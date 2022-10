Designér se pokusil spravit vzhled nejnovějšího BMW, může vypadat aspoň o trochu líp před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Mnichovská značka tento týden odhalila novinku, kterou považujeme za jednu z největších automobilových ohavností historie, jež navíc odpuzuje i svými technickými parametry. Jeho techniku spravit nelze, co jeho vzhled? No, posuďte sami.

Pokud se alespoň trochu zajímáte o auta, nemohlo vám ujít, že BMW tento týden odhalilo sériové provedení nového modelu XM. Jde o první SUV sportovní divize M, které do prodeje dorazí jako vůbec první samostatný model eMka navazující na ikonickou M1. Bizarní nápad je to už proto, neboť BMW se léta zdráhalo nabídnout jakýkoli nový samostatný model divize v obavách, že by dostatečně důstojně nenavázal právě na em-jedničku. A tak nakonec bez uzardění přijde s mastodontem o hmotnosti 2 785 kg? To nedává absolutně žádný smysl.

Nepochopitelným technickým parametrům ale úspěšně sekunduje design vozu. A v dobrém slova smyslu to skutečně není. Zatím jsme ve svém okolí nenarazili na nikoho, komu by se XM líbilo. Tím neříkáme, že nikdo takový neexistuje, v tuto chvíli si ale ani nedokážeme představit měřítko krásy, které by něco takového dovolilo. Auto je designově nesmírně nesourodé, složité, doplněné o nesmyslné prvky jako barevná linie na boku, která kopíruje linii oken. Ignorovány jsou tradiční designové poučky, výsledek nefunguje ani z hlediska proporcí, ani z hledisky ztvárnění jakýchkoli větších celků a pojetí některých jeho detailů je jedním slovem absurdní. Není divu, že designově velmi blízký koncept totálně strhal i bývalý šéfdesignér BMW, prý ho podoba vozu nutí k sebevraždě.

Podle nás tohle auto designově prostě nefunguje, pokud ale chcete trochu odlišný názor od někoho, kdo na tyhle věci má i vysokou školu, pusťte si přiložené video. Jeho autorem je člověk, který si na internetu říká The Sketch Monkey a s jehož pracemi už jsme vás dříve nejednou seznámili. Co se mu na líbí a nelíbí, rozebírá déle než 6 minut a byť je k některým partiím velmi kritický, třeba záď se mu (zřejmě ve stínu ještě bizarnějšího, pro něj dokonce groteskního ztvárnění na konceptu) zamlouvá.

Příď a boky ale vystát nemůže a aby jen nekritizoval, rozhodl se design spravit. A i když bychom na první dobrou řekli, že tento vzhled se spravit nedá, výsledek je přece jen lepší. Na videu může v čase 9:55 vidět výsledek práce a srovnat si jej s originálem. Překombinovaná příď je pryč, auto dostalo úplně jiný nárazník včetně řady modifikovaných detailů. Došlo také na menší ledvinky a jakési vyčištění bočních partií, které jsou u originálu až kýčovité.

Stačilo tedy málo a na auto se najednou dá dívat s aspoň trochu větším zalíbením. Jenže opravdu jen trochu. A s vědomím, že se pořád díváme na absurdní, 2,7tunový tank hrající si na nástupce sporťáku, který je jakousi esencí BMW M, je obtížné tohle auto přijmout. Podívejte se ale na výsledek sami, krása je nakonec vždy v oku toho, kdo se dívá.

BMW XM (zde ve své originální podobě, je lepší na ni hledět z dáli...) podle nás nepovedlo designově ani technicky, to nám nikdo nerozmluví. The Sketch Monkey je obecně smířlivější a jeho problematické části se pokusil spravit. Foto: BMW

Zdroj: The Sketch Monkey@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.