Další automobilka končí s umělou podporou LGTBQ, stačilo, aby jí začalo téct do bot včera | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

Kdyby firmy zůstaly věrné původní myšlence, problém to není, ze snahy zacházet s určitými skupinami lidí stejně jako s jinými se ale stalo jejich umělé zvýhodňování. To logicky způsobuje neefektivitu, kterou si ani Nissan nemůže v hubených letech dovolit.

Jeden z biblických příběhů vypráví o Josefu Egyptském, který měl velmi pohnutý osud. Jednoho dne se ocitl ve vězení, kde si jej ovšem oblíbil vrchní žalářník. Ten následně poradil faraonovi, že zná člověka, který dokáže vyložit, co který sen znamená. Vládci Egypta se totiž zdálo, že z Nilu vystupuje sedm vychrtlých a sedm tučných krav. Ty druhé přitom ty první sežraly. Sen poté pokračoval stéblem, ze kterého vyrůstalo sedm pěkných klasů, po nichž následovalo sedm prázdných.

Josef faraonovi vysvětlil, že sedm tučných krav a sedm plných klasů představuje sedm plodných let, po nichž přijde sedmiletý hladomor. A zároveň přišel s radou, aby po prvních sedm let byla část úrody odkládána na horší časy, které tak bude snadnější překonat. Toho se panovník nejen chytil, ale dokonce udělal Josefa vrchním správcem. Egyptu se tak začalo dařit jako nikdy dříve a pro chléb sem jezdili i lidé z jiných zemí.

I když jde o příběh, který je znám tisíce let, málokdo se jím řídí. Automobilky ovšem momentálně naplno poznávají, jak moc je pravdivý. Tučná léta branže jsou totiž zjevně za námi a nastávají ta hubená. Šlo by je pochopitelně snadno překonat, pokud by měly „nasysleno“, jenže většina značek se doslova vysypala do nesmyslů typu elektromobilita a na zadní kolečka nemyslela. S provedenými investicemi byla pochopitelně spojována jen samá budoucí pozitiva, ta se ale byla od začátku jen projevem slepé, ničím faktickým nepodložené víry.

Výrobci tak mají do kapsy stále hlouběji, načež začínají osekávat svůj byznys, kde jen mohou. Přes palubu tak letí i programy, nad kterými často zůstával rozum stát, ovšem protože šly tak nějak ruku v ruce se společenským klimatem, automobilky v nich raději dál utápěly svou efektivitu podobně jako v oněch elektromobilech, jen aby jim nikdo nic nevyčítal. Pokud se to či ono stalo zákonem, těžko s tím mohly samy něco udělat, často si ale samy na sebe vymyslely kvóty, které přikazovaly kupříkladu určitý počet žen na určitých pozicích nebo preferenci lidí spadajících do LGTBQ a jim jim podobných komunit.

Nic proti tomu zacházet s těmito lidmi férově, ze snahy zacházet s určitými skupinami lidí stejně jako se všemi ostatními se ale stalo jejich umělé zvýhodňování. A to je neefektivní. Každý džob má dostat člověk, který jej zvládá nejlépe, ne ten který je na to „správné přešitý” nebo cokoli podobného. Přesto se i to dělo a vlastně dodnes děje, je to ale stále méně časté.

Jako první firma z oboru tak dal podobným kvótám adieu výrobce traktorů John Deer, po kterém následoval Ford. Nyní se do tohoto tábora přidává také živořící Nissan, který podle Bloombergu už informoval zaměstnance, že se nebude účastnit jakýchkoli průzkumů a aktivit třetích stran, jež jsou zaměřené na politický aktivismus. Automobilka zároveň končí s finanční podporou duhových projektů v USA a zreviduje i své další aktivity v této oblasti ve zbytku světa.

Jinými slovy, na rozhazování, v tomto případě skutečně nesmyslné, už není prostor. Do firmy se tedy vrací zdravý rozum, díky čemuž již o náboru nebo povýšení, stejně jako o volbě dodavatelů a partnerů, nebude rozhodovat nic jiného než výsledky a schopnosti. Přičemž podobně jsou na tom kromě již zmíněných společností také obchodní řetězec Walmart nebo výrobce stavebních a důlních strojů Caterpillar. Jen houšť, chce se říci - v momentě, kdy se ze snahy o rovnoprávnost stane nová diskriminace, podobné kroky prostě musí přijít.

Přestane s umělou podporou „duhových agend” také mladoboleslavská automobilka, která je jich též plná? S ohledem na situaci, v jaké se nachází mateřský koncern Volkswagen, by to případně nikoho nemělo překvapit. Foto: Škoda Auto

Petr Prokopec

