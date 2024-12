Další nová Kia vypadá tak podivně, že ji budou milovat jen její rodiče, při její ceně jí ale odpustíte cokoli před 8 hodinami | Petr Prokopec

Vzhled tohoto auta budí rozruch při pohledu z jakékoli strany a úhlu, je ztvárněno velmi podobně jako kontroverzně přijatý pick-up Tasman. Na rozdíl od něj ale aspoň nedráždí cenou.

Z Indie se automobilovou optikou stává stále sympatičtější země. Nedávno to ostatně prokázala Škoda, která tam začala nabízet nové SUV Kylaq. To se vešlo do čtymetrové délky, což je na tomto trhu klíčové kvůli nižšímu zdanění. Díky tomu ovšem mladoboleslavská automobilka může vůz osazený litrovým tříválcem produkujícím 115 koní a ucházející základní výbavou nabízet už za 220 tisíc korun.

Nově se Kylaq dočkal korejské konkurence, neboť Kia odhalila SUV Syros, které na délku měří stejných 3 995 milimetrů. Šířkou 1 800 mm je pak český zástupce překonán, stejně jako je tomu u výšky 1 665 mm. S rozvorem 2 550 mm ale již za kratší kus provazu tahají Korejci. Rozměry nicméně v tomto případě nejsou až tak důležité, neboť vnímat je člověk dokáže až poté, co dokáže přejít design. A ten je podobně oslnivý jako u pick-upu Tasman, tedy vůbec.

Člověk se vlastně musí ptát, co značku nutí k tomu osazovat své novinky vizáží, s jakou nejspíše musí mít problém i samotní autoři. A pokud nikoli, pak se nejspíše se svými kolegy od Jaguaru dělí o „matroš“. Jakkoli lze souhlasit s tím, že kontroverze přitahuje k těmto novinkám pozornost, nejsme si jisti, že automaticky prodává. A jakkoli ani Kylaq není zrovna krasavec, vedle Syrosu bude za hvězdu. V této cenové třídě to ale nakonec není to hlavní.

Přesná cena korejské novinky zatím odhalena nebyla, má stát ale podobné peníze jako Kylaq, tedy něco mezi 200 a 250 tisíci Kč v základu. Dorazit má navíc s bohatší výbavou, neboť již základ disponuje 12,3palcovým digitálním přístrojovým štítem, stejně velkou obrazovkou multimédií a 5palcovým displejem pro ovládání klimatizace. Mimo to nechybí ani posuvná zadní lavice, se kterou lze vykouzlit až 465litrový zavazadelník.

V závislosti na zvolené úrovni výbavy dále můžete počítat třeba s elektricky ovládaným sedadlem řidiče, panoramatickou střechou, audiosystémem Harman Kardon s osmi reproduktory nebo třeba s navigací. Malé SUV ovšem dostane i bezpočet bezpečnostních a asistenčních prvků, s nimiž zvládá autonomní jízdu úrovně SAE2. A korunu tomu všemu má nasadit podvozek, jenž byl uzpůsoben k natolik komfortní jízdě, že v daném segmentu nemůžete pochodit lépe.

Jak moc je dané tvrzení pravdivé, již budou muset vyzkoušet zákazníci. Ti budou mít zpočátku na výběr mezi litrovým benzinovým tříválcem produkujícím 120 koní a 1,5litrovým turbodieselem, jenž byl naladěn na 116 koní. V obou případech přitom výkon míří jen dopředu, a to skrze manuální či automatickou převodovku. Do budoucna ovšem Korejci předpokládají, že portfolio obohatí ještě o plně elektrickou variantu.

To vše zní hezky, stále tu ovšem máme onen velmi rozporuplný vzhled, se kterým Kia míří do jednoho z nejnašlapanějších segmentů v Indii. Konkurencí pro ni totiž nebude jen Kylaq, ale i Hyundai Venue, Tata Nexon, Suzuki Brezza či Mahindra XUV 3XO. Možná i proto Korejci zmiňují, že nehodlají spoléhat pouze na tento trh. Jsme přitom zvědavi, zda se dočkáme i v Evropě, o které se opravdu mluví, byť u toho by byly vyšší ceny, a tedy citelně menší šance na úspěch.

Při pohledu na nový Syros si člověk nevyhnutelně pokládá otázku, co nutí Korejce navrhovat tak rozporuplná auta. Odhlédmete-li ale o toho, jde o zajímavý vůz. Foto: Kia

