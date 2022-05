Někdejší bestseller populární třídy aut končí jako propadák, ani jedna verze nedostane nástupce před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Když byl na vrcholu své slávy, kupovalo jej jen v Evropě skoro 320 tisíc lidí ročně. Loni jich bylo o neskutečných 96 procent méně. Pád si tedy vychutnal skutečně až na dno a výrobce s ním dál štěstí pokoušet nemíní.

Ještě před několika málo lety se automobilky honily za celkovými objemy produkce a snažily se vykrývat každou myslitelnou skulinku na trhu. Prodávaly tak i auta zdánlivě absurdních koncepcí, už pár desítek tisíc vozů či specifických verzí prodaných za rok ospravedlnilo jejich existenci. S neustávajícími regulatorními tlaky, které logicky zvyšují náklady, ale rostl i tlak na snižování vývojových a výrobních nákladů. Hlavním předmětem zájmu se tak stalo prodávat maximum pokud možno co nejvíce stejných aut a minimum specifických záležitostí. Proto z nabídek mizí masově neuplatnitelné motory, pohony, převodovky i karosářské verze.

Za jiných okolností by tak možná Renaultu stačilo, že prodává 20 tisíc exemplářů dvou spřízněných modelů za rok, v dnešním automobilovém světě ale nikoli. Francouzská automobilka totiž přestala přijímat objednávky na MPV Scénic. V prodeji pak sice zatím zůstává sedmimístné provedení Grand Scénic, nicméně i to to má dle kolegů z Caradisiacu spočítané a během několika málo měsíců zamíří do propadliště dějin. Skončí tak šestadvacetiletá éra, jenž odstartovala v roce 1996, neboť ani jeden z těchto vozů nedostane nástupce.

První generace francouzského MPV přitom byla součástí modelové řady Mégane a díky verzi SX4 do jisté míry předvídala budoucnost. Provedení s pohonem všech kol a ochrannými plastovými lemy bylo totiž předzvěstí moderních crossoverů. Jakkoliv ovšem zájem o Scénic SX4 byl zpočátku enormní, automobilka nakonec vyrobila jen 40 tisíc exemplářů. Důvodem byly problémy s převodovkou a systémem 4x4. I díky tomu mělo do dnešních dnů přežít jen zhruba 2 500 aut, což z tohoto modelu dělá jeden z nejvzácnějších Renaultů.

S příchodem roku 2003 představila automobilka druhou generaci, u které rovnou dosáhla i prodejního vrcholu - rok po premiéře se totiž prodalo jen v Evropě 319 131 kusů, o další rok později pak 305 420 aut, to byla MPV na vrcholu. Následně však zájem nejen o Scénic začal klesat a třetí generace již ani nepřekonala metu 200 tisíc registrací za rok. Stejně je na tom pak i ta současná, u které byl sešup v posledních třech letech opravdu výrazný. Ze 76 045 aut v roce 2019 se značka postupně dostala až na pouhých 20 678 aut prodaných loni.

Ve světle těchto obchodních výsledků a výše zmíněného tedy opravdu není překvapivé, že Scénic končí. Ostatně podobným způsobem zareagovali na současné dění i ostatní výrobci MPV. V roce 2020 totiž z montážních linek sjely poslední kusy Volkswagenu Sharan a spřízněného Seatu Alhambra, stejně jako Citroën ukončil prodej modelu C4 SpaceTourer. Jeho sedmimístnou verzi Grand C4 SpaceTourer pak sice ponechal v prodeji, ovšem i v tomto případě se počítá se stopkou, která navíc přijde již v červenci.

Čistka v segmentu MPV je tedy opravdu značná, ostatně takový Renault Espace také končí. A jelikož jeho prodeje v Evropě loni poklesly jen na 3 110 aut, zdá se být nemožné, že by kdy dostal novou generaci. V případě rodin z dětmi tedy zbývá zájemcům o prostorný vůz pouze jediná volba, a to Ford S-Max. Pokud ovšem ten se vám nelíbí, pak v podstatě máte smůlu a můžete zamířit směrem k SUV, ta jsou jejich nepřímými nástupci.

Pětimístný Scénic již nekoupíte dnes, ... Foto: Renault



...sedmimístné provedení Grand Scénic má totéž potkat v řádu měsíců. MPV s ním z Evropy téměř zcela vymizí. Foto: Renault

Zdroj: Caradisiac

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.