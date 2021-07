Schumacherova rodina svolila ke zveřejnění filmu zachycujícího pilota po jeho nehodě před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Vypadalo to na podobně nekonečný příběh jako čekání na jakoukoli konkrétnější informaci o Schumiho stavu, nakonec ale má svůj konec. Už za nějakých 6 týdnů budeme moci zhlédnout film Schumacher.

Pokud patříte mezi příznivce Michaela Schumachera, pak si možná ještě vzpomenete, že 5. prosince 2019 měl zamířit do kin dokument o něm. Film nazvaný prostě Schumacher měl mapovat závodníkovu kariéru od motokárových let až po jeho skoro tragickou nehodu při lyžování ve francouzských Alpách na konci roku 2013.

Nebyl to žádný „neoficiální životopis”, ale dílo připravené společností B/14 Film ve spolupráci s jeho rodinou. Před kamerou se tak měla objevit jeho manželka Corinna, děti Mick a Gina-Maria a hovořilo se také o několikasekundovém záběru, který by ukázal Schumiho současný stav. Jak už ale patrně víte, film se na plátnech ve zmíněném termínu neobjevil a zbytek už je historie - koronavirová pandemie učinila jakoukoli velkou filmovou premiéru v kinech nemožnou a producenti některých snímků dodnes váhají, zda do nich něco velkého pustit.

Dosud nebylo jasné, jaký bude mít tento příběh rozuzlení, teď už to ale víme. Film byl v mezičase dokončen a čekalo se na konec protiepidemických opatření, aby mohl být promítnut veřejnosti. Nakonec ale došlo k rozhodnutí, že bude lepší kina vynechat úplně a 15. srpna, při 30. výročí momentu, kdy Schumi slavně vtrhl do Formule 1, zveřejnit snímek na Netflixu.

Schumacherova dlouholetá mluvčí Sabine Kehm k tomu řekla, že jde o dárek rodiny milovanému otci a manželovi. Už dříve pak potvrdila, že manželka Corinna dala souhlas ke zveřejnění soukromých záběrů zachycujících pilota při rekonvalescenci po jeho nehodě.

Další detaily nebyly upřesněny a pochopitelně se musíme ptát, jak moc konkrétní záběry to budou - tak trochu tušíme, že půjde o pár zastřených či vzdálených pohledů. Ať už ale půjde o cokoli, bude to vůbec první možnost po 8 letech zjistit alespoň něco o tom, jak se závodní legendě daří.

Schumacherovo defilé na Nordschleife v roce 2013 bylo jedním z jeho posledních velkých veřejných vystoupení, po jeho nehodě už jej nikdo mimo jeho blízké neviděl. Nový film o něm to změní a vzhledem k současné epidemické situaci do kin nepůjde, 15. září si odbude premiéru na Netflixu. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Netflix, Michael-Schumacher.de

