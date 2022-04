Detailní záběry ukazují, jak neskutečně nekvalitní je předprodukční exemplář revolučního pick-upu Tesly před 6 hodinami | Petr Prokopec

Už tolik majitelů Tesel prohlásilo svá čerstvě převzatá auta za šmejd, že by další takový případ nepřekvapil nikoho. Ale tolik nekvality u prezentačního exempláře léta vyvíjeného modelu, na který se nutně zaměří kritické pohledy lidí z celého světa?

V roce 2019 představila Tesla dlouho očekávaný pick-up zvaný Cybertruck. Jakkoliv ovšem jeho vzhled připomínal malůvku pětiletého dítěte a Elon Musk se při prezentaci dopustil kardinálního faux pas, když rozbil údajně nerozbitné boční sklo, značka měla již během pouhých čtyř dnů nasbírat 146 tisíc předobjednávek. Jejich počet se pak následně ještě rozrostl, přičemž na zahájení sériové výroby mělo dojít již loni. Tak se ale nakonec nestalo a ze hry je i letošek, místo toho by Cybertruck měl začít z montážních linek nové továrny v Texasu až příští rok.

Tesla se nicméně rozhodla, že u příležitosti otevření nové Gigafactory v Austinu představí i pick-up v podobě bližší té sériové. V Texasu tak ukázala předprodukční prototyp, který se na rozdíl od konceptu dokonce ani nepyšní zapuštěnými klikami dveří. Dle Muska přitom vůz „vycítí vaši přítomnost a jednoduše ví, kdy je třeba dveře otevřít“. Pokud si přitom uvědomíme, jak velké problémy má Tesla u svých ostatních aut již jen se samotnými klikami, natož pak třeba s automatikou výklopných dveří Falcon, pak jeho slova budí obavy.

Co je však pozoruhodnější daleko více, je zjevná nekvalita představeného vozu. Je sice pravdou, že u předprodukčního auta lze tolerovat nějaký ten renonc, ale u prezentačního exempláře léta vyvíjeného vozu, na kterém nutně spočinou zraky celého světa? Pokud Tesla nedokáže udělat kvalitně takové auto, pak jaké ano? Však sama automobilka si musí být vědoma nespočtu článků o tragické kvalitě jejích aut, v nichž i slovo šmejd padá nepříjemně často. Nyní mohla ukázat, jaký v tomto případě učinila pokrok, ukázala ale pravý opak.

Prezentační Cybertruck byl přitom v tomto ohledu stěžejním exemplářem, i proto jednoduše Tesla měla opravdu dohlédnout na to, aby vše ladilo se vším. Jenže ze záběrů je jasně patrné, že různorodé jsou spáry mezi jednotlivými panely. Ty navíc nejsou slícované ani po stránce výškové. Kromě toho si můžeme povšimnout také několika ťukanců, stejně jako opravdu tragicky sestaveného středového sloupku, kde je dokonce patrný i holý kov, jenž vás nutí obávat se o končetiny při mytí vozu. Tesla v případě kvality znovu selhala a dala svým kritikům do rukou jen další zbraň.

Je přitom jasné, že fanoušky značky tyto záběry nerozhází, ty nerozhází nic. Na druhou stranu je ale třeba také dodat, že tvrdé jádro začíná poněkud řídnout, neboť Tesla ve snaze o navýšení produkce selhává ve více ohledech. Mizerná tedy není jen její kvalita, ale i péče o zákazníky. Musk přitom předpokládá, že Cybertruck by mohl oslovovat až dva miliony lidí ročně, tedy dvojnásobek veškeré dosavadní produkce značky. Jestli je to aspoň teoreticky možné, je otázkou (muselo by jít o daleko nejprodávanější aut světa), s touto „kvalitou” si to ale v praxi nedokážeme představit.

Koncepční Cybertruck se v této podobě představil již v roce 2019. Člověk by čekal, že skoro po třech letech vývoje ukáže Tesla v podobě předprodukčního kusu něco odzbrojujícího a... vlastně ukázala. Tak tragickou kvalitu jako na záběrech níže člověk hned tak nevidí. Foto: Tesla

