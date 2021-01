Nové levné SUV Škody se bude jmenovat jinak, než mělo, je to znovu kontroverzní před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Pokud vám schema pojmenování posledních SUV Škody už trochu leze krkem, pak vás ani jméno vybrané pro další novinku neuchvátí. Původně mělo jít o Kliq, nakonec je z toho Kushaq.

Když Škoda před jedenácti měsíci odhalovala v Novém Dillí koncept SUV Vision IN, nikdo ještě netušil, že jen o pár týdnů později celý svět dostane do kolen virus z Wuchanu. Česká značka proto předpokládala, že s produkční verzí tohoto modelu přijde ještě před koncem roku 2020, to se ale pochopitelně nestalo. Pandemie přivodila řadu problémů a odkladů, v Indii navíc řádila více než třeba v Číně, ze které vzešla. Teď už ale sériová verze tohoto vozu konečně začíná nabírat jasné obrysy.

Mladoboleslavská automobilka už odhalila definitivní název vozu, stejně jako moment jeho premiéry. Ta se odehraje v březnu, konkrétní datum nicméně nezaznělo. Dá se nicméně předpokládat, že debut s ohledem na veškeré restrikce proběhne spíše online, než aby svezla novináře z celého světa na jedno místo. To by ostatně ani nebylo logické, neboť produkční Vision IN má být k mání pouze v Indii. Liché se tak ukazují být dřívější informace o možném globálním nasazení.

Dlouho to vypadalo, že novinka dorazí na trh se jménem Kliq, které by ctilo jmennou tradici značky posledních let a současně by působilo moderně, třebaže znovu kontroverzně. Nakonec ale vůz bude prodáván jako Kushaq, což jistě opět probudí emoce. Ale zvykněme si na to, že jména SUV Škody budou zkrátka začínat na K a končit na Q, což možnosti volby značně omezuje.

Označení Kushq podle automobilky vychází z pradávného jazyka indického subkontinentu, sanskrtu. Toto slovo pak odkazuje na krále či vládce. Kushaq přitom dle značky má plně dostát svému urozenému názvu a zákazníkům nabídne atraktivní design, charismatický postoj i řadu chytrých prvků Simply Clever.

Škoda speciálně pro tento vůz vyvinula novou platformu MQB A0 IN, kterou budou používat ještě tři další novinky, jichž se dočkáme do 18 měsíců. Podle předchozích informací by nicméně pouze jedna měla nést logo mladoboleslavské automobilky, druhý pár dostane emblém Volkswagenu. Celá čtveřice byla ušita konkrétně na míru indickému trhu, důraz tak byl kladen hlavně na redukci nákladů a nízkou cenu. I proto ostatně Kushaq bude jen předokolkou a pohon 4x4 nenabídne ani za příplatek.

Pohon pak dostanou na starosti nejspíše jen benzinové motory, a sice litrový tříválec a 1,5litrový čtyřválec. Také Indie totiž přijala přísnější emisní standardy, jimž starší diesely již nevyhovují. Ty nejnovější dvoulitrové by pro změnu byly na tamní publikum až příliš drahé. Zatím přitom není jasné, zda agregáty výkonem pokryjí škálu od 90 do 150 koní, zdá se to však být pravděpodobné. Jejich přenos pak dostanou na starosti šestistupňový manuál či sedmistupňový automat.

Cena by v přepočtu měla startovat okolo 260 tisíc korun, Kushaq tedy bude nejlevnější Škodou, ale současně bude patřit k dražším vozům na indickém trhu. Za tuto sumu přitom zákazníci budou moci uvnitř mimo jiné očekávat 12,3palcovou obrazovku, stejně jako multimédia s funkcemi Apple CarPlay a Android Auto. Nakolik to ale bude stačit na úspěch, je otázkou, kterou zodpoví až čas.

Koncepční SUV Vision IN bude v produkční verzi pojmenováno jako Škoda Kushaq, s premiérou se počítá letos v březnu. Definitivní podobu vozu zatím firma neukázala. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Prokopec