Desetitisíce elektrických sporťáků Audi a Porsche musí do servisů kvůli selhávání brzd. Vážnější problém si jde těžko představit před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Na autě se může pokazit kdeco, těžko si ale představit nepříjemnější problém, než že vám najednou přestanou fungovat brzdy. Přesně to se může stát e-tronu GT a Taycanu kvůli defektním brzdovým hadicím od Valea, skoro všechna auta tak musí do servisů.

U elektrických aut nejsou klasické brzdy potřeba tak často, jako je tomu u vozů se spalovacím pohonem, neboť dokáží intenzivněji brzdit s pomocí elektromotoru. Jejich výkon použitelný pro tuto operaci se ale pohybuje obvykle v řádu stovek kilowattů, zatímco brzdy automobilu obvykle disponují výkonem v řádu tisíců kilowattů. Je tedy jasné, že zejména z vyšších rychlostí či v nepříjemných situacích motorem zdaleka neubrzdíte vše, takže jde o pořád stejně důležitý bezpečností prvek. Tím víc to platí, když elektromobily bývají zásadně těžší než spalovací auta.

O to nepříjemnější u nich selhání brzd tedy může být, je to v podstatě situace, ve které se bezmocně snažíte vyhnout všemu, do čeho byste mohli narazit. Zažili jsme to na okruhu, tedy v relativně bezpečném prostředí, a nakonec vše ubrzdili s pomocí smyku a ruční brzdy díky rozsáhlým únikovým zónám, tento komfort ale na silnici nemáte. A tak brzdy prostě musí fungovat na jedničku, jinak jde doslova o život. U Porsche Taycan a jeho klonu se čtyřmi kruhy jménem Audi e-tron GT ale skutečně selhat mohou.

Automobilka z Zuffenhausenu už loni v červnu začala evidovat stížnosti směřující k předním brzdám, ze kterých začala crčet brzdová kapalina. Záhy pak rozjela vyšetřování. V průběhu září bylo o problému zpraveno také Audi, jehož elektromobil je vpředu osazen stejnými brzdami od společnosti Valeo Powertrain Systems Driveline. V průběhu podzimu pak bylo zjištěno, že v případě brzdových hadic může dojít na jejich nechtěné stlačení. Pokud se něco takového opakuje, může dojít k narušení vrchní ochranné vrstvy. Jakmile je pak ještě poškozena ta vnitřní látková, dochází k úniku kapaliny, což logicky činí brzdy prakticky nefunkčními.

Proč obě automobilky následně čekaly s řešením do letošního léta, je záhadou, ale udělaly to, jak odhalují informace obvykle nejtransparentnější NHTSA (odkazy na konkrétní svolávací akce jsou mezi zdroji článku). Zpět do servisů tedy musí 31 689 Taycanů vyrobených mezi 21. říjnem 2019 a 13. červnem 2024, stejně jako 9 653 e-tronů GT z období od 18. března 2021 do 12. června 2024. Všem budou vyměněny brzdové hadice předních brzd za nové, v případě těch zadních vyšetřování problém neodhalilo.

Vzhledem k nezávislým okruhům obou částí brzdového systému zůstávají zadní brzdy funkční, takže ani v případě problému auto o veškerý brzdný výkon nepřijde a s motorem i zadními brzdami něco ubrzdíte. Přesto bychom neváhali kontaktovat automobilku, pokud vaše auto spadá do zmíněných časových rozmezí. Tedy pokud už to neudělala sama - informace o evropských svolávacích akcích týkajících se těch samých aut nejsou medializovány tak otevřeně jako v USA.

Porsche Taycan... Foto: Porsche



...a Audi e-tron GT musí do servisů kvůli selhávání předních brzd. Je to pochopitelně potenciálně velmi závažný problém. Foto: Porsche, Audi

Zdroj: NHTSA poprvé a podruhé

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.