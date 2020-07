Daimler chce prodat jednu ze svých továren, i když v ní dál potřebuje vyrábět před 2 hodinami | Petr Miler

Asi neexistuje lepší důkaz mizerné situace té či oné firmy, než fakt, že prodává svůj majetek, který ale dál potřebuje používat. Daimler na tom není dobře a chce se takto zbavit-nezbavit své továrny v Hambachu.

Nemá smysl si nic namlouvat, když to přiznává i šéf Mercedesu. Ačkoli bylo od začátku jasné, že protikoronavirová omezení na automobilky dolehnou velmi tvrdě, Ola Källenius tento týden na setkání s odbory připustil, že situace je ještě horší, než čekal. A soudě podle překvapivě mizerných prodejů aut v Německu v červnu asi hned tak lepší nebude. Otevření showroomů nepřineslo žádné podstatné oživení poptávky a německé automobilky bez fungujícího německého trhu - čtvrtého největšího trhu s auty na světě - nemají šanci na dobrý život.

Daimler tak už přistoupil k propouštění, zavírání zbytných továren a nyní slibuje „drastické” snižování platů. Nebude to vše, automobilka nyní začíná i prodávat továrny, které chce dále používat. Jinými slovy - aby získala peníze na vykrytí výpadků v příjmech a nutné investice do elektrické mobility, prodá část svého majetku, který si od nových majitelů opět pronajme.

Sám Källenius vše komentuje diplomaticky: „Ve světle budoucích investic, zejména těch do elektrifikace a digitalizace, neustále implementujeme opatření na zvýšení efektivity. To ovlivní všechny oblasti fungování společnosti po celém světě. Navíc následky pandemie COVID 19 na ekonomiku vytváří nové podmínky na trhu a v tomto kontextu optimalizujeme naši globální výrobní síť. To je také důvod, proč jsme započali debaty o prodeji továrny v Hambachu,” uvádí doslova nejvyšší šéf Daimleru.

Vypadá to jako prodej další zbytné továrny, jenže v Hambachu (který se navzdory svému německému jménu nachází ve Francii) se dělají Smarty, a to i ty, které Daimler docela nedávno uvedl na trh. Markus Schäfer, provozní ředitel Mercedesu a další z členů nejvyššího vedení Daimleru tak k věci dodává: „Jednou z podmínek prodeje je, že výroba Smartů v Hambachu bude zachována.”

Němci tedy poměrně složitým způsobem říkají, že ve snaze o zlepšení své finanční situace chtějí tuto továrnu prodat a zpět si ji pronajmout. Kolik peněz takto míní získat, nevíme, zaměstnanci to ale tentokrát odnést nemají. V továrně dnes pracuje okolo 1 600 lidí, Smart jako takový pak dnes z 50 % patří čínskému Geely. Že by si i továrnu koupila tato čínská automobilka, jejíž zakladatel a šéf je největším jednotlivým akcionářem Daimleru? Uvidíme, i to je jeden z možných scénářů.

