Dacia spustila unikátní myčku aut. Vůz vám nevyčistí, větší drsňáky z vás ale udělá, zdarma | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Být 1. duben, myslíme si, že je to vtip, ale ona je to realita. Akce Dacie nicméně smysl dává - většina lidí si totiž kupuje auta do terénu, aniž by s nimi do terénu jezdila, stačí jim jejich styl. Tak proč jej nepodpořit i... špínou?

S pohonem 4x4 má většina lidí automaticky spojené výlety mimo zpevněný asfalt, a to přesto, že obě hnané nápravy mohou dostat do vínku také běžné sedany, kombíky či hatchbacky. Jakmile pak řeč přijde na SUV a off-roady všeho druhu, logicky se zkrátka předpokládá, že terén je vaším druhým domovem. Realita ale nemůže být od těchto zažitých představ vzdálenější - většina lidí k ničemu takovému SUV nevyužívá, líbí se jim jen jejich styl.

Něco takového zjistilo i britské zastoupení Dacie. V rámci průzkumu totiž třetina z tisíce dotázaných uvedla, že jejich největší terénní výzvu pro ně představují retardéry při odvozu dětí do školy. A hned 40 procent majitelů aut s pohonem všech kol přiznalo, že svůj vůz nevzali do terénu nikdy, dalších 19 procent uvedlo, že s ním nikdy nevyjeli ani na polní cestu. Čemu se ovšem Britové věnují poměrně často a v hojném množství, to je mytí svých aut - 22 procent respondentů tak činí minimálně jednou týdně. Dacia si tak dala dvě a dvě dohromady a přišla s unikátní „myčkou” aut.

Tedy myčkou, více by se hodilo slovo „špiničkou” nebo něco takového. Z dotázaných totiž dalších 17 procent říká, že by bylo rádo, kdyby se svými čtyřkolkami na dobrodružné túry vyráželo, přesto to nedělají. Dacia jim chce tak alespoň dopřát pocit, jako by to dělali a podpořit jejich hon za image dobrodruhů tím, že jim z čistých aut udělá vozy tak špinavé, jako by se právě vrátily z těžkého terénu.

Podstatou její Adventure Ready Mud Wash tak je, že s čistým autem zajedete do „špiničky”, kde vám na čisté auto nanesou hlínu a bahno. Musí to být docela drahé, proto je akce jednorázová - v dealerství Dacia London West bude speciální tým „špiničů” k dispozici pouze ve čtvrtek 18. ledna, a to mezi 11. hodinou dopolední a 2. odpolední. Zájemci se pak musí stihnut zaregistrovat do 12. ledna, jinak mají smůlu. Automobilka přitom dodává, že bude postupovat dle principu „kdo dříve přijde, ten dříve mele“.

Kdyby někoho napadlo si místo tohoto „fejku” raději zajet do terénu, britské zastoupení připravilo pro takové seznam míst, kde si mohou aktivní životní styl pořádně užít. Dobrodružné kempování je tak čeká v Dartmooru, zatímco na lekce surfování mohou zaskočit na Fistral Beach a kajakování je k dispozici v Severním Walesu. Možná tedy sarkasmus značky povede i k tomu, že lidé přece jen začnou SUV využívat... jako SUV.

Dacia letos v lednu nabídne majitelům čtyřkolek zabahnění zdarma, aby - když už se tváří jako příznivci aktivního životního stylu - působili věrohodněji. Poněkud sarkastická akce je však omezena na pouhé tři hodiny v jediném dni. Foto: Dacia

Zdroj: Dacia

