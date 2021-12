Dacia konečně začala prodávat drahý Duster, pod půl milionem korun leda začíná před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dacia

Přes všechno zdražování posledních měsíců zůstává Dacia značkou, která si zakládá na láci - auto, které by šlo označit za drahé, od ní pomalu koupit ani nešlo. To se ale nyní mění.

Dacia je známá především svou vstřícnou cenovou politikou. I v dnešní době, kdy i značky jako Škoda ženou ceny svých aut extrémně vysoko, nabízí vozy startující jen kousek nad hranicí 200 tisíc Kč. Jistě také díky tomu se model rumunské značky v posledních měsících objevuje mezi těmi vůbec nejprodávanějšími v Evropě, zvlášť když jej lze reálně koupit a ne pouze objednat s dodáním na Vánoce 2022.

Není to ale tak, že by se Rumuni stále drželi zuby nehty s cenami u země, naopak stoupají stále výš a snaží se zaujmout zákazníky, kteří prostě chtějí víc. Nejnověji to předvádí na nedávno faceliftovaném modelu Duster, který letos zamířil do prodeje za stále atraktivní ceny. Tedy alespoň za atraktivní „cenu od”, která v tuto chvíli činí 294 900 Kč. Pro náročnější jsou tu i poněkud sebevědoměji koncipované varianty začínající s cenou i okolo 400 tisíc Kč, všechny ty ale zvládla ještě před svátky překonat ta nejsebevědomější, a to i jménem - Extreme Limited Edition.

Oproti standardu dostal tento Duster bílý, černý, šedý, modrý nebo oranžový lak, který doplňuje další šedá barva Urban Grey určená výlučně pro tento typ. Ten se vizuálně dále liší hlavně oranžovými doplňky viditelnými na masce chladiče, zrcátkách, střešních ližinách nebo zádi. A také černými 17" koly z lehkých slitin.

Podobné téma vládne uvnitř a abychom řekli pravdu, zejména tam Dusteru docela sekne. S modernizovaným vnitřkem vypadá v kombinaci s oranžovými prvky na výplních dveří, na palubní desce či výdechách ventilace svěže a moderně jako nikdy dříve. Spolu s tím je pak automaticky spojena nejvyšší úroveň výbavy, která si u nás říká Prestige, s třemi prvky navíc - vyhřívaná sedadla řidiče a spolujezdce, karta pro bezklíčový vstup a start a parkovací kamera.

Nová limitovaná edice je k dispozici pouze s lepšími motorizacemi, základní tříválec tedy není k mání. Nejmenším motorem je litrové turbo na LPG se 101 koňmi, dále jsou k dispozici jednotky 1,3 TCe a 1,5 dCi se 116 až 150 koňmi v kombinaci buď s pohonem 4x4 a manuálem, nebo s pohonem 4x2 a automatem.

U nás zatím Duster Extreme v ceníku nenajdete, to se ale jistě brzy změní, v Německu jej lze již objednávat od 17 950 euro, tedy asi 450 tisíc Kč. Uvážíme-li, že ceny Dacií se napříč evropskými trhy liší minimálně, nanejvýš o nízké desítky tisíc Kč, bude česká realita jistě velmi podobá. Nejdražší běžně dostupný model rumunské značky to bude tak či onak a ve vyšších technických specifikacích se snadno podívá daleko za hranici půl milionu korun.

Dacia Duster se začala prodávat v provedení Extreme Limited Edition, tedy alespoň v Německu. Na poměry Dacie jde o dosti drahé zboží. Foto: Dacia

Zdroj: Dacia

Petr Miler

