Další čínský konkurent Octavie se prodává v Evropě o statisíce levněji než Škoda, k dispozici je i plynová verze

/ Foto: BAIC

Číňané začínají chápat, jak se Evropanům dostat na kobylku. Vedle SUV, jejichž popularita zjevně nezná hranic, tak na starý kontinent stále více hrnou levné přerostlé kompakty ve stylu Škody Octavia. A nyní ani nemají problém nabídnout s nimi levnější provoz na plyn.

Jestli se čínské automobilky v Evropě prosadí ve větší míře, ukáže jen čas, zatím to pro ně ale vypadá velmi nadějně. Zejména EU totiž udělala hodně proto, aby jim to šlo jako po másle - nejde tu ani tak o elektromobily, ty budou mít podle nás problém prosadit se ve velkém bez ohledu na cenu a původ, ale o obecně přeregulované prostředí ve všech myslitelných smyslech těchto slov, které činí místní automobilky obecně méně konkurenceschopnými.

Číňané tak nemusí přicházet s bůhvíjak dokonalými produkty, stačí, když jsou dost dobré a dost levné. Nakonec i v Česku se velmi rychle prosazuje značka MG, která je sice formálně britská, fakticky ale nabízí stoprocentně čínská auta. A takový model ZS, dnes jasně nejprodávanější čínské auto nejen v Česku, ale i v Evropě, nabízí za 399 900 Kč spoustu hodnoty. Jak tomu chcete konkurovat třeba se základní Fabií s jen o 20 tisíc nižší cenou, když jde o vůz o třídu níže v technicky i výbavově zaostávající specifikaci?

Další, byť jistě nechtěně podanou rukou byly sankce zavedené proti Rusku, které vyhnaly z tamního trhu západní značky. Kdo je zastoupil? No Číňané, kteří se díky Rusům velmi rychle učí, co v Evropě funguje a co ne. Proces, který by jim jinak zabral snadno dekádu, najednou berou rychlým přetáčením dopředu v řádu let. A tak postupně chápou i to, proč jsou na starém kontinentu tak populární vozy jako Škoda Octavia, která byla i v Rusku jedním z bestsellerů.

Teď už tam standardně není k dispozici vůbec a na její místo se žene mj. BAIC U5 Plus, kompakt velikostně Octavii téměř stoprocentně odpovídající (s 4 660 mm na délku je jen o 2,9 cm kratší). Znovu to není žádná výspa moderny, to je zřejmé už ze specifikací, ale je to sympaticky střižené auto s bohatou výbavou a přijatelnou technikou. Nyní se prodává v akci od 1 645 000 rublů, což je v přepočtu 415 tisíc Kč. Octavia u nás začíná na 629 900 Kč a kusy prodávané v Rusku (šedě dovezené nebo stále skladové) jsou ještě dražší. Co by musela Škoda nabídnout, abyste na rozdíl v ceně přes 200 tisíc Kč zapomněli?

Na to si odpovězte sami, my vám řekneme, co nabízí v základu U5 Plus. Zvenčí jsou to třeba 16palcová litá kola, uvnitř pak klimatizace, digitální přístrojový štít či multimediální systém se zpětnou kamerou a 12,3palcovou obrazovkou. Dále nechybí zadní parkovací senzory, vyhřívaná a elektricky ovládaná zpětná zrcátka či ABS, ESP a asistent rozjezdu do kopce. O bůhvíjaký přepych se samozřejmě nejedná, nicméně Octavia toho v základu nabízí ještě mnohem méně.

Technicky je U5 Plus vskutku tuctový, když ho jde zatím koupit jen s čtyřválcovou jedna-pětkou bez turba se 105 koňmi a 134 Nm (jde o verzi motoru uzpůsobenou spalování nízkooktanového paliva, v Číně má stejná jednotka 113 koní a 143 Nm), kterou lze spojit s pětistupňovým manuálem nebo automatem CVT. Později se má i v Evropě objevit turboverze stejné pohonné jednotky s citelně vyšším výkonem.

Číňané navíc chápou i posedlost Evropanů levným provozem, a tak se přizpůsobují i tomu. Nabídnutí dieselů je z jejich strany asi nemyslitelné, verze schopné spalovat ale do prodeje míří. V případě Ruska jde o zkapalněný zemní plyn (CNG), automobilka ale uvádí, že nemá problém nabídnout variantu na kapalný propan-butan (LPG), který je v západnějších cípech Evropy populárnější.

Novinka na CNG disponuje buď jednou 80litrovou nádrží navíc nebo dvěma 39litrovými, vždy v zavazadlovém prostoru pod podlahou. Vůz současně dokáže dál jezdit na benzin s pomocí 48litrové nádrže, takže kombinovaný dojezd bude extrémní, byť přesné hodnoty zatím chybí. Výkon pohonné jednotky zůstává nezměněný stejně jako selekce převodovek. Relativně vysoká je pak i cena, která začíná na 2 240 500 rublech, tedy asi 565 tisících Kč. Jde ale o modernější provedení auta s vyšší základní výbavou, navíc pořád nižší sumu, než jaká je třeba na základní Octavii. Zaujalo? Nezaujalo? Posuďte sami, přehlížet tyto nabídky by ale bylo nemístné, na část publika zjevně fungují.

BAIC U5 Plus je sympaticky střižený soupeř Škoda Octavia z Číny. Nabízí toho za málo peněz docela hodně, jeho úspěchu bychom se nedivili. Foto: BAIC

Zdroj: BAIC

Petr Miler

