Diesely mizí z nabídky další automobilky, už mají asi jen jediného velkého zastánce před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Jediným rozumným přístupem na fungujícím trhu s auty je nabídnout zákazníkům to, co žádají a průběžně se přizpůsobovat jejich požadavkům. Evropa už ale dávno není fungujícím automobilovým trhem.

Když Volkswagen začal s podvodnými hrátkami s řídící elektronikou dieselových motorů, jistě ani netušil, jak dalekosáhlé následky budou jeho aktivity mít. Po provalení skandálu se evropští politici začali od kdysi preferovaného typu poohnu odvracet. A jelikož souběžně s tím byl zvýšen tlak na elektrifikaci, řada výrobců začala oznamovat, že s diesely jednoduše končí.

Nepovažujeme to za rozumné, aniž bychom pro naftové motory nějak zvlášť hořeli. Navzdory politickým tlakům to totiž není faktický stav věcí, který by dieselům psal ortel - šlo a může jít o žádaný druh pohonu, který svou charakteristikou a efektivitou nejlépe vyhoví určitému typu aut. Stejně jako v případě spalovacích motorů jako takových tedy nepovažujeme za moudré předem avizovat konec čehokoli, zvláště pak ne v momentě, kdy jsou mimotržní tlaky, které to či ono řešení vytlačují na okraj zájmu.

Jenže takto uvažujeme my a kupodivu třeba i BMW, které je zřejmě posledním velkým zastáncem „klasiky”. O většině ostatních výrobců to říci nelze. I Renault se tak nyní přidal mezi automobilky, které hlásají konec dieselů a přinejmenším pro osobní auta je s okamžitou platností přestává dále vyvíjet. Podle slov šéfa firmy Lucy de Mea automobilka pouze přizpůsobí existující motory „poslední generaci” naftových modelů - pak zazvoní zvonec a dieselům u Renaultu bude konec.

V tomto ohledu ostatně už Francouzi ušli kus cesty, neboť třeba takové Clio je aktuálně k dispozici pouze s benzinovými jednotkami. U všech ostatních modelů ovšem minimálně jednu dieselovou variantu stále nalezneme a v některých dokonce jen tu. A zejména ve větších modelech jde nezřídka stále o lidmi preferovanou volbu. Přesto je tu zmíněný záměr.

Novou generaci dieselů tedy již Francouzi vyvíjet nebudou, místo toho bude kladen stále větší důraz na již zmiňovaný alternativní pohon. Dle značky by tak do roku 2025 měly být alespoň částečně elektrifikovány všechny vozy. Daný termín je navíc mezníkem také pro diesely, jejichž další služba závisí hlavně na budoucím emisním limitu. Nejpozději v roce 2025 totiž vstoupí v platnost nová emisní norma Euro 7 a té může být obtížné či nemožné současné motory přizpůsobit.

Znovu je nicméně třeba dodat, že vše řečené se týká osobních aut, nikoliv těch užitkových, kde se s využitím dieselů počítá ještě hodně dlouho. Otázkou nicméně je, zda si Renault bude vyvíjet vlastní, či jestli je bude nakupovat od ostatních automobilek. Pravděpodobnější nicméně začíná být druhá zmíněná varianta, zvláště poté, co se Francouzům začíná rozpadat partnerství s italským FCA, které bylo uzavřeno za dob Carlose Ghosna.

Na základě dohody přitom Renault ve své továrně v Sandouville vyráběl Fiat Talento neboli přeznačkovanou verzi modelu Traffic. S tím je ovšem konec, neboť FCA vstupuje do holportu s koncernem PSA, což do jisté míry straší i Evropskou unii. V té chvíli by totiž Italové a Francouzi měli pomalu monopol na dodávky, neboť verze Fiatu by jen rozšířila portfolio již čítající Peugeot Expert, Citroën Jumpy, Opel Vivaro a Toyotu ProAce.

Renaultu se tak redukuje odbyt, a to i ve vlastních řadách, neboť s diesely se hodlá rozloučit také Mitsubishi. Suma sumárum by tak Francouzům zůstal pouze jediný partner, a to alianční Nissan. Ovšem i pro ten je prioritou elektrifikace, což znamená, že během několika málo let asi Renault udělá za minulostí opravdu velmi tlustou čáru a produkci dieselů jednoduše kompletně utne. S jakou reakcí se to setká u zákazníků, zejména pak ve Francii, která diesely po dekády milovala nadevše a platí za jednu z jejich největších evropských bašt, ukáže jen čas.

Takový Renault Koleos je v Evropě k mání pouze se dvěma motory, z nichž ten dieselovým je preferovanou volbou. I přesto však automobilka dané jednotky nehodlá dále vyvíjet a po roce 2025 je nejspíše definitivně pošle do důchodu. Foto: Renault

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec