o vlastní architekturu. Místo toho bude stejně jako Dacia užívat novou platformu CMF-B-LS.

Obě značky hodlají na této architektuře představit do roku 2025 sedm nových modelů, přičemž obě také vůbec poprvé zamíří do segmentu kompaktních vozů. Pokud pak v této chvíli očekáváte klasické marketingové klišé o tom, kterak Ladě i Dacii bude vtisknut unikátní charakter, pak jste trefili hřebíček na hlavičku. Dle oficiálního prohlášení by totiž rumunská automobilka sice měla cílit na vyznavače outdoroových sportů a životního stylu, zároveň však bude i „cool“. Lada pak má být hlavně drsná.

Renault Groupe nicméně nehodlá o rozdílech pouze mluvit, chce jim i dostát. Důkazem přitom může být práv onen koncept Bigster, který designově skutečně výrazně připomíná zmiňovanou studii Niva Vision. Oproti ní je však o podstatných 40 centimetrů delší, neboť do délky narostl na 4,6 metru. O 28 cm tak přesahuje stávající Duster, oproti kterému by se i mohl dočkat příplatkové třetí řady sedadel. Tu ale Niva nabídnout nemá, neboť bude kratší - byť Duster by měla přesáhnout rovněž.

Bigster by přitom v produkční verzi měl dorazit někdy na sklonku roku 2024, a to s elektrifikovaným pohonem. Jeho zástavbu umožňuje právě zmiňovaná nová platforma, která je sice evolucí dosavadní architektury B0, ovšem podporuje užití jak hybridního ústrojí, tak i příchod motorů uzpůsobených spalování LPG a CNG. Všeobecně se nicméně má za to, že Dacia kromě kombinace spalovacího motoru a elektromotoru sáhne jen po zkapalněném ropném plynu.

Lze už jen dodat, že souběžně s konceptem dorazilo také zcela nové logo. Zatím však není jisté, kdy či zda vůbec na něj rumunská automobilka přestoupí také u produkčních vozů. Jelikož tu nicméně máme počátek nové éry, rozhodně by to nebylo od věci. Rozhodně však nepočítáme s tím, že by do série zamířila podsvícená čelní maska konceptu či úzké světlomety. Stejně jako lze prakticky vsadit na klidnění agresivní karoserie a zmenšení velkých litých kol.

Budoucnost Dacie ukazuje koncept Bigster, který bude stejně jako ostatní vozy značky i veškeré modely Lady postaven na nové modulární platformě CMF-B-LS. Poslední dvě písmena přitom odkazují na nízkonákladovou specifikaci. Foto: Dacia

Zdroj: Dacia

Petr Prokopec