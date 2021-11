Diesel vyšel z bruselského testu „čistší” než hybridy, to nejtěžší alternativní pohony ještě čeká před 4 hodinami | Petr Prokopec

Tyto testy byly ušity na míru propagování moderních elektrifikovaných pohonů, ani pochybná metodika ale nestačí k tomu, aby vykreslila naftové motory jako méně efektivní a škodlivější než hybridy.

Program Green NCAP se z iniciativy evropských zemí zrodil v roce 2019 s cílem propagovat tzv. udržitelnou mobilitu. Důraz byl tedy kladen hlavně na elektromobily a plug-in hybridy, které měl nechat vyniknout jako „čisté” pohony. Z toho důvodu testy zcela zanedbávají, jakým způsobem vzniká elektřina, která elektrická či elektrifikovaná auta pohání. To je z podstaty absurdní, ovšem i přes takto umetenou cestičku se Bruselu stále nedaří dosáhnout původního záměru, a tedy vykreslit alternativní pohony jako jediné ekologické.

Opětovně se to ukázalo v rámci nejnovějšího kola, kdy technici Green NCAP otestovali pětici aut. Dva ryzí elektromobily a dva plug-in hybridy doplnil dieselový vůz, který by s ohledem na démonizaci z posledních let měl být ztělesněným zlem. Jenže nic takového se neukázalo, místo toho je na tom Audi A3 Sportback 35 TDI v tzv. Indexu čistého vzduchu lépe než Volkswagen Golf GTE a Renault Captur E-Tech 160. Svého příbuzného pak překonává i v Indexu energetické efektivity, což je docela úsměvné.

Než se dostaneme dále, je třeba oba indexy vysvětlit. Ten první reflektuje vypouštěné emise a čistější vůz hodnotí vyšším skóre. Ve druhém případě tu pak máme efektivitu, s jakou je vstupní energie přeměněna v pohybovou. Audi má přitom z deseti možných bodů dosáhlo 7, respektive 6,6, zatímco Volkswagen má na kontě hodnoty 6,2 a 6,2. V případě Renaultu pak bylo dosaženo 5,7 a 6,8 bodů.

Skóre celé trojice nejlépe ukazuje nesmyslnost hybridů, které ani s možností dobíjet baterku ze sítě s benzinovými motory nestačí docela obyčejnému dieselu. Benzinový pohon je pak obecně spojen s vyššími emisemi CO2 než diesel a ani elektrický motor navíc to neskryje. Další škodliviny jako N2O či CH4 již program Green NCAP sleduje v rámci Indexu skleníkových plynů, který již vyznívá ve prospěch plug-in hybridů. Elektromobilům pak přiřknul rovnou nejvyšší možnou desítku, což je ale - opakujeme - dáno jen absurdní metodikou.

Kdyby elektřina byla něco, co se dá zadarmo odchytávat ze vzduchu, pak je to pravda, ona ale nikdy nevzniká se stoprocentní efektivitou, nikdy. Naopak stále nejčastěji ji generují uhelné elektrárny, které pracují se v zásadě stejnou efektivitou jako spalovací motor. Elektřina se pak ale musí přenést, mnohokrát transformovat, musí se jí nabít akumulátor, to všechno přináší ztráty. A ani z nabité baterky pohybovou energii nevytvoří elektromotor se stoprocentní účinností. Zavírat před tímto oči je ryzí manipulací.

Právě z toho se metodika od příštího roku znovu změní, alespoň částečně. Elektřina bude nejspíše dále vzduch, testy ale mají kalkulovat i emisemi vzniklými již při výrobě aut či třeba při těžbě vzácných kovů. Jak je Green NCAP zjistí, nevíme, diesely a benziny to ale postaví do ještě lepšího světla. Vymyslet něco skutečně zásadně efektivnějšího a čistšího, vezmeme-li v potaz všechny aspekty výroby aut i energií, je prostě nesmírně složité. Je skvělé se o to snažit, je ale pomýlené diktovat jiná řešení, která mají i v takto nekomplexních textech očividně problém se prosadit.

Dieselové Audi je na tom s ohleduplností vůči životnímu prostředí lépe než hybridní modely Volkswagenu a Renaultu. Lépe už jsou na tom jen ryze elektrický Nissan Leaf a Lexus UX300e, ale jen díky tomu, že výrobou elektřiny pro ně určené nevznikají podle platné metodiky absolutně žádné emise. Bude ale hůř. Foto: Green NCAP

