Současná automobilová krize už dopadla i na největší trh světa, prodeje se rychle propadají

/ Foto: Škoda Auto

Na první pohled se může zdát, že se potíže některým částem světa vyhýbají, jakmile se ale zadíváte pod pokličku, zjistíte, že realita je mizerná. Taková Škoda je v Číně dole o více než 36 procent a problémy nemá jen ona.

K letošnímu roku se po tom loňském upínal zrak většiny automobilek. Jejich hospodaření bylo silně zasaženo koronavirem, který po nějakou dobu uzavřel továrny i showroomy a také omezil ochotu lidí utrácet. Na spravení nálady i účetnictví ovšem došlo jen částečně, neboť automobilky přes vyšší zájem o nové vozy bojují s jiným problémem. Celý svět se totiž potýká s nedostatkem komponentů, zejména pak čipů. A protože nejde jen o automobilovou branži, ale i mnohá další odvětví, má poptávka převyšovat nabídku přinejmenším ještě v příštím roce.

Stále důležitější komponent tak navzdory opětovnému zájmu publika znovu uzavírá továrny, jakkoliv to mnohde již pandemická situace nevyžaduje. Jelikož však není z čeho vyrábět a dosud smontovaná, i když nedokončená auta již není kde skladovat, není zbytí, než tu a tam vypnout některou montážní linku na týden či měsíc. Ze všech světových koutů tedy opětovně zaznívá nářek, neboť prodeje automobilek míří znovu dolů. A firmy opět přicházejí o miliardy.

Může se zdát, že všude není až tak úplně špatně. Pokud se zadíváme na Čínu, na první pohled to vypadá, že problémy se největšímu trhu vyhýbají, neboť odbyt dosud oproti roku 2020 strmě rostl. Jenže situace se rychle mění - zatímco v prvním kvartálu prodeje vzrostly oproti loňskému roku o 77 procent, v dubnu již vzestup pokračoval jen umírněnějším 11procentním tempem. Květen byl již spojen s 3,1procentním pádem a tamní asociace výrobců CAAM očekává za červen dokonce 16procentní pokles. Prodáno tak mělo být „jen“ necelých 1,93 milionu nových aut.

Je navíc třeba dodat, že za nárůstem oproti předchozím obdobím stála do značně míry užitková, nikoli osobní vozidla. Jde tedy o auta, která jsou po technické stránce jednodušší a na jejich výrobu není třeba tolik čipů. U osobních vozů nicméně již o nadšení nelze mluvit - dokládá to třeba pohled na Hondu, která je oproti roku 2019 dole o 13 %, nebo na českou Škodu. Ta podle finálních dat CAAM prodala letos do května v Číně pouhých 20 600 vozů místo loňských 32 296 aut. I z mizerných čísel se tedy posunula k dalšímu, téměř 34procentnímu poklesu.

Ač tedy Čína z velké části těžila z toho, že mnohá výroba probíhá na jejím území a automobilky aktivní na jejím území byly mnohem lépe zásobeny, i na tuto zemi již krize dopadla. Možná i proto se tamní prezident nedávno poměrně výrazně vyjádřil o znovusjednocení země, což zahrnuje i Tchajwan, který se ovšem osamostatnil. Právě tam totiž sídlí velké množství dodavatelů aktuálně jednoho z nejdůležitějších komponent světa.

Škoda si od letoška jistě slibovala zlepšení loňských mizerných prodejních čísel třeba i díky tamní specialitě, Kodiaqu GT. Ježnže realitou je zatím pravý opak, a to i kvůli nedostatku komponentů. A i domácí jednička Geely má problémy, v květnu byly jeho prodeje nižší než loni či v letech 2017 a 2018. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Auto News, CAAM

