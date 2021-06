Dacia levněji nabízí modely pro šetřílky, přidá k nim i palivo na rok zdarma před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Jako by auta rumunské značky nebyla už tak nabízena výhodně, jsou nyní ještě výhodnější. Ve výsledku tak denně nezaplatíte více než za krabičku cigaret, pokud si v Německu pořídíte na operativní leasing plynové Sandero či Duster.

Cigarety dnes již rozhodně nejsou levné jako dříve, za krabičku s dvaceti kusy dáte klidně i hodně přes 100 Kč. Ani takové ceny ovšem mnoho lidí neodradily od nezdravého životního stylu. Přitom pokud by se přestěhovali do Německa, mohou mít za tutéž sumu, za jakou si dobrovolně ničí plíce, zcela nový automobil. Pravda, jde sice o operativní leasing, ovšem to je pro změnu kompenzováno pohonnými hmotami na 10 tisíc kilometrů, jež dostáváte zdarma v rámci smlouvy.

S touto nabídkou přišlo německé zastoupení Dacie, které hodlá výraznou měrou přispět k ponížení firemních emisí. Za lukrativní ceny pronájmu nabízí plynové verze modelů Sandero a Duster. Jak hatchback, tak SUV si zákazníci mohou pořídit na operativní leasing s cenami již od 3,30 Eur (cca 85 Kč) za den. Aby toho přitom nebylo málo, Dacia nabízí speciální taxu i na servis. A jak jsme již zmínili, stejně tak i LPG na 10 000 km v hodnotě 442 Eur (11 270 Kč) zcela zdarma.

Za výše uvedenou denní taxu je k mání Sandero, u kterého případné rozšíření smlouvy o servis vychází na dodatečných 1,20 Eur (31 Kč). Duster je pak k dispozici od 3,97 Eur (102 Kč), přičemž servis v jeho případě vychází na 0,96 Eur (25 Kč). Smlouva je pětiletá a najet nemůžete více než 50 tisíc km. Suma sumárum vám tak prodejce zaplatí jeden rok provozních výloh. Tedy pochopitelně za předpokladu, že se nechystáte k neobvykle dlouhým cestám.

Lze už jen zmínit, že Dacia plynové verze nabízí za stejnou cenu jako ryze benzinové, a to přesto, že litrový tříválec je v jejich případě naladěn na 101 koní místo 90. Automobilka kromě toho benzínovou nádrž na 32 litrů doplnila ještě zásobníkem na LPG, dojezd modelu Sandero by tak měl činit až 1 300 kilometrů. Profitovat by z toho mělo také životní prostředí, neboť s plynem klesají emise o 12 procent, i vaše peněženka díky nižším cenám paliva.

Co se Česka týče, na podobnou nabídku můžete v tuto chvíli zapomenout. Nicméně pokud sáhnete po některém skladovém exempláři Dacie Duster, můžete se dočkat alespoň karty na pohonné hmoty nabité na 3 000 Kč. Ve srovnání s Německem to sice již není tak lákavé, vše ale může vykompenzovat zvýhodnění Go Duster až o 40 tisíc korun. Jak se tedy zdá, prodeje rumunských hatchbacků a SUV asi brzy zamíří nahoru.

Plynové verze Dacií Sandero a Duster jsou nyní v Německu nabízeny v rámci operativního leasingu opravdu výhodně, přičemž takový hatchback vás s plnou servisní péčí bude za 5 let stát zhruba 210 tisíc korun. Palivo na první rok přitom máte zdarma. Foto: Dacia

Zdroj: Dacia

Petr Prokopec