Do Evropy dorazila pořádná várka nových aut z Číny, už je nelze brát na lehkou váhu

/ Foto: Xpeng

Pokud si někdo myslel, že doba, kdy Číňané budou v Evropě prodávat jakkoli větší množství aut, je dnešku na hony vzdálená, mýlil se. Čínský Xpeng se chlubí, že už sem auta posílá po stovkách. A nemá problém je prodat.

Už ze stále častějších zmínek o čínských automobilových novinkách není těžké udělat si představu o tom, jak moc jejich výrobci v poslední době tlačí na pilu. Na trh hrnou jedno nové či inovované auto za druhým, a to nezřídka s úmyslem jej začít prodávat i mimo svoji domovinu. Většinou dojde na země, jako je Rusko, Mexiko či další trhy s poněkud méně náročnějšími požadavky na homologaci nových vozů, některé značky ale rovnou míří i do zemí Evropské unie nebo na srovnatelně vyspělá odbytiště.

Jednou z takových je Xpeng, který se zabývá výrobou elektromobilů. Ne nadarmo si tedy jako svou bránu do Evropy nevybral Rusko, kde by stěží něco prodal, ale Norsko, kde elektrickou mobilitu subvencují jako nikde jinde na světě. A i když první tam nabízený model, malé SUV či spíše crossover G3, nevypadá na papíře jako žádné velké terno, slaví tam s ním úspěch.

Obdoba americké Tesly Model Y, s níž jistě neúmyslně nebo náhodně sdílí některá podobná řešení, je 4 450 mm dlouhé, 1 820 mm a 1 610 až 1 678 (v závislosti na verzi) mm vysoké auto, které pohání motor o výkonu 197 koní. Stovka za 8,5 sekundy značí slušnou akceleraci, maximálka 140 km/h pak poněkud omezený rychlostní potenciál, ale zrovna v Norsku to asi bude vadit málokomu. Použité akumulátory o kapacitě 50,5 nebo 65,5 km/h též nejsou zrovna špička třídy a dojezd spočítaný dle překonané normy NEDC 400 resp. 520 km na dobití v praxi, zvlášť té norské, zcela jistě nedosažitelný.

Udávaná doba dobíjení působí též poněkud legračně, neboť Xpeng se rozhodl ji prezentovat skrze kombinaci ideální nabíječky a ideálního stavu baterie před i po dobíjení - pak lze myslet na 30 minut při posunu z 30 na 80 procent. Reálně ale už 50,5kWh akumulátor budete z běžné zásuvky (230 V, 16 A) při 90% účinnosti dobíjet okolo 15 hodin. Jinými slovy - parametry Xpengu G3 neohromují a za cenu od 358 000 NOK (asi 900 tisíc Kč) teprve ne, ale na úspěch to zjevně stačí.

Xpeng se pochlubil tím, že první várku 100 aut v Norsku prodal ještě dříve, než se stačil nadát, a tak do Evropy vyslal dalších 200. Právě tu ukazují fotky níže. Na poměry čínských dodávek do relativně malé evropské země je to opravdu spousta aut, takže Číňany skutečně nelze brát na lehkou váhu. Zjevně i na náročném trhu dokážou zaujmout, a to ani nemusí nabídnout papírově dvakrát lepší auto než všichni ostatní za polovinu jejich cen. Všechna čest, přes prvotní úspěch ale Xpeng zůstává nohama na zemi a říká, že jeho hlavním odbytištěm nadále zůstává jeho domovský stát.

Skutečně velkou dodávkou nových aut do Evropy se pochlubil čínský Xpeng. Jde o stovky kusů jeho modelu G3 pro Norsko. Foto: Xpeng



Pokud vám G3 připomíná Teslu Model Y, náhoda to nebude. Foto: Xpeng

Zdroj: Xpeng

