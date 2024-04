Dlouholetý šéfdesignér Škody přešel k Číňanům. Na povel bude mít i značku, která stále víc boduje v Česku před 2 hodinami | Petr Prokopec

Je to pozoruhodný zvrat událostí, uvážíme-li, že Škoda od jeho odchodu designově jen přešlapuje na místě a Číňané patří mezi její stále významnější soupeře. Pokud Jozef Kabaň přidá značce MG styl, bude mít škodovka o problém víc.

Tradiční britská značka MG je mi vcelku blízká, a to i proto, že jsem svého času uvažoval o koupi jejího někdejšího roadsteru MGB. Jeho životní příběh se přitom začal psát již v 60. letech minulého století, ve výrobě nicméně vydržel až do roku 1995. V té době nicméně šlo o výrazně překopanou verzi, která měla být odpovědí na Mazdu MX-5 první generace. Z toho důvodu ostatně hned 1 579 exemplářů z 1 983 vyrobených aut zamířilo do Japonska. Tamní klientela jej před domácím produktem upřednostnila hlavně kvůli osmiválci pod kapotou.

Díky svému dlouhému životnímu cyklu bylo MGB nabízeno pod hlavičkou hned tří různých majitelů. Nejprve totiž britská značka spadala pod British Motor Corporation, následně pod British Leyland a následně pod Rover Group. Ani v posledních zmíněných rukou ale MG nakonec nepřežilo, a tak práva na tuto značku nakonec získala čínská společnost Nanjing Automobile Corporation, která přišla s vyšší nabídkou než konkurenční SAIC. Z vlastnictví se však těšila jen pouhé dva roky, než ji větší automobilka pohltila i s MG.

Pod čínskou taktovkou se britská značka začala pozvolna vracet na výsluní, přičemž momentálně boduje mnohem víc než kdy dřív. Stojí za tím hlavně nízké ceny jejích aut, třeba takové MG ZS, což je konkurence Škody Kamiq, startuje jen na 399 900 Kč. Za to dostáváte atmosférickou jedna-pětku se 106 koňmi a poměrně bohatou výbavu. České SUV je oproti tomu o 80 tisíc korun dražší, pod kapotou však disponuje pouze tříválcem s 95 koňmi a za slabší kus provazu tahá také v kabině.

Příznivá cenová politika ovšem není jediným trumfem značky, zmínit lze rovněž design jejích aut. Ten rozhodně nepůsobí asijsky, nýbrž spíše evropsky. Vliv na to má skutečnost, že MG již v roce 2018 otevřelo nové stylistické studio v Londýně. Nyní se ovšem automobilka zjevně rozhodla, že si starý kontinent podmaní ještě více. A proto sáhla po designérovi, jehož jméno rozhodně není neznámé - jde totiž o Jozefa Kabaně, který podepsal pod spoustu aut, nejvíce ale prospěl Škodě autorstvím prakticky všech moderních aut značky od Octavie III přes Superb III až po první Kodiaq.

Jednapadesátiletý Slovák má ovšem mnohem bohatší profesní historii, přičemž nejvíc ve svťě asi proslul prací na exteriéru Bugatti Veyron. Je přitom otázkou, zda zrovna někdejší nejrychlejší vůz planety je tím důvodem, proč Kabaň míří k MG. Spíše se zdá, že za vším stojí poslední část jeho štace u Škody, i když slovenský designér koncern po kritice faceliftu třetí generace Octavie v roce 2017 Škodu opustil. Pak na nějaký čas zakotvil u BMW a Rolls-Roycu, v roce 2020 ale již byl zpátky u VW Group, kde se staral hlavně o vzhled elektrické flotily VW.

Nyní se dostává k přímému konkurentovi VW a Škody, bude ale jistě ještě nějakou chvíli trvat, než se jeho zapojení na autech koncernu SAIC a značky MG projeví. Čínské firmy jsou nicméně proslulé rychlostí, s jakou přistupují ke změně designu, a tak by nebylo překvapivé, kdyby jeho první dílko dorazilo již za nějaké tři roky. Na čem všem může Kabaň pracovat, zatím není jasné - od 22. dubna je dle oznámení firmy viceprezidentem globálního designového centra celého koncernu SAIC. Pikantní je, že právě s ním VW a Škoda spolupracují na svých čínských portfoliích...

