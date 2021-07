Kdysi úspěšná evropská značka se v Číně propadá stále hlouběji, zachránit ji má novinka před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Land Rover

Až pozoruhodné množství známých evropských značek najednou v Číně neví, kudy kam. Ty prestižní mají lepší startovací pozici, přesto se Land Rover propadá pod polovinu někdejšího odbytu a chce s tím něco provést.

Tento týden jsme věnovali zvláštní článek rozboru situace na čínském trhu s auty, která je velmi podobná tomu, jaká panovala u nás. Lidé byli nejprve uchváceni vším „západním” a i auta této provenience kupovali prakticky bez rozmyslu. S odstupem času ale zjistili, že domácí značky udělaly velký krok vpřed a jejich místnímu vkusu se přizpůsobují lépe, než ty zahranićní.

Mainstreamové automobilky jako Peugeot, Citroën, Ford nebo i česká Škoda tak za velkou zdí doslova zachází na úbytě a místo stovek tisíc aut ročně najednou prodávají zlomek. Prostě už nestačí, že Škoda je ze západu a jako značka není tak silná, aby její auta lidé chtěli jen proto. Prémiové značky mají pozici snazší, neboť jsou znakem prestiže, ani ty ale nemají nic jisté.

Dokazuje to třeba situace Land Roveru, který byl v Číně též velmi populární, alespoň na své poměry. A už není. Pár let po vstupu na trh vystoupal jeho tamní odbyt až k 61 648 vozům za rok, od té doby ale jen klesá. V předchozích dvou letech už s prodeji zdaleka nepokořil ani 40tisícovou metu ročních prodejů a byť na tom ani letos není vyloženě tragicky, s 16 022 prodanými auty za půl roku míří ke svému nejhoršímu výsledku od vstupu na trh.

Recept na úspěch jsme naznačovali v úterním článku - více se přizpůsobit domácí klientele. Přesně o to se nyní Land Rover pokouší novou verzí Range Roveru Evoque s přídomkem L, která, uhádli jste, nabízí prodlouženou karoserii s větším množstvím místa na zadních sedadlech. Zrovna to jsme označili za pravděpodobně už nedostačující specifikum, ale je to pochopitelně lepší než nic.

Auto je tak 4 531 mm dlouhé, což jej činí o 160 mm delší než nám známý model. A... to je prakticky vše - díky zmíněnému mají cestující vzadu o 125 mm více místa a sklopná opěradla sedadel v úhlu až 7°. Evoque L se dále honosí písmenem L na sloupcích C a do prodeje bude uveden ve třech limitovaných edicích s dvoubarevnou karoserií. Ani jednu ale na oficiálních fotkách Land Roveru nevidíme.

Novinka vstupuje do prodej za cenu od 430 000 yuanů, tedy asi 1,44 milionu Kč a má nahradit standardní, tedy neprodloužený Evoque. Že by byla k mání i jinde než za velkou zdí, nelze vyloučit, je to ale značně nepravděpodobné. Zda tento vůz nakopne slábnoucí prodeje Britů, pak ukáže až čas.

Range Rover Evoque L má pomoci zachránit klesající prodeje Land Roveru v Číně, zda na to bude stačit, uvidíme. Foto: Land Rover

Zdroj: Land Rover

Petr Miler