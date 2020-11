Nové nejlevnější Dacie prý dosáhly nevídané úrovně, značka odhalila nové detaily před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Když se řekne Dacia, vybaví se vám asi nejprve nízká cena, nové generace levných modelů značky ale nechtějí zůstat jen u toho. Levné budou dál, nový Logan a Sandero ale díky nové platformě vylepšují izolaci kabiny či bezpečnost.

Když Dacia v roce 2004 přišla s první generací Loganu, svět byl ohromen především nízkou cenou. Mateřský Renault tehdy dokázal skvěle zužitkovat svou starší techniku, se kterou by jen stěží dostál svým standardům, pod hlavičkou Dacie ale byla pořád velkým posunem vpřed. Přesto bylo pochopitelné, že s nízkými cenami nebyla spojená příliš vysoká úroveň kultivovanosti. Tu ovšem zákazníci od rumunských vozů ani příliš neočekávali, pročež se nedostavilo zklamání, nýbrž postupný úspěch. Zatímco tedy v debutový rok Dacia prodala 21 795 kusů Loganu, o pět let později to již byl pětinásobek.

V mezičase se na trh dostalo i Sandero, které stavělo na stejných základech novou prodejní strategii. Automobilka tehdy začala topit pod kotlem, díky čemuž se objevila i výše postavená varianta Stepway. Ovšem také v jejím případě byla nadále na vrcholu priorit levná údržba a nízká spotřeba. Nyní tu ovšem máme zcela nové generace celého dvoj- resp. trojlístku, u nichž Dacia přistoupila k zásadní změně. S přechodem na platformu CMF totiž došlo na posun na mnohem vyšší úroveň kultivovanosti, ceny však zůstávají při zemi.

My se nyní zaměříme na ona zlepšení, ke kterým došlo ve třech hlavních oblastech. Tou první je akustika, jenž počítá s lehčím a tužším skeletem, přední částí a strukturou karoserie. Výsledkem je pokles vibrací o 3 až 4 dB, stejně jako šel dolů aerodynamický hluk. V tomto ohledu nové generaci prospěla změna konstrukce dveří, díky níž byly eliminovány díry mezi dveřmi a karoserií. Stejně tak se Logan a Sandero dočkaly přepracovaných zpětných zrcátek, která mají na obtékání vzduchu možná až překvapivě velký vliv.

„Izolace vozu se zlepšila navýšením absorpčních materiálů v motorovém prostoru z 12 na 48 procent,“ uvádí automobilka. A dodává, že díky tomu pokles ruch pronikající do prostoru pro cestující při rychlostech od 50 do 130 km/h o 3 až 5 dB. Uvnitř tedy zákazníci naleznou nebývalé pohodlí, a to již u základních úrovní výbavy. Je však otázkou, zda je Dacia nabídne již v prvé fázi prodeje, či zda nejprve bude nabízet dražší varianty.

Přesuňme se ale ke druhému pilíři inovací, jímž je rozšíření rozchodu kol o 41 milimetrů u modelu Sandero a o 29 mm v případe verze Stepway. V obou případech se tak má zlepšit ovladatelnost. Do třetice je pak třeba zmínit navýšenou aktivní i pasivní bezpečnost, neboť zmiňovaná platforma CMF umožňuje zástavbu poslední generace asistenčních systémů. Dacia by tak mohla daleko lépe bodovat i v crash testech Euro NCAP.

Aby toho pak nebylo málo, lze zmínit ještě novou charakteristiku pružin i tlumičů, stejně jako dorazilo elektrické řízení, které o 36 procent redukuje námahu řidiče. Suma sumárum tak Dacia v rámci této generace učinila daleko větší skok než v případě všech předchozích dohromady. Že z toho bude prodejní úspěch, je i v těžkých časech koronavirových velmi pravděpodobné, ale počkejme si na skutečnou odezvu publika. To může i relativně nepatrné zdražení vnímat negativně.

Novinky Dacie přinesou nebývalou úroveň kultivovanosti, ačkoliv se cenami budou i nadále držet u země. Foto: Dacia

Zdroj: Dacia

Petr Prokopec