Diesely překvapivě zažívají renesanci tam, kde byly donedávna jen zatracovány před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Peugeot

Zatímco v zemích Evropské unie se zdá, že doba dieselů je více či méně definitivně u konce, jinde tytéž motory mohou zažít, vlastně už zažívají nový začátek.

Už mnohokrát jsme zmiňovali, že křišťálovou kouli technického vývoje nemá v rukou nikdo a politici s úředníky teprve ne. Ať už tedy kdo chce razí jakoukoli politiku, není reálně možné říci, co bude nejefektivnějším pohonem aut v roce 2030 nebo 2040. I když někteří dělají hodně pro to, aby určitá řešení vyhrála a jiná prohrála, jeden vynález může vše změnit.

Tak či onak se nyní zdá, že západ Evropy směřuje hlavně k bateriové elektromobilitě a obrací se zády především k dieselům. V menších a levnějších autech jsou kvůli emisním mantinelům prakticky neprodejné, protože systémy tlačící exhalace na únosnou mez jsou vzhledem k ceně těchto vozů příliš drahé. A byť ve větších a dražších modelech jsou stále často dominující hybnou silou, i tady jejich popularita kvůli problematické image upadá.

To jsou známá fakta, v tomto kontextu ale může překvapit, že na jednom významném trhu se děje pravý opak. Naposledy minulý týden jsme psali o tom, že diesely v Rusku získávají na vážnosti a zejména v některých modelech, třeba SUV Škody či Renaultu Duster, prodejně raketově rostou. A ve větších modelech BMW se prodávají skoro jen ty. To skutečně zaskočí, uvědomíme-li si, že kvůli tuhým zimám byly nafťáky krom nákladních aut (a často ani v těch) v Rusku jen zatracovány. Jenže moderní motory a paliva s tím takový problém nemají, výhody dieselů zůstávají aktuální v Rusku proti nim nic nemají.

Tak právě v těchto končinách zažívají renesanci, čehož je nejlepším důkazem poslední krok koncernu Stellantis, tedy slepence PSA a FCA - Peugeotu, Citroënu, Opelu, Fiatu, Chrysleru a dalších značek. Ten se právě kvůli rostoucímu zájmu v Rusku rozhodl přímo tam, v továrně firmy PSMA Rus v Kaluze (do kterého je neobvykle zapojeno i Mitsibishu) vyrábět motor DV6 HDi.

To je nám dobře známá jedna-šestka dostupná v řadě verzí. Svého času tu byla velmi populární a našla si cestu do všemožných aut nejen od Peugeotu a Citroënu, ale i od Ford, Volva, Mazdy či dokonce Mini. Kdeže tyto časy u nás jsou, v Rusku ale zjevně teprve přicházejí, a tak se tam 1,6 HDi o výkonu nejprve 90 koní s točivým momentem 215 až 230 Nm bude vyrábět a montovat do řady aut Stellantisu, mj. Citroënů C4, Jumpy a Berlingo, Peugeotů 408, Partner, Expert a Traveler nebo Opelů Combo, Zafira a Vivaro.

To je spousta modelů, z nichž některé tento motor dosud používaly dovezený z Francie. Nyní bude vyráběn a montován přímo v Rusku, což ceny dotčených aut pochopitelně pošle dolů. Není to přitom žádná hurá akce, Stellantis počítá s tím, že diesely najdou v Rusku a okolních zemích zastání na mnoho let dopředu. Šéf firmy pro Eurasii Xavier Duchman k tomu řekl, že i tento krok jí dovoluje „budovat dlouhodobou strategii pro celý region”. Že by z Ruska jednou byla nová dieselová bašta? Kdo ví, vyloučit to ale v tuto chvíli určitě nelze.

Motor 1,6 HDi DV6 se kvůli rostoucímu zájmu o diesely nově začíná vyrábět v Rusku pro celou plejádu modelu Stellantisu. Je to další znak toho, jak moc se tam nafťákům začíná dařit a podobné kroky jejich rostoucí prodeje jen podpoří. Foto: Peugeot

Zdroj: Stellantis

Petr Miler