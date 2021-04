Další Dacia zastínila v losím testu mnohem dražší auta, a to i na velmi laciných pneu před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

V jakékoli souvislosti s dynamikou bylo tohle auto dosud jen kritizováno, jak je ale vidno, nevěděli jsme vše. V kritických chvílích je na tom skoro stejně jako Porsche Taycan Turbo S.

Před několika málo dny Dacia způsobila nemalé pozdvižení. Sandero nové generace totiž zamířilo do losího testu, ze kterého se v posledních letech stala tak trochu pohroma moderních aut. Prakticky žádná významnější novinka nezvládla vytyčenou dráhu projet standardními 77 km/h, což je docela tristní. Je sice hezké, že výrobci auta osazují stále větším množstvím elektronických asistentů, jež mají zabránit nehodě, ovšem schopnosti na poli základní aktivní bezpečnosti mizí kamsi do neznáma. Podvozky aut tak ztrácejí to nejpodstatnější, co od nich očekáváme, tedy že nás v krizi udrží na silnici.

Ani Sandero nedosáhlo na oněch 77 km/h, ovšem vedlo si lépe než auta často stojící dvakrát či dokonce třikrát tolik. Rumunská novinka je tak trochu jednooký mezi slepými, auta téže značky ale dokáží i víc. Do losího testu zamířil rovněž nový model Spring, tedy první elektrická Dacia historie. Na té jsme dosud nenechali pomalu niť suchou, a to kvůli dynamice horší než u Škody 120. Ne vše si ale zaslouží kritiku.

Právě Spring totiž dokázal mezi kužely projet i předepsanou rychlostí, třebaže potřebuje hodně času, aby se na ní vůbec rozjel. Pak je ale lepší nejen než jeho vlastní sourozenec, ale záda ukazuje také Tesle Model X. Kalifornský elektromobil zvládl zkoušku v rychlosti jen 70 km/h, i když v tu chvíli působil klidnějším dojmem. Dacia má při rozhození směru značné sklony k přetáčivosti, testovací řidič tak musel intenzivně pracovat s volantem.

Zvnějšku to vypadalo podle toho, ani jedno z kol modelu Spring ale neztratilo kontakt s vozovkou a netrefilo žádný z kuželů. Jeho úspěch umocňuje fakt, že vůz měl obuté pneumatiky Linglong Green-Max, které jsou nezávislými testy hodnoceny jako jedny z nejhorších v nabídce. Problém přitom mají hlavně při brzdění, stejně jako u nich nelze počítat s vysokou přilnavostí na mokru. Je tak dost možné, že při volbě lepšího obutí by Dacia excelovala ještě více a mezi pokořené vozy by přidala i Porsche Taycan Turbo S, jež zvládlo 78 km/h.

Dá se nicméně předpokládat, že k jinému obutí asi majitelé Dacie nezamíří. Nikoliv jen proto, že stávající výsledky je řadí před vlastníky Škody Citigo-e či Hondy e, ale zvláště kvůli cenám. Za jednu pneumatiku Linglong Green-Max totiž dáte jen 800 Kč, načež je výměna opravdu levnou záležitostí. Škoda, že rumunský elektromobil s čínským původem je tak absurdně drahý na pořízení.

Před tím, co Dacia Spring zvládá v losím testu, je třeba smeknout. Rumunský elektromobil s čínskými kořeny totiž mezi kužely projel bez ztráty květinky předepsanou i rychlostí 77 km/h, a to s ultra levnými, často kritizovanými pneumatikami. Foto: Dacia



Zdroj: km77.com@YouTube

Petr Prokopec