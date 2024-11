Další automobilka odpískala plán prodávat jen elektrická auta, v jejím případě to byl totální nesmysl včera | Petr Prokopec

Takhle napravuje absurdní ideologické cíle ekonomická realita. Přejít jen na elektrický pohon do roku 2028 by bylo nesmysl pro kohokoli a kdekoli, ale by to udělal Lotus na celém světě, bylo obzvlášť pošetilé. Teď je v červených číslech a plány mění.

Čistě elektrickým směrem se svého času rozhodla z pro nás nepochopitelných důvodů vyrazit řada automobilových značek. V poslední době se mluví hlavně o Jaguaru, ten však není jedinou britskou automobilkou, u které si v souvislosti s budoucností klepeme prstem na čelo. Snad ještě menší smysl totiž dává strategie Lotusu, která byla pod názvem Vision80 představena v roce 2018. Tehdy výrobce proslulý lehkými, relativně dostupnými a pro ostré ježdění skoro nekonečně použitelné sporťáky oznámil, že během pouhých deseti let přesedlá na těžké, drahé a mizerně použitelné elektromobily.

Na své misi začali Britové okamžitě pracovat, a tak v roce 2021 představili model Emira jakožto vůbec poslední svůj vůz se spalovacím ústrojím. Zbytek stávajícího portfolia je ale již čistě elektrický, přičemž data za letošní rok mohou působit dojmem, že šlo o krok správným směrem. Lotus totiž během prvních devíti měsíců prodal 7 543 nových aut, což je meziroční nárůst o 134 procent a historický prodejní rekord. Jenže v Hethelu neslaví, nemají co.

Plány byly totiž úplně jinde, čemuž odpovídaly i investice firmy. Lotus tak spadlo do hlubokých ztrát, přičemž jen za první letošní půlrok prodělal 10,5 miliardy korun (346 milionů liber), na tak malou automobilku obrovská suma. Na data za třetí kvartál se stále ještě čeká, příznivá ale budou jen stěží, firma nyní dokonce musí propouštět. Navíc začíná být zřejmé, že klientela dává víc než co jiného od elektromobility ruce pryč.

Ve světle těchto skutečností tedy Lotus - na rozdíl od Jaguaru - přišel k rozumu a tahá za záchrannou brzdu. Plány prodávat do roku 2028 jen elektromobily jsou tak v koši a místo toho značka do budoucna znovu hodlá povolat ke slovu spalovací motory. Zvolí ale specifické řešení, ke kterému se ještě podrobně vrátíme, pro tuto chvíli ale dodáme, že benzinové agregáty budou stále pohánět i kola vozu.

Změnu přitom v rozhovoru pro Wall Street Journal podle Autocaru potvrdil sám šéf automobilky Feng Qingfeng, dle kterého „jsme vždy volili jen to nejlepší hnací ústrojí, bez ohledu na to, zda šlo o benzinové, elektrické nebo hybridní“. To je s ohledem na zmíněný plán Vision80 tak trochu názorový veletoč, ovšem k tomu dnes přistupuje kdekdo. Přičemž ve finále bychom za něj ještě měli být vděčni, neboť signalizuje návrat zdravého rozumu a vnímání reality na trhu.

Tu definuje odklon zejména movité klientely od elektrického pohonu. „Motory luxusních aut jsou velmi výkonné a jízdní zážitek je vcelku podobný, neboť osmiválce a dvanáctiválce fungují velmi dobře,“ uvedl Feng. V důsledku toho ale bateriový pohon v přímém srovnání spíše ztrácí, neboť zatímco spalovacímu vozu můžete šlapat na krk od rána do večera, a při vyprázdnění nádrže vás čeká jen krátká zastávka, elektromobilita si od vlastníků žádá víc trpělivosti.

Majitelé Lotusů ovšem ročně najedou zhruba 30 tisíc kilometrů, čas na jakékoliv zbytečné zdržování u dobíjecích stojanů tedy rozhodně nemají. „Věřím, že spalovací auta před sebou mají ještě dlouhý život,“ dodal Feng, a my s ním samozřejmě nemáme problém souhlasit. Snad to co nejdříve pochopí i jiní.

