Další automobilka se pochlubila rostoucím zájmem o ruční řazení, tento model s ním kupuje hned 83 % zákazníků před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Subaru

Okrajová volba hrstky staromilců? Takhle bychom 83 procent kupců nevnímali. Je to navíc o 10 procentních bodů víc než loni, ani Subaru tak zjevně nemá problém s prodejem „manuálních” aut, dokonce ani v USA.

Před pár dny nám v redakční schránce přistála tisková zpráva prodejního portálu Tipcars, která pro nás jako pro nadšence nebyla dvakrát příjemným čtením. Portál totiž ze statistik zjistil, že v současné době je k mání už jen 37 procent nových vozů s manuální převodovkou. Automaty tak získávají převahu, zejména u výkonnějších aut jakéhokoli typu je trojice pedálů již pár let téměř neexistující věcí. O tom, co je zde příčinou a co následkem, bychom mohli dlouze debatovat, v Evropě ale vývoj tímto směrem míří opravdu už řadu let.

Paradoxem je, že zcela jiná je situace v USA. Tedy na trhu, který mají Evropané spojený s lidmi, kteří „fofrklacek“ ani neumí ovládat. V obecném měřítku to tak možná i je, v případě některých značek a modelů ale ne. Lídrem je přitom v zámoří Subaru WRX, v jehož případě se pro manuál letos rozhodlo neskutečných 83 procent zákazníků, jak japonská automobilka potvrdila kolegům z Kelley Blue Book. Zároveň zmínila, že loni se jednalo o 73 procent.

Zájem o manuál tedy minimálně v tomto případě neklesá, nýbrž roste. Přičemž jak dodávají kolegové z Motor1, nejblíž k WRX má Subaru BRZ, v jehož případě byl loni podíl převodovek se třemi pedály dokonce 79procentní. Zajímavé pak je, že v případě Toyoty GR86, což je dvojče tohoto kupé, šlo jen o 48 procent. Subaru tak zjevně platí mezi nadšenci za magnet, jakkoli je třeba uznat, že i největší japonská značka se snaží - třeba u Supry je podíl manuálů 43procentní.

Asi nejvíce však zarazí rozhodnutí Toyoty, jenž se týká pick-upu Tacoma. V jeho případě si totiž loni manuál zvolilo jen 1,4 procenta neboli 3 287 zákazníků. Ovšem i to značce stačilo k tomu, aby se rozhodla danou volbu zachovat také pro letošek. Relativně vůbec nejprodávanějším vozem s manuální převodovkou u tohoto výrobce je ovšem Toyota Corolla GR, kde trojici pedálů loni zvolilo hned 5 567 lidí, tedy 100 procent všech zákazníků. Ale to berte s humorem, neboť s automatem je pro tento vůz k mání až od letošního podzimu.

Lze už jen zmínit, že loni se v USA prodalo takřka 16 milionů nových aut, načež na manuály souhrnně i přes nemalý zájem o některý výše zmíněné modely připadlo pouhé jedno procento. Jak daleko to v tomto ohledu dotáhne Evropa, ukáže čas, ještě v roce 2000 tu ale disponovalo manuálem zhruba 90 procent všech nových aut. Stačily však dvě dekády, a jsme rázem na třetině, přičemž větší politický tlak na elektromobilitu povede v příštích pár letech k ještě větší dominanci automatů. Kdokoli tedy rád řadí, měl by si pospíšit, a to i do bazarů. Nakonec si zkuste vyjet, kolik aut (reálně, ne formálně) dnes koupíte jako ojetých s manuálem při limitu výkonu 300, 400 a 500 koní. Na ta poslední zmíněná vám budou stačit prsty jedné ruky, i když velmi často pracujete s cirkulárkou...

Pokud pomineme Toyotu Corolla GR, která až donedávna byla k mání jen se třemi pedály, pak králem mezi vozy s automatem je WRX. Letos totiž po „fofrklacku“ sáhlo 83 procent všech zákazníků. A je jich dokonce víc než loni. Foto: Subaru

Zdroj: Kelley Blue Book přes Motor1

Petr Prokopec

