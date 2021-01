Další velká automobilka končí s diesely, žádný nový už nemáme čekat před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Jakkoliv dnes nabízí model, které s žádným jiným motorem nelze ani objednat, v dieselech už nevidí budoucnost. Podobně jako Renault tak už i Hyundai jen „doleští” existující techniku.

Letos v létě Hyundai představilo modernizované Santa Fe. Korejské SUV se přitom nedočkalo pouze modernější platformy, což je krok korespondující spíše s příchodem nové generace, nýbrž také nových motorů. Tím převratnějším je 1,6litrový benzinový hybrid Smartstream, který byl naladěn na 230 koní a 350 Nm točivého momentu. Respektive dokonce na 265 koní, pokud jde o plug-in hybridní provedení, jehož součástí je i 66,9kilowattový elektromotor. Tyto agregáty nicméně teprve míří do showroomů, dosud tak je Santa Fe k mání pouze s 2,2litrovým turbodieselem.

Rovněž tato jednotka prošla inovacemi, kdy kupříkladu litinový blok byl nahrazen hliníkovým. Jen tato změna přitom snížila hmotnost agregátu a tím i celého vozu o podstatných 19,5 kg. Kromě toho tu ovšem máme také nižší tření či navýšení plnicího tlaku. Motor je tedy o poznání efektivnější, což ještě umocňuje příchod nové osmistupňové automatické převodovky. A jak jsme zmínili, nabídka vozu si dosud musela vystačit jen s ním.

O to překvapivější jsou informace korejského listu Korea JoongAng Daily, jenž uvádí, že Hyundai ve druhém pololetí loňského roku rozhodlo o konci dieselů a zastavilo vývoj těchto motorů. Současné jednotky pak sice má čekat ještě několikaletý životní cyklus, během kterého dojde na další inovace, ovšem se zcela novými agregáty již Korejci nepřijdou. Místo toho se stejně jako řada ostatních výrobců chystají diesely definitivně vyřadit ze svého výrobního programu a tedy i nabídky. Stejné to pak bude u Kie i Genesisu.

Co se benzinových jednotek týče, tam Korejci pochopitelně poslední slovo ještě neřekli. Nicméně i tak je třeba počítat s tím, že po konci atmosférických variant zamíří k ledu i ryze spalovací provedení. Místo toho se Hyundai bude soustředit na mild-hybridy, hybridy a plug-in hybridy. A pochopitelně také na čistou elektrifikaci, neboť značka by do roku 2025 ráda měla v prodeji hned 23 vozů bez lokálních emisí. Prvním z nich se stane Ioniq 5, jenž bude debutovat již příští měsíc.

Je tak stále pravděpodobnější, dieselům budeme moci zakrátko jen sepsat parte. Ostatně v některých obchodních třídách k tomu již došlo a pokud o nějaké naftové auto stále máte zájem, raději si jej kupte co nejdříve, jejich konec může být rychlý.

Hyundai končí s diesely. Stávající motory bude Hyundai již jen evolvovat, než je pošle definitivně k ledu. Foto: Hyundai

Zdroj: Korea JoongAng Daily

Petr Prokopec